Esto necesita el América para avanzar a Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026

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El Club América tiene prácticamente encaminado su boleto a los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026 después de ganar sus dos primeros partidos ante rivales de la MLS.

Las Águilas comenzaron el torneo con un triunfo de 3-1 sobre San Diego FC en el Estadio Banorte. Posteriormente, el equipo dirigido por Guillermo Almada volvió a imponerse por el mismo marcador, esta vez como visitante frente al Portland Timbers.

Con seis puntos y una diferencia de goles favorable, el conjunto azulcrema llegará a su último compromiso de la primera fase con el objetivo de asegurar su clasificación.

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¿Qué necesita América para avanzar a Cuartos de Final?

(X / @ClubAmerica)

El último partido del América será frente al Austin FC, que tendrá la localía en el Q2 Stadium.

Las Águilas tienen varias posibilidades para avanzar:

Si América gana , llegará a nueve puntos y asegurará su clasificación a los Cuartos de Final.

Si empata , también tendrá posibilidades muy altas de avanzar debido a los seis puntos que ya acumula y su diferencia de goles.

Si pierde, todavía podría clasificarse, pero dependerá de los resultados y la diferencia de goles de otros equipos que compiten por los primeros lugares.

En caso de una derrota, Toluca y Monterrey podrían superar al conjunto azulcrema en la clasificación si consiguen los resultados necesarios y mejoran su diferencia de goles.

Por ello, aunque los de Coapa tiene prácticamente asegurado su boleto, el duelo ante Austin será importante para definir su posición y evitar depender de otros resultados.

¿Cuándo vuelve a jugar el América en la Leagues Cup 2026?

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

El conjunto americanista enfrentará al Austin FC el jueves 13 de agosto, en la tercera jornada de la Leagues Cup 2026.

El partido se disputará en el Q2 Stadium, donde las Águilas buscarán cerrar la primera fase con otro resultado positivo y confirmar su presencia en los Cuartos de Final.

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