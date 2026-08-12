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Triple evento astronómico hoy 12 de agosto desde México: qué sí será visible y horarios para la CDMX

Es recomendable buscar un área despejada y alejada de la iluminación urbana para mejorar la calidad de la observación

Vista panorámica de la Ciudad de México con rascacielos y el Ángel de la Independencia, bajo un cielo con eclipse solar, dos planetas y meteoros.
La Ciudad de México es el telón de fondo para un eclipse solar, planetas y una lluvia de meteoros, con el Ángel de la Independencia destacándose en el horizonte urbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Este 12 de agosto de 2026, la Ciudad de México se encuentra bajo la expectativa de un triple fenómeno celeste: un eclipse solar total, el pico de la lluvia de meteoros Perseidas y la alineación de seis planetas.

Sin embargo, el eclipse solar total no será visible en territorio mexicano. Solo la alineación planetaria y la lluvia de estrellas podrán observarse directamente en la capital y otras regiones del país, mientras que el eclipse se restringe a continentes como Europa, Groenlandia y el norte de África. El seguimiento del eclipse en México solo será posible vía internet, a través de este enlace.

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En la CDMX, el llamado desfile planetario ocurre en la madrugada, mientras que el máximo de las Perseidas se observa durante la noche y parte de la madrugada siguiente. El eclipse solar solo es accesible al público mexicano mediante transmisiones oficiales en línea, programadas para el mediodía.Aquí te damos los horarios exactos para cada evento astronómico.

Alineación de seis planetas: horarios para la Ciudad de México

El 12 de agosto, la alineación planetaria inicia antes del amanecer. Los planetas Saturno, de tono dorado, y Marte, de color rojizo, resultan fáciles de ubicar a simple vista. Júpiter y Mercurio también pueden distinguirse, aunque presentan mayor dificultad por su cercanía al horizonte. Urano y Neptuno requieren instrumentos ópticos como binoculares o telescopio para ser observados.

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El periodo ideal para contemplar este fenómeno en la Ciudad de México es de las 5:35 a las 5:53 de la mañana, aproximadamente 20 minutos antes de la salida del sol. Es recomendable buscar un área despejada y alejada de la iluminación urbana para mejorar la calidad de la observación.

Un planeta con anillos anchos en el espacio oscuro, rodeado de pequeñas estrellas blancas. Una luz intensa ilumina la parte superior izquierda de la escena.
Alineación de seis planetas: horarios para la Ciudad de México (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lluvia de meteoros Perseidas: máxima actividad en la CDMX

La lluvia de estrellas Perseidas alcanza su punto máximo la noche del 12 y la madrugada del 13 de agosto. Este fenómeno, conocido también como las “lágrimas de San Lorenzo”, se presenta anualmente y se caracteriza por el paso de meteoros que pueden verse a simple vista, si las condiciones del cielo lo permiten.

El horario ideal para contemplar las Perseidas en la CDMX comienza tras el anochecer y se extiende hasta el amanecer. Para maximizar la experiencia, se recomienda alejarse de las luces de la ciudad. Las Perseidas permiten avistar decenas de meteoros por hora bajo cielos despejados y oscuros.

Un dato relevante es que la lluvia de meteoros Perseidas es resultado del paso de la Tierra a través de restos del cometa Swift-Tuttle, lo que genera destellos luminosos al ingresar estos fragmentos a la atmósfera.

Lluvia de meteoros Perseidas: máxima actividad en la CDMX (RS)
Lluvia de meteoros Perseidas: máxima actividad en la CDMX (RS)

Eclipse solar total: solo disponible en línea para México

El eclipse solar total de este 12 de agosto no será visible, ni parcialmente, desde la Ciudad de México ni en ninguna otra región del país. El fenómeno podrá observarse únicamente en Europa, Groenlandia y el norte de África, mientras que en México la única alternativa es seguir la transmisión en línea.

La afirmación de que los tres fenómenos se verán en territorio mexicano es incorrecta. El eclipse solar podrá ser seguido a través de la cobertura oficial de la NASA, que inicia a las 11:15 de la mañana (hora del centro de México).

Sitios oficiales para ver el eclipse solar total en vivo desde México

La NASA ofrece la transmisión oficial del eclipse solar total a través de su portal (https://www.nasa.gov/nasatv) y su canal de YouTube. Estas plataformas presentan imágenes en tiempo real, explicaciones de expertos y diferentes perspectivas del fenómeno.

Infografía: planetas, lluvia de meteoros sobre una ciudad, mapa de México tachado, pantalla con logo NASA, reloj, calendario y textos informativos.
Los fenómenos astronómicos del 12 de agosto, como la alineación de seis planetas y la lluvia de meteoros Perseidas, son detallados para su observación en Ciudad de México, con el eclipse solar total accesible vía internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso a estas transmisiones permite que el público de la Ciudad de México y el resto del país observe el eclipse solar total desde cualquier dispositivo con conexión a internet, sin exponerse a riesgos o limitaciones de visibilidad.

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