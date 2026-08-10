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Lacalle Pou volvió al ruedo político, evitó hablar de 2029 y dejó una definición: “Soy menos ortodoxo”

El exmandatario, que mantiene un perfil bajo desde que dejó el gobierno, participó del acto por los 190 años del Partido Nacional. Fue recibido con pedidos de candidatura, pero eligió hablar de su gestión y de su visión política

El expresidente Luis Lacalle Pou en su regreso al ruedo político en Uruguay (Partido Nacional)
El expresidente Luis Lacalle Pou en su regreso al ruedo político en Uruguay (Partido Nacional)
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Desde que dejó la Presidencia de Uruguay, Luis Lacalle Pou ha mantenido un perfil bajo. Son contadas las apariciones que tuvo el expresidente –hasta este domingo había hablado públicamente dos veces en el país– y, por eso, la vuelta al ruedo del dirigente más popular del país según las encuestas generaba expectativas. La militancia del Partido Nacional –la colectividad política que lidera– espera una señal sobre una posible candidatura en 2029. Pero el exmandatario no dio pistas de eso.

Lacalle Pou estuvo este domingo en el acto por los 190 años del Partido Nacional, una de las dos colectividades políticas históricas que tiene el país. En sus palabras no hizo referencias a temas de coyuntura ni hubo menciones directas a la gestión de Yamandú Orsi. Sí hubo una suerte de rendición de cuentas de su período de gobierno y un llamado a preservar el “tono” de la discusión política.

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También hubo reflexiones más filosóficas de un dirigente político que fue cambiando su postura con el paso del tiempo, según él mismo admitió. “Si hay algo que yo me he vuelto con el tiempo es cada vez menos ortodoxo”, señaló. Se refería, concretamente, a su visión sobre la libertad.

Acto de los 190 años del Partido Nacional de Uruguay (Partido Nacional)
Acto de los 190 años del Partido Nacional de Uruguay (Partido Nacional)

“No quiere decir que mis valores y principios los ande cambiando según conveniencia. Pero en la práctica soy menos ortodoxo. Porque qué lindo ser ortodoxo y hablar de libertad cuando alguien no tiene laburo, no tiene casa, no tiene salud, no tiene trabajo y no puede criar a sus hijos”, agregó.

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“La libertad tiene que estar íntimamente vinculada a aquel concepto de que justicia es tratar desigual a los desiguales”, sostuvo en referencia al mismo concepto.

En abril de 2024, siendo aún presidente, Lacalle Pou dio un discurso en una cena de la Fundación Libertad y también había reflexionado sobre el mismo concepto. “No todos podemos disfrutar de la libertad. Acá seguramente casi todos se vayan en auto, duerman calentitos, los hijos estudien, mañana tienen laburo y tienen salud decente. Ahora, qué difícil gozar de la libertad individual si se vive en un rancho, si no se tiene acceso a una salud, si mis hijos no estudian y por ende no tienen una luz al final del camino para esforzarse”, reflexionó Lacalle Pou, al argumentar por qué considera necesario un “Estado fuerte”.

El ex presidente definió a su gobierno como “humanista” y “justo”.

Luis Lacalle Pou acompañado por su pareja, su madre, Julia Pou, y su hija Manuela (@sergiobotana)
Luis Lacalle Pou acompañado por su pareja, su madre, Julia Pou, y su hija Manuela (@sergiobotana)

Lacalle Pou dijo que llegaba a ese discurso como un “militante en el llano” de los blancos, como se le denomina a los partidarios del partido Nacional. Lo recibieron con selfies y pedidos de que se postule en 2029 para un segundo período (en Uruguay no es posible que un mandatario sea reelecto, por eso debe pasar al menos una gestión distinta en el medio).

En su discurso, el ex mandatario apenas hizo algunas referencias al pedido de la militancia. “Un partido político tiene matices y tiene diferencias, lo que hay que ver es hasta dónde llegan los matices y las diferencias. Y no estoy hablando de comparecencia electoral. Estoy hablando de cómo avanzar. Les dije que les iba a hablar de hoy y no de otro día que algunos piensan y quieren. Razonablemente”, expresó.

Lacalle Pou hizo un balance de su gobierno: “Estoy satisfecho. No estoy conforme. Tuvimos aciertos y, como toda obra humana, tuve errores. Pero siempre el fin último fue el bienestar de todos y cada uno de nuestros compatriotas”.

Acto por los 190 años del Partido Nacional (Partido Nacional)
Acto por los 190 años del Partido Nacional (Partido Nacional)

En otro fragmento de su oratoria, Lacalle Pou señaló que la población exige “respuestas más rápidas” y consideró “lógico” que así sea. “Es mucho mejor que se exijan respuestas más rápidas. Si la política es más lenta que las necesidades de la gente, no es la gente la que tiene que frenar, es la política que tiene que apurarse en dar soluciones”, señaló.

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