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El cardamomo se abre paso en El Salvador como una apuesta agrícola de alto valor

Productores de Ahuachapán Sur desarrollan un proyecto en la finca El Salto tras identificar más de siete microclimas aptos, con un manejo intensivo de sombra, humedad y fertilización orgánica para adaptar la especie.

La producción de cardamomo comienza en vivero con sombra, humedad controlada y riego alternado cada dos días cuando escasean las lluvias. /(REUTERS/Temilade Adelaja)
La producción de cardamomo comienza en vivero con sombra, humedad controlada y riego alternado cada dos días cuando escasean las lluvias. /(REUTERS/Temilade Adelaja)
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El cultivo de cardamomo gana terreno en el occidente de El Salvador. Un grupo de agricultores de Ahuachapán Sur impulsa una alternativa agrícola que exige condiciones estrictas de sombra, humedad y cuidados especiales, y que posee un alto valor comercial en la región. Según informó Noticias 4Visión, la especia, originaria de la India, se utiliza tanto en café como en postres y alimentos diversos.

La experiencia de Pedro Pablo Duches, quien trabajó durante años en cultivos de cardamomo en Guatemala, ha sido fundamental en el proceso de adaptación de la planta a los suelos salvadoreños.

Duches relató a Noticias 4Visión que recorrió el país identificando más de siete microclimas aptos para la producción de cardamomo antes de establecer el proyecto en la finca El Salto, ubicada en el cantón Las Mesas. “Recorrimos El Salvador de punta a punta, todos los departamentos, muchísimos municipios y encontramos más de siete microclimas en donde el cardamomo se va a dar y decidimos empezar aquí en la finca El Salto”, explicó Duches.

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El proceso de producción inicia en el vivero, donde cada semilla germina bajo sombra y humedad controlada. Cuando las lluvias escasean, el riego se convierte en una tarea obligatoria y se alterna cada dos días para asegurar el crecimiento de las plantas. Según Duches, en seis meses una planta puede alcanzar los 40 centímetros de altura. Para alimentar el desarrollo, los agricultores aplican abonos orgánicos con dos fórmulas diferentes, elaboradas en la misma finca, y utilizan capas de tierra y estiércol para fortalecer el sistema radicular de la planta.

Tabla de madera con hojas de té blanco secas, una pera amarilla cortada por la mitad, vainas de cardamomo, semillas negras y miel con un dipper de madera.
El secado de las vainas preserva el aroma y los aceites esenciales del cardamomo, una especia usada en café, té, postres, panes y carnes./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

Emerson Molina, otro agricultor involucrado en el proyecto, explicó a Noticias 4Visión que la sombra es indispensable para el desarrollo del cardamomo, ya que la exposición directa al sol afecta el crecimiento y la calidad del cultivo. Una vez que las plantas maduran, la cosecha se realiza cada 45 días durante una ventana de seis meses, lo que permite obtener varias recolecciones anuales.

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El secado de las vainas es un paso crucial que garantiza la conservación del aroma y los aceites esenciales, atributos que convierten al cardamomo en una especia altamente cotizada. El sabor aromático y ligeramente dulce de la semilla, con notas cítricas y mentoladas, la vuelve versátil en la cocina y la industria alimentaria. La especia puede usarse en café, té, postres, panes, curries, arroz, carnes y bebidas tradicionales.

De acuerdo con Noticias 4Visión, el cardamomo también se valora por sus propiedades funcionales: favorece la digestión, reduce la inflamación, combate el mal aliento y es rico en antioxidantes. Además, aporta hierro, calcio y potasio, y ayuda a aliviar congestiones respiratorias.

El cardamomo en el mercado internacional: Guatemala lidera las exportaciones

cardamomo
El cardamomo también se valora por sus propiedades funcionales, ya que favorece la digestión, aporta antioxidantes y contiene hierro, calcio y potasio. /(Slofoodgroup)

El cardamomo no solo representa una oportunidad para diversificar la agricultura en El Salvador, sino que también abre la puerta a un mercado global en expansión. Guatemala se ha consolidado como uno de los mayores productores y exportadores de cardamomo a nivel mundial, con una participación que supera el 60% de la oferta global. Según cifras de organismos internacionales y reportes comerciales, Guatemala exporta miles de toneladas anuales de esta especia, principalmente a mercados de Medio Oriente, Europa y Estados Unidos, donde la demanda continúa en aumento.

El comercio mundial de cardamomo mueve cientos de millones de dólares cada año. El precio internacional depende de la calidad, el origen y la presentación del producto, pero los valores se mantienen entre los más altos del segmento de especias. Los principales destinos de exportación incluyen países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos e India, además de mercados emergentes en Europa y América.

El potencial exportador del cardamomo ha motivado a agricultores salvadoreños a apostar por este cultivo como una alternativa rentable y sostenible. Con el impulso de experiencias como la de Pedro Pablo Duches y el respaldo de iniciativas locales, El Salvador comienza a posicionarse como un nuevo actor en el mapa de las especias de Centroamérica, en un contexto donde la diversificación agrícola se vuelve cada vez más estratégica frente a los desafíos del cambio climático y la volatilidad de los mercados tradicionales.

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