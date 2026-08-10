Gremios de Chile y Argentina piden evaluar alternativas al Paso Los Libertadores: lleva 27 días cerrado

Se trata del cierre mas prolongado desde el invierno de 2023.

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El Paso Los Libertadores, principal cruce entre Chile y Argentina, se anotó esta jornada un récord de 27 días consecutivos cerrado por la acumulación de más de seis metros de nieve y a los intensos temporales en la cordillera de los Andes, asunto que tiene a unos 3 mil camiones varados en la frontera a la espera de su apertura, la que aún no tiene fecha.

Debido a las nefastas consecuencias para el comercio entre ambos países al cortarse la cadena logística de distribución, varios gremios nacionales hicieron un llamado a evaluar alternativas a corto y largo lazo para evitar en el futuro interrupciones como ésta, la más larga desde el invierno de 2023.

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De acuerdo al presidente de la Asociación de Empresas de la Región de Valparaíso (ASIVA), Alfonso Salinas, existen “muchas complejidades que repercuten y creo que llegó el momento de que volvamos a pensar en temas de fondo sobre cómo agilizamos y generamos un cruce a menor altura. También hay todo un tema con el Paso Las Leñas. Falta una agenda y no puede ser que siempre estemos enfrentando emergencias y no tengamos una respuesta más contundente”, señaló, según consigna Emol.

De la misma opinión fue su par de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) de Valparaíso, Fernando Bustamante, quien agregó que en el corto plazo “se deben mejorar la Ruta 60-CH, los sistemas de monitoreo y la coordinación binacional. Pero también es necesario retomar una solución estructural de largo plazo, como un túnel de menor altura u otra alternativa vial o ferroviaria”.

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En tanto Marcela Pastenes, gerenta general de la Cámara Regional del Comercio y la Producción (CRCP) de Valparaíso, complementó que se trata de un problema “que hemos venido hablando hace muchos años: debemos tener un Paso Los Libertadores como corresponde y tenemos que pensar en un proyecto grande como un túnel de baja altura (...) También nos preocupa de cara a fechas importantes para el turismo, por lo que significa la llegada de visitantes argentinos”, aseguró a El Mercurio de Valparaíso.

El corredor más sensible es el Paso Internacional Cristo Redentor, que conecta Mendoza con la región chilena de Valparaíso a través de la Ruta Nacional 7 y la Ruta 60 chilena (Imagen: Movant Connection)

Reacciones en Argentina

Desde el otro lado de la cordillera, dirigentes gremiales como el presidente del Clúster Logístico Mendoza, Leonardo Andreu, se sumaron al llamado de sus pares chilenos.

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Mediante una carta publicada en conjunto con la diputada chilena Bárbara Kast en el diario Los Andes de Mendoza, Andreu sostuvo que es entendible “que puedan existir contingencias puntuales, de días puntuales, de horas determinadas, tormentas que imposibilitan el tránsito, pero no una prolongación tan larga de días de corte, porque no es lo que se ve habitualmente en el mundo desarrollado”.

De paso, pidió a las autoridades inversiones urgentes en tecnología, control de avalanchas, monitoreo térmico y una mejor coordinación binacional, a la vez que hizo un llamado a consolidar una red de empresarios a ambos lados de la cordillera para impulsar soluciones definitivas como un túnel de baja altura.

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