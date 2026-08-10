América Latina
Agregar Infobae enGoogle

La Policía de Paraguay rescató a una bebé recién nacida que había sido secuestrada en Brasil

El operativo se llevó a cabo en la ciudad fronteriza de Pedro Juan Caballero. La pareja detenida fue expulsada del territorio paraguayo para quedar a disposición de la justicia brasileña

La policía de Paraguay rescató a una bebé recién nacida que había sido secuestrada en Brasil (AFP)
La policía de Paraguay rescató a una bebé recién nacida que había sido secuestrada en Brasil (AFP)
Guardar

Una recién nacida secuestrada el jueves en la ciudad brasileña de Campo Grande fue rescatada con vida en la madrugada de este domingo en Pedro Juan Caballero, localidad paraguaya fronteriza con Brasil, en un operativo conjunto de las policías de ambos países que terminó con la detención de una pareja de ciudadanos brasileños. La niña tiene entre 26 y 28 días de vida según las distintas fuentes consultadas.

El operativo se ejecutó alrededor de la 1.15 de la madrugada, cuando agentes del Comando Bipartito de Pedro Juan Caballero, con apoyo del Grupo Antisecuestro (DAS) paraguayo y de la Dirección de Policía de Amambay, allanaron una vivienda en el cruce de las calles Alejo García y Coronel Martínez, en el barrio Virgen de Caacupé. Allí encontraron a la bebé junto a la pareja de brasileños, informó la Policía Nacional de Paraguay en un comunicado.

PUBLICIDAD

Tras el rescate, la menor fue trasladada de inmediato al Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, donde permaneció en observación y se le realizaron los exámenes médicos de rutina, antes de ser entregada a las autoridades brasileñas competentes. Según medios de Campo Grande, la niña no contaba con registro civil ni certificado de nacimiento al momento de ser hallada.

Los detenidos fueron identificados por la prensa brasileña como Weliton Aparecido Lopes dos Santos y Suzilaine da Graça Costa. De acuerdo con la Policía Civil de Mato Grosso do Sul, la mujer habría sido quien atrajo con engaños a la madre de la bebé, una adolescente de 17 años, hasta una vivienda en Campo Grande, donde se quedó con la recién nacida. La Policía paraguaya informó, además, que el hombre arrestado portaba una identidad falsa y tenía una condena firme en Brasil de once años y seis meses de prisión por homicidio.

PUBLICIDAD

Fuerzas de seguridad de Paraguay patrullan la frontera entre Brasil y Paraguay durante una operación antidrogas (REUTERS/Cesar Olmedo)
Fuerzas de seguridad de Paraguay patrullan la frontera entre Brasil y Paraguay durante una operación antidrogas (REUTERS/Cesar Olmedo)

Ambos detenidos fueron expulsados este domingo de territorio paraguayo “conforme a las disposiciones legales y migratorias correspondientes”, según la Policía de Paraguay, para quedar a disposición de la Justicia brasileña.

La localización de la menor fue posible gracias al intercambio de información de inteligencia entre las policías de Brasil y Paraguay, que permitió rastrear el desplazamiento de la pareja desde Campo Grande hasta Pedro Juan Caballero, distante unos 313 kilómetros. Medios brasileños precisaron que el seguimiento de señales telefónicas fue clave para ubicar el domicilio donde permanecía la bebé, y que en el lugar también se incautaron teléfonos celulares, documentos y un vehículo, elementos que ahora son analizados para esclarecer si hubo otras personas implicadas en el plan.

La cooperación policial entre Brasil y Paraguay en la turbulenta región fronteriza de Amambay y Mato Grosso do Sul se ha intensificado en los últimos años, en particular en la llamada Triple Frontera y zonas aledañas, un área históricamente asociada al contrabando y al tráfico de personas y mercancías, donde ambos países mantienen acuerdos de cooperación policial que facilitan operativos conjuntos como el ejecutado este domingo.

El caso, que generó fuerte conmoción en Campo Grande desde la desaparición de la menor, quedará ahora en manos de la Justicia brasileña, que deberá determinar el móvil exacto del secuestro y esclarecer si la red que participó del hecho operaba de forma organizada o si se trató de un episodio aislado protagonizado por la pareja detenida.

Temas Relacionados

ParaguayBrasilinseguridadtrata de personas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Doce comunidades de distintos credos abren sus puertas en Panamá en una gran cita para el fomento del respeto y el conocimiento mutuo

12 comunidades de fe se unen a la Semana de los Templos, en la búsqueda de un diálogo interreligioso, de diversidad y convivencia democrática, según los organizadores

Doce comunidades de distintos credos abren sus puertas en Panamá en una gran cita para el fomento del respeto y el conocimiento mutuo

Prohibieron llegar al cráter del volcán de Fuego y reanudaron el senderismo en el Acatenango

La reapertura del parque es parcial y exige seguir protocolos y monitoreo constante, informó la Municipalidad de Acatenango

Prohibieron llegar al cráter del volcán de Fuego y reanudaron el senderismo en el Acatenango

Parlamento Centroamericano pidió fortalecer la inclusión indígena y el uso ético de la IA en Centroamérica

La declaración expresó inquietud por los desafíos de las comunidades indígenas y pidió a las autoridades nacionales abrir mecanismos pacíficos de conversación e insta a usar la Inteligencia Artificial en beneficio de ellas

Parlamento Centroamericano pidió fortalecer la inclusión indígena y el uso ético de la IA en Centroamérica

¿Qué tiene Petén? La región del norte de Guatemala, que llevó a Cynthia Klitbo a imaginar una mudanza definitiva

Ruinas ancestrales, parajes resguardados y un entorno apartado aparecen detrás de una preferencia que no apuntó hacia un balneario famoso

¿Qué tiene Petén? La región del norte de Guatemala, que llevó a Cynthia Klitbo a imaginar una mudanza definitiva

El subsecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau, llegó a Trinidad y Tobago para iniciar una gira por el Caribe

El número dos del Departamento de Estado también visitará Guyana, con el objetivo de reforzar la cooperación bilateral con ambos países

El subsecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau, llegó a Trinidad y Tobago para iniciar una gira por el Caribe
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Abelardo de la Espriella visitó Medellín por primera vez como presidente y acompañó el Desfile de Silleteros

Abelardo de la Espriella visitó Medellín por primera vez como presidente y acompañó el Desfile de Silleteros

Línea 5 del Cablebús CDMX será la más larga del mundo: así será la ruta que va de Magdalena Contreras a Mixcoac

Reforma tributaria de De la Espriella podría coger mal paradas a miles de empresas: a revisar contratos, jornada laboral y seguridad social

Cancillería confirma 11 peruanos fallecidos en la guerra entre Rusia y Ucrania: hay 114 desaparecidos y 3 capturados

México vs Estados Unidos Final Sub-20 Concacaf EN VIVO: Alfaro abre el marcador 1 - 0 para el Tri

INFOBAE AMÉRICA

El precio del petróleo abrió al alza mientras crece la incertidumbre sobre la reapertura del estrecho de Ormuz

El precio del petróleo abrió al alza mientras crece la incertidumbre sobre la reapertura del estrecho de Ormuz

Doce comunidades de distintos credos abren sus puertas en Panamá en una gran cita para el fomento del respeto y el conocimiento mutuo

Prohibieron llegar al cráter del volcán de Fuego y reanudaron el senderismo en el Acatenango

Parlamento Centroamericano pidió fortalecer la inclusión indígena y el uso ético de la IA en Centroamérica

¿Qué tiene Petén? La región del norte de Guatemala, que llevó a Cynthia Klitbo a imaginar una mudanza definitiva

ENTRETENIMIENTO

El creador de ‘American Horror Story’ revela por qué Ariana Grande quedó fuera de la próxima temporada de la serie

El creador de ‘American Horror Story’ revela por qué Ariana Grande quedó fuera de la próxima temporada de la serie

Una mujer de 97 años rompe su propio récord Guinness al volar sobre las alas de un avión

Christopher Lambert, estrella de ‘Highlander’, se desplomó en medio de una convención de fans

Glenn Hughes se despide de los escenarios tras anunciar otra operación a corazón abierto

Christopher Nolan bate su propio récord con “La Odisea”, su película más taquillera de todos los tiempos