La policía de Paraguay rescató a una bebé recién nacida que había sido secuestrada en Brasil (AFP)

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Una recién nacida secuestrada el jueves en la ciudad brasileña de Campo Grande fue rescatada con vida en la madrugada de este domingo en Pedro Juan Caballero, localidad paraguaya fronteriza con Brasil, en un operativo conjunto de las policías de ambos países que terminó con la detención de una pareja de ciudadanos brasileños. La niña tiene entre 26 y 28 días de vida según las distintas fuentes consultadas.

El operativo se ejecutó alrededor de la 1.15 de la madrugada, cuando agentes del Comando Bipartito de Pedro Juan Caballero, con apoyo del Grupo Antisecuestro (DAS) paraguayo y de la Dirección de Policía de Amambay, allanaron una vivienda en el cruce de las calles Alejo García y Coronel Martínez, en el barrio Virgen de Caacupé. Allí encontraron a la bebé junto a la pareja de brasileños, informó la Policía Nacional de Paraguay en un comunicado.

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Tras el rescate, la menor fue trasladada de inmediato al Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, donde permaneció en observación y se le realizaron los exámenes médicos de rutina, antes de ser entregada a las autoridades brasileñas competentes. Según medios de Campo Grande, la niña no contaba con registro civil ni certificado de nacimiento al momento de ser hallada.

Los detenidos fueron identificados por la prensa brasileña como Weliton Aparecido Lopes dos Santos y Suzilaine da Graça Costa. De acuerdo con la Policía Civil de Mato Grosso do Sul, la mujer habría sido quien atrajo con engaños a la madre de la bebé, una adolescente de 17 años, hasta una vivienda en Campo Grande, donde se quedó con la recién nacida. La Policía paraguaya informó, además, que el hombre arrestado portaba una identidad falsa y tenía una condena firme en Brasil de once años y seis meses de prisión por homicidio.

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Fuerzas de seguridad de Paraguay patrullan la frontera entre Brasil y Paraguay durante una operación antidrogas (REUTERS/Cesar Olmedo)

Ambos detenidos fueron expulsados este domingo de territorio paraguayo “conforme a las disposiciones legales y migratorias correspondientes”, según la Policía de Paraguay, para quedar a disposición de la Justicia brasileña.

La localización de la menor fue posible gracias al intercambio de información de inteligencia entre las policías de Brasil y Paraguay, que permitió rastrear el desplazamiento de la pareja desde Campo Grande hasta Pedro Juan Caballero, distante unos 313 kilómetros. Medios brasileños precisaron que el seguimiento de señales telefónicas fue clave para ubicar el domicilio donde permanecía la bebé, y que en el lugar también se incautaron teléfonos celulares, documentos y un vehículo, elementos que ahora son analizados para esclarecer si hubo otras personas implicadas en el plan.

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La cooperación policial entre Brasil y Paraguay en la turbulenta región fronteriza de Amambay y Mato Grosso do Sul se ha intensificado en los últimos años, en particular en la llamada Triple Frontera y zonas aledañas, un área históricamente asociada al contrabando y al tráfico de personas y mercancías, donde ambos países mantienen acuerdos de cooperación policial que facilitan operativos conjuntos como el ejecutado este domingo.

El caso, que generó fuerte conmoción en Campo Grande desde la desaparición de la menor, quedará ahora en manos de la Justicia brasileña, que deberá determinar el móvil exacto del secuestro y esclarecer si la red que participó del hecho operaba de forma organizada o si se trató de un episodio aislado protagonizado por la pareja detenida.

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