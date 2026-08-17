Alito Moreno acusa a Morena de “agandalle dictatorial” por reforma electoral en Zacatecas que cambia reparto de plurinominales

Alejandro Alito Moreno criticó el "agandalle dictatorial" en reforma que modifica el reparto de diputaciones plurinominales en Zacatecas. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

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El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, acusó este domingo a Morena de aprobar “de manera exprés” una reforma electoral en el Congreso de Zacatecas diseñada para manipular el reparto de las 12 diputaciones de representación proporcional y ampliar la presencia del partido guinda en el Legislativo local, a semanas de que arranque el proceso electoral que renovará la gubernatura, los 58 ayuntamientos y las 30 diputaciones del estado.

La reserva que modificó el mecanismo de asignación de plurinominales se aprobó con 17 votos a favor y 12 en contra. Minutos antes, el pleno había avalado el dictamen original con 16 votos a favor y 11 en contra. Morena aportó 10 votos, el Partido Verde Ecologista de México tres y Nueva Alianza dos.

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Morena cambia las reglas después de que el dictamen original ya había sido votado

Congreso de Zacatecas (Foro: Twitter/@FueraCloset_AC)

El punto que encendió la polémica no fue solo el contenido de la reforma, sino el momento en que se introdujo. El dictamen original ya había sido aprobado en una primera votación durante la misma sesión cuando el diputado morenista Santos Antonio González Huerta presentó la reserva que alteró de fondo el mecanismo de asignación.

El cambio altera la forma en que se decide quién ocupa esas 12 curules que no se ganan distrito por distrito, sino que se reparten según el porcentaje de votos que obtuvo cada partido. Antes, la fórmula traducía directamente los votos en escaños: el partido que más votos sumaba, más diputaciones plurinominales recibía.

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Con la reforma aprobada este domingo, ese cálculo desaparece y se sustituye por dos listas. La Lista A la arma cada partido a su criterio: son seis candidatos que la dirigencia elige y registra directamente. La Lista B también tiene seis lugares, pero no los decide el partido: los ocupan candidatos que ya compitieron en algún distrito, perdieron y, aun así, obtuvieron los porcentajes de votación más altos dentro de su propia fuerza política.

Al momento de repartir las curules, ambas listas se mezclan en un orden alternado. El resultado, según la oposición, es que los partidos con más candidatos en más distritos —como Morena— tienen más opciones de colocar perfiles en la Lista B y, por tanto, de quedarse con más espacios plurinominales.

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Una infografía detalla la reforma electoral de Zacatecas que modifica el reparto de diputaciones plurinominales y las distintas posturas políticas sobre sus implicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diputado priista Carlos Peña Badillo cuestionó el procedimiento ante el pleno: “Ahora nos quieren volver a sorprender con esta reserva, el dictamen original sólo sirvió para simular y engañar a la sociedad zacatecana y hasta a los partidos políticos”. El legislador añadió que la bancada del PRI no acompañaría la modificación porque “atenta contra la representación de los institutos políticos”.

González Huerta defendió la reserva con el argumento de que el nuevo esquema fortalece el vínculo entre el voto ciudadano y la integración del Congreso local. Ante el pleno dijo: “Buscamos darle mayor poder a la ciudadanía para decidir quiénes llegan a este Congreso, porque las candidatas y los candidatos que integren la lista B tendrán que salir a buscar el respaldo de la gente, recorrer municipios, tocar puertas, escuchar necesidades, presentar propuestas y ganarse la confianza ciudadana”.

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La diputada de Movimiento Ciudadano Ana María Romo Fonseca rechazó ese argumento: “El día de hoy se mata la democracia, se mueren los equilibrios (…) primero hablaron de la representación pura y ahora en esta reserva hablan de algo completamente distinto con la lista A y la lista B… no sé si nos ven cara de tarados o qué”.

La diputada del PT Renata Ávila calificó la reforma como “un agandalle político” y sostuvo que el ajuste busca facilitar la construcción de mayorías para que Morena no dependa “absolutamente de nadie”, con menor necesidad de acuerdos y contrapesos.

Ávila planteó ante el pleno: “No podemos confundir gobernabilidad con concentración de poder. No podemos confundir simplificación con justicia electoral y, sobre todo, no podemos confundir mayoría con democracia”.

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El dictamen aprobado mantiene, no obstante, las disposiciones de paridad de género en la integración final del Congreso, 20% de candidaturas reservadas para jóvenes y dos fórmulas destinadas a personas migrantes o binacionales.

“Alito” Moreno anuncia impugnación política y legal

(X/@alitomorenoc)

Tras la aprobación, Alejandro Moreno reaccionó en X con un mensaje que calificó la sesión de “albazo” aprovechado durante el periodo de descanso de las familias zacatecanas. Llamó a la maniobra un ”agandalle dictatorial”.

“Los impresentables, cínicos y mafiosos de MORENA aprovecharon el descanso de las familias de Zacatecas para imponer en el Congreso Local una reforma electoral hecha a la medida de sus intereses”, escribió.

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Moreno acusó al partido guinda de usar su mayoría legislativa para modificar las reglas electorales en beneficio propio: “MORENA vuelve a enseñar su verdadero rostro autoritario. Usan la mayoría para acomodar las leyes a su conveniencia, reducir la representación de quienes piensan distinto y adueñarse de espacios que los ciudadanos no les dieron en las urnas”, publicó.

El dirigente priista anticipó que el PRI combatirá la reforma por las vías política y legal. “No vamos a permitir que una bola de corruptos tuerza las reglas electorales para satisfacer su ambición. ¡El voto de las y los zacatecanos se respeta y el PRI lo va a defender con todo!”, afirmó.

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