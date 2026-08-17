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Villa El Salvador será declarado en emergencia tras fuerte aniego: ministro de Vivienda anuncia traslado de damnificados a hoteles

Mauricio Arnillas González informó que se desplegarán barreras con maquinaria pesada y se atenderá a las familias afectadas, mientras avanzan las acciones inmediatas para frenar el ingreso de agua en las casas

El ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, llegó a Villa El Salvador para supervisar las zonas afectadas por un aniego masivo. Anunció que el área será declarada en emergencia debido al colapso de un colector de 50 años de antigüedad y que los damnificados recibirán apoyo, incluyendo alojamiento en hoteles. Exitosa.
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El Gobierno declarará en emergencia de manera focalizada algunas zonas de Villa El Salvador luego de los graves aniegos registrados este domingo 16 de agosto, que provocaron el ingreso de agua a viviendas y dejaron a numerosas familias afectadas. La medida fue anunciada esta noche por el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas González, quien llegó hasta el distrito para supervisar directamente la situación y coordinar las acciones de respuesta.

La emergencia no solo contempla retirar el agua acumulada y atender a las familias damnificadas. De acuerdo con lo anunciado por el titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, también se ejecutarán trabajos para reemplazar un antiguo colector de aproximadamente 50 años, cuya estructura se encuentra colapsada y que habría contribuido a agravar el problema durante las intensas precipitaciones.

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Villa El Salvador: declaran emergencia por inundaciones y anuncian obras para solucionar colapso del colector. Captura: Facebook.
Villa El Salvador: declaran emergencia por inundaciones y anuncian obras para solucionar colapso del colector. Captura: Facebook.

La presencia del ministro se produjo luego de que diferentes sectores del sur de Lima resultaran afectados por la lluvia. En Villa El Salvador, algunas viviendas terminaron inundadas y los vecinos tuvieron que recurrir a sacos de arena y otros medios para intentar contener el avance del agua.

Villa El Salvador: declaran emergencia por inundaciones y anuncian obras para solucionar colapso del colector. Captura: Facebook.
Villa El Salvador: declaran emergencia por inundaciones y anuncian obras para solucionar colapso del colector. Captura: Facebook.

Gobierno anuncia emergencia focalizada en Villa El Salvador

Durante su intervención ante la prensa, Mauricio Arnillas explicó que una de las primeras medidas será atender la emergencia inmediata y evitar que el agua continúe ingresando a las viviendas.

Están viniendo dos maquinarias pesadas para poner barreras para que el agua no siga entrando a las viviendas”, señaló el ministro. La llegada de estos equipos busca contener el avance del agua mientras se realizan las labores necesarias para disminuir la acumulación registrada en la zona afectada. La prioridad, según explicó el funcionario, es resolver la emergencia inmediata y brindar protección a las familias cuyos domicilios resultaron afectados.

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La situación generó especial preocupación debido a que las condiciones de algunas calles dificultan el desplazamiento. Con viviendas inundadas y vías prácticamente intransitables, los vecinos enfrentaron una noche complicada y con incertidumbre respecto a cuándo podrán regresar a la normalidad.

Villa El Salvador: declaran emergencia por inundaciones y anuncian obras para solucionar colapso del colector. Captura: Facebook.
Villa El Salvador: declaran emergencia por inundaciones y anuncian obras para solucionar colapso del colector. Captura: Facebook.

Damnificados de Villa El Salvador serán trasladados a hoteles

Una vez controlada la emergencia inicial, el Gobierno tiene previsto trasladar a los damnificados a hoteles mientras se realizan los trabajos de retiro del agua y se evalúan los daños ocasionados en las viviendas.

El ministro explicó que esta atención se realizará mediante un seguro que se tiene con Sedapal, con el objetivo de brindar un lugar donde las familias puedan permanecer mientras sus domicilios no estén en condiciones adecuadas para ser habitados. “Una vez solucionada la emergencia primigenia, lo que vamos a hacer es trasladar a todos los damnificados a través de un seguro que se tiene con Sedapal, trasladarlos a un hotel”, indicó Arnillas.

El funcionario agregó que, paralelamente, se realizará una evaluación de las pérdidas para determinar las acciones que correspondan frente a los daños registrados. “Y cuantificar los daños para ver la forma de restituir esa pérdida”, manifestó el titular de Vivienda.

Villa El Salvador: declaran emergencia por inundaciones y anuncian obras para solucionar colapso del colector. Captura: Facebook.
Villa El Salvador: declaran emergencia por inundaciones y anuncian obras para solucionar colapso del colector. Captura: Facebook.

Colector de 50 años será reemplazado tras quedar colapsado

Más allá de la atención inmediata, una de las principales medidas anunciadas por el Gobierno apunta a resolver el problema estructural que afecta al sistema de evacuación de aguas en la zona.

Arnillas informó que se declararán en emergencia las zonas afectadas con la finalidad de cambiar el colector principal, una infraestructura que, según explicó, tiene alrededor de cinco décadas de antigüedad y actualmente se encuentra colapsada.

La otra medida que está yendo paralela es declarar en emergencia estas zonas de este distrito. ¿Para qué? Para poder cambiar el colector principal”, sostuvo. El ministro explicó que este colector tiene una particularidad que también habría influido en su funcionamiento. Según detalló, la tubería realiza un recorrido en forma de “zeta”, además de tener aproximadamente 50 años de antigüedad.

Porque este colector que viene haciendo una zeta es muy antiguo, está colapsado, es un colector de hace cincuenta años”, señaló.

Villa El Salvador: declaran emergencia por inundaciones y anuncian obras para solucionar colapso del colector. Captura: Facebook.
Villa El Salvador: declaran emergencia por inundaciones y anuncian obras para solucionar colapso del colector. Captura: Facebook.

Ejecutarán un bypass de emergencia para evitar nuevos aniegos

Mientras se desarrolla el proyecto definitivo, el Ministerio de Vivienda anunció que se implementará una solución temporal para reducir el riesgo de que vuelva a producirse una emergencia similar. Según explicó el ministro, se realizará un bypass de emergencia del colector, una intervención que permitirá habilitar una vía alternativa para el flujo de agua mientras avanzan los trabajos de reemplazo.

Entonces, lo que vamos a hacer es hacer un bypass de ese colector de emergencia ahora para que no vuelva a suceder esto”, indicó Arnillas. Pero el plan no termina con esta solución temporal. El Gobierno también anunció que iniciará los trabajos para instalar un nuevo colector de mayor tamaño, con un trazado distinto al actual.

Y iniciar los trabajos de inmediato para trasladar un colector más grande que vaya recto y baje a la avenida”, explicó el titular de Vivienda.

Villa El Salvador: declaran emergencia por inundaciones y anuncian obras para solucionar colapso del colector. Captura: Facebook.
Villa El Salvador: declaran emergencia por inundaciones y anuncian obras para solucionar colapso del colector. Captura: Facebook.

Vecinos enfrentan una noche complicada por el agua acumulada

Mientras las autoridades anunciaban las medidas de emergencia, las familias afectadas permanecían en sus viviendas intentando proteger sus pertenencias y controlar el ingreso de agua.

La situación resulta especialmente compleja porque las actividades cotidianas están previstas para reanudarse este lunes, incluyendo las jornadas escolares y laborales. Sin embargo, algunas de las calles afectadas continúan presentando condiciones que dificultan el tránsito.

Villa El Salvador: declaran emergencia por inundaciones y anuncian obras para solucionar colapso del colector. Captura: Facebook.
Villa El Salvador: declaran emergencia por inundaciones y anuncian obras para solucionar colapso del colector. Captura: Facebook.

Preocupación por posibles efectos del fenómeno de El Niño en Lima

Durante sus declaraciones, el ministro tampoco descartó que los efectos del fenómeno de El Niño puedan alcanzar a Lima, una posibilidad que añade preocupación ante las condiciones meteorológicas que viene experimentando la capital.

La jornada de este domingo dejó lluvias y aniegos en diferentes distritos del sur de Lima, con especial impacto en Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Chorrillos y San Juan de Miraflores. En algunos sectores, el agua ingresó a viviendas y establecimientos, mientras que en Chorrillos también se reportó el desborde del río Surco.

Villa El Salvador: declaran emergencia por inundaciones y anuncian obras para solucionar colapso del colector. Captura: Facebook.
Villa El Salvador: declaran emergencia por inundaciones y anuncian obras para solucionar colapso del colector. Captura: Facebook.

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