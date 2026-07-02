Con una nueva estrategia de defensa, Sebastián Marset se declara inocente y ya tiene fecha de juicio en EEUU

Sebastián Marset a l ser entregado a agentes de la DEA en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra (Photo by Handout / Secretaria Nacional Antidrogas Paraguay (SENAD) / AFP) /

El presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset se declaró inocente de los cuatro delitos que le atribuye la justicia federal de Estados Unidos (EEUU) durante una audiencia realizada este miércoles en el Tribunal del Distrito Este de Virginia. La jueza Rossie Alston Jr. estableció el cronograma procesal y fijó el 11 de enero de 2027 el inicio del juicio.

La audiencia se realizó días después de que la Fiscalía de Estados Unidos ampliara la acusación contra Marset, incorporando tres nuevos delitos a la causa iniciada en 2024, cuando se lo investigaba por el lavado de dinero.

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Con la nueva imputación, el uruguayo enfrentará cargos por narcoterrorismo, tráfico de cocaína en alta mar, lavado de dinero y conspiración para lavar activos, delitos que podrían derivar en una condena de cadena perpetua si es declarado culpable.

En la última semana y con la ampliación de la imputación, Marset decidió cambiar su estrategia de defensa: sustituyó a tres abogados, presentó una denuncia por presuntos actos de extorsión cometidos por agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y se declaró inocente de los delitos que le atribuyen.

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Sebastián Marset tras ser detenido por la Policía boliviana.

En una carta manuscrita desde el Centro de Detención de Alexandria, donde permanece recluido mientras avanza el proceso, el uruguayo sostiene que sus derechos fueron vulnerados desde el momento de su detención en Bolivia el 13 de marzo, que fue arrestado sin una orden judicial de allanamiento o captura y que su expulsión no siguió ningún proceso legal, lo que, según su versión, constituye una entrega irregular contraria a los tratados internacionales.

El acusado también asegura que, tras arribar al Aeropuerto Internacional Washington, solicitó un abogado y que ese pedido no fue atendido. Según su relato, difundido por el portal uruguayo Búsqueda, fue interrogado sin asistencia legal y durante ese procedimiento recibió amenazas relacionadas con una eventual condena.

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Marset también denunció que, durante el traslado al centro de detención, dos agentes de la DEA le exigieron acceso a una billetera de criptomonedas valorada, según afirma, en aproximadamente cuatro millones de dólares en USDT. En su escrito, el uruguayo cuestiona además el desempeño de sus anteriores abogados, a quienes acusa de negarse inicialmente a denunciar esos hechos.

Autoridades de seguridad bolivianas llevan a cabo una operación para detener al presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, acusado de liderar el Primer Cartel uruguayo y buscado por Interpol por cargos de crimen organizado y lavado de dinero, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 13 de marzo de 2026. REUTERS/Ipa Ibáñez

En la parte final de la carta, el acusado solicita que el tribunal tome en consideración todas las presuntas irregularidades expuestas, las cuales anticipó que serán desarrolladas durante el proceso. También reafirma que no cometió los delitos que se le imputan y sostiene que espera contar con una representación legal adecuada y con un proceso imparcial.

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Marset fue capturado en Bolivia la madrugada del 13 de marzo de 2026 cuando fuerzas especiales lo detuvieron en el barrio Las Palmas de Santa Cruz de la Sierra tras varios meses de seguimiento. El presunto narcotraficante vivía en ese país desde 2022, donde llegó a tener una vida pública bajo otra identidad.

En 2023 escapó de un operativo de captura y desde entonces se encontraba prófugo. Es considerado uno de los capos de la droga más buscados de la región; cumplió una condena por narcotráfico en Uruguay y está vinculado al asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.

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Desde el año 2025, el Departamento de Justicia estadounidense ofrecía una recompensa de 2 millones de dólares para dar con su paradero.

Mientras se desarrolla el proceso judicial en su contra, en Bolivia continúan las investigaciones para desarticular su red criminal.