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Reino Unido y Japón se unen al apoyo humanitario en Colombia, tras el terremoto

Los comunicados difundidos este 17 de agosto detallan que el apoyo se dirigirá a las zonas más afectadas, una semana después del temblor de magnitud 7,4 que golpeó al país

La ayuda humanitaria recolectada en Bogotá está siendo enviada a Risaralda, Valle del Cauca, Chocó, Caldas y Quindío - crédito Cruz Roja Colombia - Seccional Bogotá-Cundinamarca
Las embajadas de Reino Unido y Japón confirmaron el 17 de agosto asistencia para las zonas afectadas por el sismo en Colombia - crédito Cruz Roja Colombia - Seccional Bogotá-Cundinamarca
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La solidaridad internacional se ha manifestado de manera concreta en Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó al país hace una semana, el lunes 10 de agosto.

En la mañana de este lunes festivo, 17 de agosto, representantes de Reino Unido y Japón anunciaron nuevas medidas de apoyo para las zonas más afectadas.

El gobierno británico formalizó un paquete de ayuda humanitaria valorado en £680.000 libras esterlinas, equivalentes a cerca de 3.000 millones de pesos colombianos.

Estos fondos, según la comunicación oficial, estarán dirigidos a reforzar la labor de la Cruz Roja Colombiana y el equipo humanitario de la ONU, con el objetivo de garantizar refugio, atención médica, agua limpia y saneamiento para las comunidades más vulnerables.

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Los fondos británicos permitirán brindar refugio, atención médica, agua limpia y saneamiento en las zonas más afectadas - crédito @UKinColombia/X
Los fondos británicos permitirán brindar refugio, atención médica, agua limpia y saneamiento en las zonas más afectadas - crédito @UKinColombia/X

El Reino Unido precisó que parte de la ayuda estará destinada a financiar nuevos especialistas que integrarán el equipo humanitario de Naciones Unidas. “Nuestro compromiso con Colombia sigue firme. ¡Fuerza Colombia!”, afirmaron desde la embajada, al recalcar que los recursos serán canalizados a través de la Cruz Roja y la ONU.

Durante la última semana, el país ha recibido el respaldo de varias naciones tras el fuerte sismo. El flujo de ayuda internacional se concentra en la provisión de insumos básicos, atención médica, refugio y personal especializado, como respuesta a los daños materiales y humanos que dejó el terremoto en varias regiones.

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Por su parte, la Embajada de Japón en Colombia comunicó: “A solicitud de Gobierno de Colombia, el Gobierno del Japón decidió suministrar ayuda de emergencia (carpas, cobijas, etc.) a Colombia, a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), en respuesta a los daños causados por el terremoto”.

Esta asistencia japonesa responde directamente a la petición del gobierno colombiano y se canaliza mediante la JICA, organismo habitual en gestiones de emergencia y reconstrucción en el país.

La Embajada del Japón en Colombia informó que el Gobierno del Japón enviará carpas y cobijas como ayuda de emergencia - crédito @JapanEmb_Col/X
La Embajada del Japón en Colombia informó que el Gobierno del Japón enviará carpas y cobijas como ayuda de emergencia - crédito @JapanEmb_Col/X

Las donaciones y el envío de insumos se producen en un contexto de alta necesidad. El sismo registrado hace una semana dejó miles de damnificados y daños sustanciales en la infraestructura de varias localidades, obligando a la activación de redes de cooperación internacional.

Recursos y logística para la recuperación

La prioridad de los fondos británicos, según la embajada, es fortalecer la capacidad de respuesta local: “El Reino Unido confirma apoyo humanitario tras el terremoto. Los fondos ayudarán a proporcionar refugio, atención médica, agua limpia y saneamiento en las zonas más afectadas”.

En el caso de Japón, la entrega de carpas y cobijas tiene como objetivo brindar alivio inmediato a las familias que perdieron sus hogares o vieron comprometidas sus condiciones de vida básicas.

Mientras se avanza en la evaluación de daños y necesidades, la llegada de ayuda internacional permite a las autoridades nacionales y locales enfrentar la emergencia con recursos adicionales y personal especializado. La colaboración entre gobiernos, agencias de cooperación y organismos humanitarios se vuelve clave para acelerar los procesos de recuperación y reconstrucción.

Las embajadas de Reino Unido y Japón confirmaron el 17 de agosto asistencia para las zonas afectadas por el sismo en Colombia - crédiot Sergio Acero/REUTERS
Las embajadas de Reino Unido y Japón confirmaron el 17 de agosto asistencia para las zonas afectadas por el sismo en Colombia - crédiot Sergio Acero/REUTERS

Más ayudas

Entre los primeros en responder, el gobierno de Israel envió personal especializado en rescate para sumarse a los esfuerzos de atención a la emergencia.

El presidente Abelardo de la Espriella sostuvo una conversación directa con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Según los canales oficiales, el mandatario colombiano agradeció la asistencia humanitaria recibida y destacó el despliegue de equipos de rescate, que ya operan en las zonas más afectadas.

Durante el diálogo, ambos líderes revisaron el estado de las relaciones bilaterales. La conversación permitió reafirmar la voluntad compartida de mantener y consolidar la colaboración entre los dos gobiernos, especialmente en ámbitos técnicos e institucionales.

El pronunciamiento oficial de la presidencia subrayó que la cooperación con Israel no solo se limitará a la coyuntura actual. Se prevé que el intercambio de apoyo se fortalezca en áreas como la prevención de desastres y la gestión de emergencias, aprovechando la experiencia israelí en estos campos.

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