Denuncian hostigamiento contra brigadistas en Manizales, hombre los insultó y llamó a la policía: “Ojalá se muera”

La difusión de un video donde un hombre hostiga e insulta a jóvenes voluntarios en el barrio Milán de Manizales ha desatado indignación pública. Mientras los brigadistas auxiliaban a familias damnificadas por el sismo, recibieron frases como “ojalá hayan sufrido harto” y amenazas, reflejando la hostilidad que enfrentan quienes deciden ayudar en medio de la emergencia - crédito manufrancoo__ / Instagram

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La jornada de hostigamiento e insultos sufrida por voluntarios en el barrio Milán de Manizales ha dejado una profunda marca en la comunidad. Un video grabado por una de las líderes de la brigada ciudadana puso en evidencia la agresión verbal a la que fueron sometidos estos jóvenes, quienes desde hace días se dedican a evacuar enseres y entregar ayudas a familias damnificadas por el reciente sismo.

El registro muestra a un hombre, de entre 50 y 60 años, vestido con gafas, camiseta polo blanca y chaqueta negra, filmando con su teléfono móvil a los voluntarios mientras les dirigía palabras de desprecio. Según la brigadista que subió el video, para ellos lo más duro fue oírle decir, entre sonrisas, que “qué bueno que haya sufrido” y “ojalá hayan sufrido harto”.

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En la grabación se aprecia el diálogo tenso entre la rescatista y el ciudadano. Ella, visiblemente afectada, le recordó que llevaban “cuatro días de cinco a doce de la noche descargando bultos” y arriesgando la vida al entrar en edificios que amenazan con colapsar. El hombre, sin mostrar empatía, le respondió: “Me importa un culo. Ojalá hayan sufrido harto”.

Hombre insultó a rescatistas en Manizales cuando se movilizaban en una volqueta a un sitió de desastre - crédito manufrancoo__ / Instagram

Los voluntarios, que se movilizaban en una volqueta, relataron cómo el sujeto los obligó a descender del vehículo, acompañando sus exigencias de insultos y reproches. “Nos empezó a decir: ‘¿Pa qué vienen para acá?’… Nos trató supermal y llamó a la policía”, narró la joven brigadista, quien no pudo contener el llanto al relatar el episodio.

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El hecho provocó indignación entre los equipos ciudadanos y colectivos sociales que, pese a la hostilidad, siguen operando en la zona. “La gente, parce, llevamos cuatro días de sol a sol cargando… arriesgando la vida”, insistió la voluntaria, mientras describía su frustración por la reacción de una parte minoritaria de la comunidad. Ella misma expresó su temor tras el incidente: “Tengo miedo, porque yo lo empecé a grabar… me parece tan indignante que nos traten así de mal solo por estar cargando y descargando”.

Reacción de los voluntarios tras el hostigamiento

La conversación alcanzó un punto crítico cuando la rescatista le mencionó al hombre que tenía un familiar hospitalizado como consecuencia del terremoto. La respuesta fue todavía más hiriente: “Ojalá se muera”, le respondió el agresor, incrementando el dolor de la joven que, según contó, solo buscaba ayudar a una señora de la tercera edad a salvar sus pertenencias.

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Los rescatistas distribuyen paquetes de alimentos a los equipos de rescate y voluntarios que buscan entre los escombros cuatro días después del terremoto que azotó Colombia - crédito AP Foto/Iván Valencia

Quienes presenciaron la situación relataron que el hombre insistía en que los voluntarios “venían escondidos en un camión” y exigía que se identificaran. Lejos de intimidarse, la joven respondió: “Me pueden encontrar en redes como Manu, Manuela Franco. Soy una influencer, tengo tres millones de seguidores”. A esto, el hombre contestó: “Me vale verga que sea una influencer. Por fortuna no soy de acá”.

El incidente no es aislado. Según los propios brigadistas, los episodios de rechazo y agresiones verbales se han repetido en los últimos días en el barrio Milán.

Apoyo ciudadano y respaldo en redes sociales

La difusión del video generó una ola de solidaridad en redes sociales. Muchos habitantes de Manizales y usuarios de otras ciudades expresaron su respaldo a los voluntarios: “Al lado de estas personas más estamos los que agradecemos cada gesto, cada ayuda, y donde nos han hecho sentir que no estamos solos”, escribió un usuario.

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Los voluntarios descansan mientras se llevan a cabo las operaciones de búsqueda y rescate en en un edificio - crédito REUTERS/Sergio Acero

Otros mensajes destacaron la labor de los jóvenes en la emergencia. “El ejemplo que hemos recibido de todos ustedes los jóvenes que se han portado a la altura de esta situación ha sido admirable”, se lee en otro comentario. El sentimiento de gratitud predominó en los mensajes: “El agradecimiento será eterno con estos jóvenes que sin esperar nada a cambio han hecho todo por Manizales”, expresó otro ciudadano.

También hubo voces que invitaron a comprender el impacto psicológico de la tragedia: “No se deje afectar, entienda que este evento trágico afectó a muchas personas en muchas formas, alterando psicológicamente a muchos, lo que puede resultar en reacciones inapropiadas”, reflexionó un usuario.

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A pesar del desgaste y la tristeza provocados por los insultos, mediante las redes sociales los brigadistas reafirmaron su determinación de seguir en la primera línea de apoyo.