Becas Benito Juárez y Rita Cetina 2026: estas son las cantidades de dinero que recibirán todos los beneficiarios en octubre

Los beneficiarios de las becas Benito Juárez y Rita Cetina recibirán su próximo pago en octubre luego de 4 meses sin depósitos debido al periodo vacacional

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Los beneficiarios de las becas Benito Juárez y Rita Cetina recibirán su próximo pago en octubre luego de 4 meses sin depósitos debido al periodo vacacional, y aunque aún faltan dos meses para que comience la dispersión, a continuación se especifica cuánto dinero entregarán ambos programas.

Las dos becas se dirigen a estudiantes de escuelas públicas del país, la Rita Cetina se enfoca en alumnos de primaria y secundaria, mientras que la Benito Juárez se centra en jóvenes de preparatoria. Ambas políticas tienen como finalidad evitar la deserción escolar y contribuir con un recurso monetario para que estos beneficiarios puedan continuar y concluir sus estudios de manera satisfactoria.

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La Beca Rita Cetina es un programa social dirigido a todos los estudiantes de escuelas públicas de nivel básico (X@BienestarEdu)

¿Cuánto entregarán las becas Benito Juárez y Rita Cetina en octubre?

Hasta el momento no se han informado modificaciones en los pagos que recibirán los beneficiarios de las becas Rita Cetina y Benito Juárez por lo que se espera reciban los 1,900 pesos.

Sin embargo, cabe señalar que los tutores o padres de familia que tengan a más de un alumno inscrito a la Beca Rita Cetina, recibirán los 700 pesos adicionales por cada uno de ellos.

Beca Benito Juárez

1,900 pesos

Beca Rita Cetina

1 alumno | 1,900 pesos

2 alumnos | 2 mil 600 pesos

3 alumnos | 3 mil 300 pesos

Hasta el momento no se han informado modificaciones en los pagos que recibirán los beneficiarios de las becas Rita Cetina y Benito Juárez por lo que se espera reciban los 1,900 pesos (X@avisosbienestar)

Calendario tentativo y como comprobar el pago

La publicación del calendario oficial de pagos de las becas Rita Cetina y Benito Juárez suele realizarse días previos o el mismo día de inicio de los depósitos. Bajo esta lógica, la agenda de distribución podría difundirse tentativamente el lunes 5 de octubre.

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Por ahora, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, quien encabeza esta entidad, serán los encargados de comunicar cualquier anuncio oficial, por lo que se aconseja consultar únicamente sus canales oficiales para obtener información verificada, ya que aún no existe una confirmación oficial.

Calendario tentativo de pagos de octubre

Beca Rita Cetina

Lunes 5 de octubre : apellidos con iniciales A, B.

Martes 6 de octubre: apellidos con iniciales C.

Miércoles 7 de octubre: apellidos con iniciales D, E, F.

Jueves 8 de octubre: apellidos con iniciales G.

Viernes 9 de octubre: apellidos con iniciales H, I, J, K, L.

Lunes 12 de octubre: apellidos con iniciales M.

Martes 13 de octubre: apellidos con iniciales N, Ñ, O, P, Q.

Miércoles 14 de octubre: apellidos con iniciales R.

Jueves 15 de octubre: apellidos con iniciales S.

Viernes 16 de octubre: apellidos con iniciales T, U, V, W, X, Y, Z.

La Coordinación Nacional de Becas confirmó el inicio de pagos para beneficiarios de continuidad. El calendario aplica solo a quienes ya han recibido depósitos previos y cuentan con tarjeta activa. (Becas del Bienestar)

Beca Benito Juárez

Lunes 19 de octubre: apellidos con iniciales A, B.

Martes 20 de octubre: apellidos con iniciales C.

Miércoles 21 de octubre: apellidos con iniciales D, E, F.

Jueves 22 de octubre: apellidos con iniciales G.

Viernes 23 de octubre: apellidos con iniciales H, I, J, K, L.

Lunes 26 de octubre: apellidos con iniciales M.

Martes 27 de octubre: apellidos con iniciales N, Ñ, O, P, Q.

Miércoles 28 de octubre: apellidos con iniciales R.

Jueves 29 de octubre: apellidos con iniciales S.

Viernes 30 de octubre: apellidos con iniciales T, U, V, W, X, Y, Z.

El procedimiento para confirmar la llegada del pago es sencillo y está disponible en varias modalidades. Los beneficiarios pueden consultar el saldo en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar o revisar la aplicación móvil del banco.

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También está habilitado el Buscador de Estatus en la web oficial, donde basta con ingresar la CURP para consultar el estado del depósito. Además, existe la opción de llamar al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta, o comunicarse a la línea de atención 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.