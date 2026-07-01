América Latina

Se tomó una foto en lo alto de la Pedra do Macaco en Río de Janeiro, intentó bajar de espaldas y cayó desde 150 metros

Caio Arrabal, de 44 años, giró el cuerpo para completar el descenso y perdió el equilibrio. El operativo se extendió casi cuatro horas por lo cerrado de la vegetación y la dificultad del acceso

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Un hombre murió tras caer de un acantilado en la ruta de la Pedra do Macaco, en Maricá, después de intentar bajar tras una foto

Un hombre murió tras caer de un acantilado en la ruta de la Pedra do Macaco, en Maricá, en la región metropolitana del estado de Río de Janeiro. El momento previo al accidente quedó registrado en un video grabado por integrantes de la excursión. Según informó G1, la víctima intentaba bajar después de tomarse una foto en la cima.

Según informó el medio, fue identificado como Caio Rocha Aguiar Arrabal, de 44 años, residente de Araruama, en la Región de los Lagos. El accidente ocurrió en la mañana del domingo 28, durante una excursión por la Pedra do Macaco.

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De acuerdo con G1, Arrabal acompañaba a un grupo para conocer el trayecto y colaboraba con un equipo que llevaba visitantes a rutas de senderismo en la región. Testigos citados por el medio indicaron que ese día no guiaba la excursión, sino que participaba como apoyo para familiarizarse con el recorrido. Todavía no contaba con licencia formal como guía.

En redes sociales, familiares y amigos rindieron homenaje a Caio Arrabal. En una publicación de Instagram, su hermano, Tairo Arrabal, escribió que había fallecido a causa de un accidente “mientras hacía lo que más le gustaba”.

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La víctima fue identificada como Caio Rocha Aguiar Arrabal, de 44 años, residente de Araruama, y el accidente ocurrió durante una excursión el domingo 28 (Instagram)
La víctima fue identificada como Caio Rocha Aguiar Arrabal, de 44 años, residente de Araruama, y el accidente ocurrió durante una excursión el domingo 28 (Instagram)

Cómo ocurrió la caída en la Pedra do Macaco

Un video grabado por integrantes de la excursión mostró los instantes previos al accidente. Según la reconstrucción de G1 y de la Policía Militar, Arrabal estaba en la parte superior de la piedra, a unos 150 metros de altura, y se disponía a bajar después de la foto.

En las imágenes, se lo ve descender de espaldas sobre la piedra. Cuando intentó girar el cuerpo para completar la bajada de frente, perdió el equilibrio y cayó por el peñasco. Una persona que filmaba el momento le advirtió que tuviera cuidado pocos segundos antes de la caída, según testigos citados por G1. La ruta está en São José do Imbassaí, dentro del municipio de Maricá.

Un rescate complejo en una zona de difícil acceso

El operativo comenzó a las 11:40 y se prolongó durante cerca de cuatro horas. Participaron el Cuerpo de Bomberos y equipos de apoyo debido a las dificultades para llegar al punto donde había caído la víctima.

Matheus Moura, instructor de rescates de la Defensa Civil de Maricá, dijo a G1: “Fue un rescate muy complejo, muy difícil. Tuvimos que entrar por una zona de vegetación cerrada, densa, de difícil acceso hasta llegar a él. Hicimos escalada, ascenso con cuerda y varios procesos hasta llegar al lugar, y conseguí efectuar el rescate junto con la aeronave”.

Un video de la excursión registró los instantes previos a la caída en la Pedra do Macaco, a unos 150 metros de altura (Captura de video)
Un video de la excursión registró los instantes previos a la caída en la Pedra do Macaco, a unos 150 metros de altura (Captura de video)

Moura estaba cerca del lugar cuando ocurrió el accidente y ayudó al Cuerpo de Bomberos en la búsqueda. Cuando los equipos llegaron hasta Arrabal, el hombre ya había muerto. El rescatista añadió que era habitual que visitantes subieran a la roca para tomarse fotos y que ya se habían registrado otros accidentes en ese punto. También indicó que la víctima descendió por el lado equivocado de la piedra.

Los riesgos de una cima sin señalización

La Pedra do Macaco figura entre los puntos turísticos de la región por su vista panorámica. Sin embargo, G1 remarcó que la cima carece de señalización y que el acceso en ese tramo exige mayor técnica.

Especialistas citados por el medio recomiendan experiencia y cautela incluso en rutas cortas, sobre todo en áreas de roca expuesta y gran altura. Esas condiciones estaban presentes en el sitio donde ocurrió la caída.

La Policía Civil de Río de Janeiro quedó a cargo de investigar las circunstancias de la caída a través de la 82ª comisaría de Maricá. Según informaron medios brasileños, las diligencias continúan para esclarecer cómo ocurrió el accidente y reunir los testimonios de las personas que estaban en la excursión.

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