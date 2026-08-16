Bogotá ha logrado enviar más de 1.000 toneladas en ayuda humanitaria a los territorios afectados por el terremoto: hay cinco departamentos priorizados

La ayuda humanitaria recolectada en Bogotá está siendo enviada a Risaralda, Valle del Cauca, Chocó, Caldas y Quindío - crédito Cruz Roja Colombia - Seccional Bogotá-Cundinamarca

Guardar

La Alcaldía de Bogotá entregó un balance de las ayudas humanitarias que han sido recibidas y enviadas a los territorios del país que resultaron afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que se registró el 10 de agosto de 2026, con epicentro en San José del Palmar, Chocó.

De acuerdo con la administración distrital, el sábado 15 de agosto se superaron las 1.100 toneladas de ayuda humanitaria y donaciones para atender a miles de damnificados. La carga salió desde Bogotá en 83 envíos con destino a seis zonas afectadas en los departamentos de Risaralda, Valle del Cauca, Chocó, Caldas y Quindío.

PUBLICIDAD

Los principales puntos de atención a donde fueron enviados los elementos de primera necesidad son:

Pereira (Risaralda): 360 toneladas de ayuda humanitaria.

Cali (Valle del Cauca): 205 toneladas de ayuda humanitaria.

Quibdó (Chocó): 202 toneladas de ayuda humanitaria.

Buenaventura (Valle del Cauca): 140 toneladas de ayuda humanitaria.

Manizales (Caldas): 104 toneladas de ayuda humanitaria.

Armenia (Quindío): 89 toneladas de ayuda humanitaria.

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, las ayudas se reciben, se clasifican y se distribuyen según las necesidades de las comunidades de cada territorio.

360 toneladas de ayuda humanitaria han sido enviadas a Pereira desde Bogotá - crédito Cruz Roja Colombia - Seccional Bogotá-Cundinamarca

Pese a que la contribución de los bogotanos y demás ciudadanos que residen en la ciudad ha sido muy amplia, todavía se requiere de más ayuda humanitaria para mejorar las condiciones de vida de quienes perdieron todo en el terremoto. Por eso, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Cruz Roja Colombiana Secional Bogotá-Cundinamarca insisten en la importancia de hacer nuevas donaciones.

PUBLICIDAD

En Bogotá, se dispone de tres puntos de acopio, donde las personas pueden llevar los elementos de primera necesidad que se requieren para los afectados: la Universidad Jorge Tadeo Lozano (carrera Cuarta #22-61), la sede administrativa de la Cruz Roja (carrera 24 #73-38, con operación las 24 horas) y el Palacio de los Deportes (calle 63 #59A-06), centro de acopio con destino a poblaciones de Chocó.

Entre los elementos solicitados figuran alimentos no perecederos, agua embotellada, elementos de aseo personal, pañales para bebés, niños y adultos, y suministros de primeros auxilios como gasas estériles, alcohol, clorhexidina y guantes. La Cruz Roja pidió de manera especial insumos médicos (jeringas, micropore, equipo de venoclisis, solución salina, suero oral y vendas) y kits de hábitat con cobijas nuevas, sábanas, colchonetas, almohadas y toldillos.

PUBLICIDAD

La Alcaldía Mayor de Bogotá pidió a la ciudadanía ayudar con elementos como Agua potable embotellada, cobijas, mantas, arroz, aceite y demás productos de primera necesidad - crédito Alcaldía Mayor de Bogotá

Por otro lado, indicaron que no se deben donar alimentos perecederos, productos abiertos o comenzados, agua con empaques abollados o con filtraciones, medicamentos iniciados o próximos a vencerse, ni ropa usada, incluida ropa interior; en su lugar, sugirieron prendas nuevas o en muy buen estado.

La Orquesta Filarmónica de Bogotá se sumó a las acciones de contribución para apoyar a las personas afectadas por el sismo. Ofreció un Concierto de Solidaridad, el cual se llevó a cabo el 15 de agosto a las 4:00 p. m., en el Auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

El recaudo de la boletería será donado a las personas damnificadas por el terremoto. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó que todas las boletas fueron vendidas. Agradeció a la ciudadanía por apoyar la iniciativa. “Agotadas las boletas. La solidaridad de Bogotá es maravillosa. Gracias!!!”, indicó.

PUBLICIDAD

El alcalde Carlos F. Galán informó que las boletas del Concierto Solidario se agotaron - crédito @CarlosFGalan/X

Por otro lado, el secretario Distrital de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, informó que la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E envió dos camiones con insumos médicos y medicamentos a las zonas afectadas por el sismo.

“En nuestra #BogotáSolidaria todos aportamos y agradecemos a quienes desde diferentes roles se hacen presentes y contribuyen en este difícil momento”, indicó en X.

Además, el hospital de campaña y los profesionales de Gestión del Riesgo de la Secretaría de Salud viajaron a Armenia, Quindío, para atender las necesidades en los diferentes territorios impactados por el terremoto.