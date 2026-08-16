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Abelardo de la Espriella reaccionó a la muerte de la actriz, escritora y empresaria Yamile Humar: “Una huella entrañable”

El jefe de Estado lamentó el deceso de la actriz de 86 años, madre de la también actriz y presentadora Catalina Aristizábal, y reconoció su legado en la cultura colombiana

El presidente reconoció la labor de la veterana actriz, que falleció a sus 86 años - crédito Colprensa - @ABDELAESPRIELLA/X
El presidente reconoció la labor de la veterana actriz, que falleció a sus 86 años - crédito Colprensa - @ABDELAESPRIELLA/X
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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se pronunció con un sentido mensaje tras el fallecimiento de la actriz, escritora, directora y creadora de contenido Yamile Humar, una reconocida figura del arte y la televisión nacional.

A través de una publicación en sus redes sociales, el mandatario expresó: “Lamento profundamente el fallecimiento de la querida Yamile Humar, una mujer cuyo talento y carisma dejaron una huella entrañable en la televisión colombiana y en varias generaciones”.

El jefe de Estado extendió un mensaje de solidaridad a los allegados de la actriz. “Acompaño con afecto y solidaridad a su familia y seres queridos en este difícil momento. Su legado permanecerá en la memoria de Colombia”, afirmó de la Espriella.

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Este fue el mensaje del presidente Abelardo de la Espriella tras la muerte de Yamile Humar - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Este fue el mensaje del presidente Abelardo de la Espriella tras la muerte de Yamile Humar - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La declaración presidencial se conoció en el contexto de las múltiples muestras de reconocimiento y condolencias expresadas por diferentes sectores culturales y ciudadanos tras el fallecimiento de la actriz, hermana del también reconocido actor, presentador y director colombiano, Alí Humar.

Al De la Espriella le siguió la ministra de Cultura, Paola Holguín, que escribió en sus redes sociales: “Yamile Humar, su talento, carisma y trayectoria permanecerán en la memoria de los colombianos. Un abrazo solidario a sus Familiares y Amigos”.

Mensaje de Paola Holguín en homenaje a Yamile Humar - crédito @PaolaHolguin/X
Mensaje de Paola Holguín en homenaje a Yamile Humar - crédito @PaolaHolguin/X

Catalina Aristizábal despidió a su madre con emotivo mensaje

La actriz antioqueña, además de confirmar el fallecimiento de su progenitora en la cuenta oficial de la actriz de 86 años, hizo una emotiva publicación para honrar la memoria de la también escritora. En ella confirmó que falleció el 13 de agosto, pese a que su deceso se reportó el 15 de agosto, dos días después.

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Ambas eran muy cercanas y, en redes sociales, dejaron ver el entrañable cariño que se tenían.

Con un video de las dos, juntas, observando un atardecer, la también presentadora compartió un mensaje personal para rendir homenaje a su madre.

Mi mamá era una mujer difícil de describir porque tenía demasiadas dimensiones. Audaz, supremamente inteligente, brillante, soñadora, etérea, elevada. Con una sensibilidad enorme y una coherencia muy suya entre lo que sentía, lo que intuía y la manera como eligió vivir”, expresó Aristizábal.

La actriz de 86 años recibió un homenaje especial por el Gobierno colombiano - crédito catalinaaristizabalh/Instagram

En su testimonio, la actriz recordó la velocidad mental y la sabiduría de Yamile Humar, cualidades que, según ella, la acompañaron hasta el último día.

Resaltó también la relación cercana que mantuvieron, especialmente durante la vejez de su madre, y cómo ese tiempo compartido le permitió comprender sus silencios y enseñanzas.

Tuve el privilegio de acompañarla durante los mejores años de su vida, su vejez. Aunque viviéramos lejos, estuvimos profundamente cerca y conectadas”, continuó Catalina Aristizábal.

“Aprendí sus silencios, sus tiempos, su ritmo, sus señales. Y ella, sin saberlo, me enseñó a acompañar. Hasta que llegó esa llamada que jamás voy a olvidar: ‘Katy, es hora’. Y sí, mamá. Yo sabía. Me estabas pidiendo que te acompañara a volar. Y así lo hice. Como tú querías. Con amor, sin miedo, rodeada de tus hijas y de tus nietos”, escribió la actriz.

Así despidió la actriz Catalina Aristizábal a su madre, Yamile Humar - crédito @catalinaaristizabalh/X
Así despidió la actriz Catalina Aristizábal a su madre, Yamile Humar - crédito @catalinaaristizabalh/X

El mensaje también evocó la conexión de Yamile Humar con la naturaleza y su inclinación a compartir lo aprendido con los demás. “Amaba la naturaleza, los atardeceres, las mariposas, las señales. Siempre me hablaba de las corazonadas, de esa capacidad de escuchar el corazón y confiar en lo que uno siente”, relató la actriz.

La despedida llegó acompañada de un momento íntimo y familiar. “Partió el 13 de agosto, a las 11:11. Y después llegó el silencio. Un silencio que necesitábamos. Que nos permitió sentir, llorar, abrazarnos y calmarnos. Estar juntas sin tener que explicar nada”, escribió Aristizábal.

El mensaje concluyó con una referencia al simbolismo de las mariposas, asociadas al recuerdo y al legado de Yamile Humar, y el deseo de que su madre haya encontrado libertad para volar.

“Ahora entiendo por qué amabas tanto las mariposas. Tal vez, en el fondo, siempre supiste que llegaría tu momento de abrir las alas para volar alto 🤍🙏🏻“.

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