Noche de fiesta sin fin y feriado en Paraguay: las calles de Asunción estallaron al celebrar la victoria contra Alemania en el Mundial

Las calles de Asunción celebraron la victoria de Paraguay contra Alemania en el Mundial

Las calles de Asunción, la capital de Paraguay, estallaron este lunes de júbilo después de que la Albirroja dinamitó la Copa del Mundo al eliminar en los dieciseisavos de final a la cuatro veces campeona Alemania, tras una electrizante tanda de penales y con marcador 3-4. El presidente del país, Santiago Peña, decretó feriado para este martes.

“El resultado fue espectacular, me encantó. Quiero festejar y quiero celebrar, eso es lo que nos queda ahora”, dijo a la agencia de noticias EFE en el microcentro de Asunción la joven Kiara Cristaldo.

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Acompañada de amigos, Cristaldo fue una de las miles de personas que llenas de fe abarrotaron esta jornada el microcentro capitalino para seguir la hazaña de Paraguay, que echó del Mundial un equipo teutón que encaró el partido con el rótulo de claro favorito.

Las calles de Asunción celebraron la victoria de Paraguay contra Alemania en el Mundial

La mujer de 22 años agregó que, pese a la declarada superioridad de la plantilla alemana, jamás dudó de las posibilidades de que la selección dirigida por el argentino Gustavo Alfaro diera la campanada.

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Ni siquiera cuando los paraguayos desperdiciaron una ventaja de dos goles en la tanda de penales.

“Para ser honesta, yo no perdí ni un momento la esperanza, yo soñé, quería soñar y tenía mi corazón ahí y presentía (el triunfo), de verdad presentía. Estoy demasiado feliz por el resultado”, señaló.

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Las calles de Asunción celebraron la victoria de Paraguay contra Alemania en el Mundial

Alemania y Paraguay igualaron a un gol por lado en los 90 minutos del tiempo reglamentario y la prórroga y definieron al ganador en la tanda de penales, donde el espigado Orlando Gill se agigantó con dos atajadas.

“La clave fue la defensa a la camiseta y el amor a Paraguay”, dijo por su parte el asunceno Alcides Martínez.

Las calles de Asunción celebraron la victoria de Paraguay contra Alemania en el Mundial (EFE)

El hombre de 55 años también recordó que previo al partido un analista deportivo alemán calificó a la Albirroja como una selección “de tercera categoría” a la que la Mannschaft debía ganar sin mayores problemas.

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“Somos un equipo de tercera, sí, es cierto, pero le ganamos a Alemania”, ironizó Martínez.

La felicidad en los rostros de la gente al celebrar la gran victoria de Paraguay contra Alemania (EFE)

La victoria permite a Paraguay, en su regreso a la Copa del Mundo después de 16 años de ausencia, instalarse en los octavos de final, donde ya espera al rival que saldrá de la llave entre Francia y Suecia.

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“Que venga quien venga, los paraguayos no nos rendimos, no bajamos la cabeza y en el momento clave siempre damos el golpe justo”, dijo Martínez.

Miles de personas siguieron el partido en las calles de Asunción (EFE)

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció que este martes será feriado nacional tras la histórica clasificación de la Albirroja a los octavos de final. “¡Paraguay nunca se rinde! ¡Feriado carajo!“, escribió el mandatario en su cuenta oficial de X poco después del triunfo, en una publicación que superó los dos millones de visualizaciones en pocos minutos y recibió miles de mensajes de celebración.

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El vicepresidente Pedro Alliana también se sumó a los festejos y replicó el mensaje presidencial con otra publicación en la misma red social. “Si me autorizas Presidente firmo yo el feriado. ¡Vamos albirroja querida!“, expresó, en referencia a la decisión anunciada por Peña tras la clasificación.