Tres adolescentes de 14 y 15 años regresaron a sus casas en Jalisco tras ser reclutados por narco ofertas de trabajo

Uno de los tres adolescentes que fueron soltados por sus reclutadores y que salió con vida Foto: Secretaría de Seguridad Jalisco

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Tres adolescentes de Jalisco, dos de 15 años y uno de 14, regresaron o quedaron en proceso de volver con sus familias tras dos casos ligados a presuntas ofertas de trabajo usadas para reclutarlos, una modalidad en la que a uno de ellos le prometieron 30 mil pesos al mes y le ordenaron esconderse entre la maleza en Tequila mientras esperaría a quienes pasarían por él.

Los dos casos ocurrieron en un contexto similar: los menores salieron o fueron atraídos con la promesa de una oportunidad laboral y terminaron lejos de sus casas o bajo instrucciones de personas desconocidas. En el caso de Bruno y Héctor, ambos desaparecieron el 27 de julio en Tlajomulco y fueron localizados con vida este martes 11 de agosto en Zirándaro, Guerrero, a cientos de kilómetros de su estado.

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La Secretaría de Seguridad de Jalisco frustró el presunto reclutamiento del adolescente de 14 años en la comunidad de Choluaca, en el municipio de Tequila. La localización se logró con apoyo de la Policía Regional y la Unidad de Búsqueda, que lo encontraron oculto entre la vegetación durante un recorrido de vigilancia.

El secretario de Seguridad del estado Juan Pablo Hernández González dijo: “Con el apoyo de la Policía Regional y la Unidad de Búsqueda de la Secretaría pusimos a salvo a un joven de 14 años, el cual estaba haciendo víctima de un reclutamiento en el municipio de Tequila”.

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Las familias y amigos hicieron cierres viales para exigir ayuda ya que identificaron que una mujer fue quien las reclutó Foto: Captura de pantalla

El menor de Tequila recibió instrucciones para ocultarse en la maleza

De acuerdo con lo informado por las autoridades estatales, el adolescente de 14 años habría recibido una llamada de personas desconocidas. En esa comunicación le ofrecieron un supuesto empleo pagado con 30 mil pesos mensuales, un monto que se repitió en casos similares mencionados por las autoridades.

Después de ese contacto, el menor recibió instrucciones para trasladarse a un punto determinado en Choluaca y permanecer escondido mientras esperaba a las personas que irían por él. Esa indicación fue la que llevó a los agentes a encontrarlo oculto entre la maleza.

Tras ubicarlo, los policías activaron los protocolos de atención y confirmaron que se encontraba en aparente buen estado de salud. Más tarde, la Unidad de Búsqueda de la Policía del Estado estableció comunicación con sus familiares para informarles que ya había sido localizado y que estaba bajo resguardo.

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La mamá de Jeremi dijo que si hijo alcanzó a avisarle que lo iban a trasladar a otro estado Foto: Facebook Desaparecidos Jalisco

El adolescente fue reintegrado con su familia después del rescate. El caso también fue notificado al Ministerio Público, que ordenó presentar al menor y a sus familiares para dar continuidad a las investigaciones.

A partir de ese aviso, las autoridades debían determinar quiénes realizaron el contacto con el adolescente, en qué circunstancias recibió la oferta de empleo y si existía la intención de incorporarlo a alguna actividad delictiva. El dato central del caso fue ese: un menor de 14 años fue localizado a tiempo antes de que quienes lo citaron pudieran llevárselo.

Bruno y Héctor fueron hallados en Guerrero tras desaparecer en Tlajomulco

En el segundo caso, Bruno y Héctor, ambos de 15 años, desaparecieron el 27 de julio en la colonia Lomas del Mirador, en Tlajomulco. Sus familias denunciaron que los dos estudiantes de preparatoria habían salido de casa para buscar una oportunidad de trabajo y ya no regresaron.

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Héctor y Bruno, los jóvenes de 15 años que desaparecieron en Jalisco regresaron con vida a casa con sus familias Foto: Facebook fam,ilias de desaparecidos

La desaparición encendió la preocupación de sus familiares por un posible patrón de reclutamiento mediante ofertas laborales. Esa sospecha tomó fuerza porque, según las denuncias, los adolescentes habrían atendido una propuesta de empleo, una circunstancia parecida a la del menor localizado en Tequila.

Durante los días siguientes, las familias mantuvieron la exigencia de localización en las calles. Se manifestaron frente a Casa Jalisco y bloquearon distintas avenidas para presionar a las autoridades y exigir que las investigaciones avanzaran.

Los trabajos de inteligencia de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, con apoyo de las familias, la Comisión Nacional de Búsqueda y autoridades de Guerrero, permitieron seguir pistas fuera de Jalisco. Esa información condujo finalmente al municipio de Zirándaro, donde ambos adolescentes fueron encontrados con vida este martes 11 de agosto.

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Las autoridades confirmaron que Bruno y Héctor estaban en buen estado de salud. Después de su localización, permanecieron bajo resguardo de las autoridades guerrerenses mientras se realizaban los trámites necesarios para su traslado de regreso a Jalisco.

La familia de las jóvenes pide celeridad en el caso ya que ubicaron a la persona que las contactó Foto: Captura de pantalla

El hallazgo cerró al menos la etapa más urgente para sus familias, que durante más de dos semanas sostuvieron la búsqueda con bloqueos, consignas y fotografías colocadas en calles. Los dos adolescentes habían salido en busca de trabajo y fueron encontrados 15 días después, vivos, fuera del estado.

• Un adolescente de 14 años fue rescatado en Tequila después de recibir una llamada con una supuesta oferta laboral de 30 mil pesos al mes.

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• Bruno y Héctor, dos menores de 15 años desaparecidos en Tlajomulco desde el 27 de julio, fueron localizados con vida el 11 de agosto en Zirándaro, Guerrero.

• En ambos casos, las autoridades investigaban si las ofertas de trabajo formaban parte de un mecanismo de reclutamiento para actividades delictivas.