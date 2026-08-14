Maestra mexicana adapta ‘Aserejé’ para que niños de preescolar aprendan el abecedario y usuarios aplauden su creatividad

La profesora Miriam Heidy encontró una peculiar manera de reforzar el aprendizaje de las letras utilizando uno de los éxitos musicales más populares de los 2000. (TikTok / @missmiriamheidy)

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La creatividad de una maestra de preescolar convirtió una canción que marcó a toda una generación en una peculiar herramienta para enseñar a los niños. Miriam Heidy sorprendió en redes sociales después de adaptar la letra de ‘Aserejé’, popularizada por el grupo español Las Ketchup, para ayudar a sus alumnos a memorizar el abecedario.

La ocurrencia rápidamente llamó la atención de los internautas y el video comenzó a circular en plataformas digitales hasta superar un millón de reproducciones. Lo que para algunos usuarios fue una divertida versión de una canción conocida, para la docente tiene detrás un objetivo educativo específico.

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La docente modificó la letra del éxito de los años 2000 para utilizarlo como herramienta educativa dentro del salón de clases.

En la grabación, Miriam aparece enseñando a los pequeños una nueva versión de la canción, sustituyendo la letra original por referencias a las letras del alfabeto.

La melodía comienza con frases como “Mira la letra divinas por el salón va muy fina se viene la A acercando. Con la B de bailarina y la C cómo camina, quién la viene acompañando”, para después continuar con diferentes asociaciones entre palabras y letras.

La adaptación continúa recorriendo el abecedario hasta llegar a la Z, mientras los alumnos siguen el ritmo de la canción y repasan las letras.

Miriam Heidy explicó por qué decidió modificar la popular canción y cuál es el objetivo educativo detrás de su método.

Uno de los fragmentos señala: “Y dónde está la D de dama y la E que es muy extraña. Grita, fua, la F sus fritanga y la G hace que goce por el himno de la H. Para I que la I es improvisada. J juega cabal kinde en el alba”.

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Posteriormente, la profesora hace que los pequeños repitan la secuencia completa: “A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z son las letras que innova conforme a nuestra lengua, cántalo así”.

¿Por qué utilizó ‘Aserejé’ para enseñar el abecedario?

Miriam Heidy modificó la letra del popular tema para ayudar a sus estudiantes a memorizar las letras y el resultado rápidamente se hizo viral.

La elección de la canción no fue únicamente una ocurrencia. La maestra explicó que decidió modificar la letra porque existe una diferencia entre aprender los sonidos del lenguaje y memorizar la secuencia de las letras.

“Aunque muchas veces se confunden, la conciencia fonológica y la memorización del orden de las letras tienen propósitos diferentes.

La conciencia fonológica es la habilidad para escuchar, identificar y manipular los sonidos del lenguaje. Es una de las bases más importantes para iniciar el proceso de la lectura y la escritura. Memorizar el orden del alfabeto, en cambio, es una habilidad útil para otros aprendizajes, como ordenar palabras alfabéticamente, buscar información en diccionarios, índices, bibliotecas y recursos digitales. Ambas son importantes, pero cada una cumple una función distinta y se desarrolla con objetivos diferentes. Como docentes y familias, es fundamental conocer esa diferencia para brindar a los niños las experiencias de aprendizaje que realmente necesitan en cada etapa”, explicó.

El video provocó todo tipo de comentarios

La peculiar adaptación provocó todo tipo de reacciones entre usuarios, quienes confesaron haberse confundido al intentar seguir la canción.

La publicación rápidamente comenzó a recibir reacciones de usuarios que reconocieron la dificultad de aprender la nueva versión de la canción.

Entre los comentarios aparecieron frases como “hay no,yo si estoy bien pendej... me confundí en el coro jajaja” y “Yo hiba tan bien A,B, C y le seguí con el asereje”.

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Otros internautas aprovecharon para recordar a la docente con mensajes como “Hace más de 7 años que fue mi maestra, y que salga en mi “para ti” me hace mucha ilusión ( sigue teniendo una linda forma de enseñar)”.

Después de que un usuario cuestionara la ausencia de estos sonidos, la docente aclaró por qué actualmente son considerados dígrafos y no letras independientes.

También hubo quienes bromearon con el método: “es más difícil aprender la canción que el abecedario”, mientras otros reconocieron la propuesta con comentarios como “Esas si son maestras”.

Una de las preguntas que más llamó la atención fue la relacionada con la CH y la LL, pues un usuario cuestionó: “¿y la ch y ll?”.

La profesora respondió aclarando la situación: “La CH y la LL siguen existiendo, pero ya no son letras del abecedario. Ahora son parejas de letras llamadas dígrafos que trabajan juntas para representar un sonido”.

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Así, una canción que nació como uno de los grandes éxitos de los años 2000 terminó convertida en una peculiar clase de español. Entre humor, nostalgia y aprendizaje, Miriam Heidy consiguió que miles de usuarios volvieran a cantar ‘Aserejé’, aunque esta vez con una misión mucho más escolar: aprender el abecedario.