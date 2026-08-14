Polémica en Chile por traslado de casi 700 reos de alta peligrosidad a una cárcel “estilo Bukele”

Entre los reos trasladados se encuentran al menos nueve líderes de bandas como el Tren de Aragua y la mafia albanesa.

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Gendarmería de Chile reubicó este jueves de 687 presos, entre ellos varios líderes de bandas como el Tren de Aragua y la mafia albanesa, en la flamante cárcel de alta seguridad La Laguna ubicada en la ciudad de Talca (260 kms al sur de Santiago). La llamada “Operación Cancerbero” fue transmitida en vivo por las autoridades y monitoreada por el presidente José Antonio Kast que la calificó como un hecho “histórico”, aunque desde la oposición acusaron una “performance bukeliana”.

El traslado de los reos desde el Centro de Justicia en Santiago hacia Talca fue realizado bajo la custodia de Gendarmería de Chile y el apoyo de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), y la transmisión contó con imágenes captadas desde los helicópteros de vigilancia y una peculiar banda sonora de fondo que incluyó temas de Metallica.

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“El nivel de hacinamiento hoy día sobrepasa todos los límites, y eso requiere una manera efectiva de poder enfrentarlo. Pero también tenemos que solicitarle a los parlamentarios que revisemos cómo vamos a implementar la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo; que parte con la detención, la persecución penal, las sentencias, pero tiene un pie muy importante en los recintos penales“, señaló el mandatario.

Su traslado fue transmitido en vivo con helicópteros de vigilancia incluidos.

Kast agregó que las medidas implementadas en este recinto fueron tomadas de planteamientos de parlamentarios y de la experiencia de Gendarmería y policías “que vienen señalando que los reos de alta peligrosidad tienen que tener uniforme, que no corresponde que reciban encomiendas y que las visitas tienen que ser a través de locutorios”.

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“No vamos a alcanzar la seguridad plena si es que no logramos recuperar el poder del Estado dentro de las cárceles”, sentenció el Ejecutivo.

En la misma línea, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, aseguró que “los cabecillas criminales no van a convertir las cárceles en sus oficinas ni seguir dando órdenes desde una celda. En las cárceles manda el Estado, no los criminales”.

El recinto penal La Laguna tiene una capacidad máxima de 2.320 plazas.

La cárcel

De acuerdo a cifras oficiales, en Chile hay cerca de 65.000 presos -el mayor número en la historia del país-, y si bien los niveles de hacinamiento no llegan a las alarmantes cifras de Haití, Guatemala o Bolivia, la presión se acumula sobre las 42.000 plazas de capacidad que tiene y que impide la capacidad de segregación.

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Además, al menos 600 bandas operan desde las cárceles, según un informe publicado en 2024.

Así las cosas, en la cárcel La Laguna, inaugurada en 2025 bajo la Administración del expresidente Gabriel Boric, habrá un régimen especial de segregación y vigilancia que incluye un bloqueo de señal telefónica para impedir la comunicación desde el interior.

El centro penitenciario tiene una superficie superior a los 63.500 metros cuadrados y 14 módulos de reclusión, con una capacidad máxima de 2.320 plazas, y se ubica a casi 10 kilómetros al norte del centro de la ciudad de Talca.

El presidente Kast aseguró que “no vamos a alcanzar la seguridad plena si es que no logramos recuperar el poder del Estado dentro de las cárceles”.

Las críticas de la oposición

Sin embargo, la transmisión en vivo del operativo en todos los medios nacionales provocó las críticas de varios parlamentarios de la oposición, quienes acusaron una “performance bukeliana” y un “show” mediático.

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Así lo aseguró el senador Diego Ibáñez (FA), quien señaló que “tratar de hacer pasar esto como una estrategia de marketing básicamente para mejorar en las encuestas me parece que es poco prolijo, me parece que es bastante populista”.

“Chile no es El Salvador”, agregó Ibáñez.

De la misma opinión fue senador Juan Luis Castro (PS), quien sostuvo que el operativo fue “una puesta en escena para tratar de graficar el dominio o control carcelario, asemejando a cosas de Bukele, digámoslo con sinceridad”, y fustigó el hecho de que el operativo tomó por sorpresa a las propias autoridades locales.

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“No es posible que el alcalde no haya sabido, no es posible que los vecinos no tengan la menor idea de un tremendo operativo de desplazamiento”, cerró el parlamentario.