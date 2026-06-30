Paraguay decretó feriado tras el histórico triunfo ante Alemania en el Mundial: el particular tuit del presidente Santiago Peña

El Presidente de Paraguay, Santiago Peña (REUTERS/Cesar Olmedo)

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció que este martes será feriado nacional tras la histórica clasificación de la Albirroja a los octavos de final del Mundial 2026, luego de eliminar a Alemania por penales.

“¡Paraguay nunca se rinde! ¡Feriado carajo!“, escribió el mandatario en su cuenta oficial de X poco después del triunfo, en una publicación que superó los dos millones de visualizaciones en pocos minutos y recibió miles de mensajes de celebración.

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El tweet del presidente Peña

El vicepresidente Pedro Alliana también se sumó a los festejos y replicó el mensaje presidencial con otra publicación en la misma red social. "Si me autorizas Presidente firmo yo el feriado. ¡Vamos albirroja querida!“, expresó, en referencia a la decisión anunciada por Peña tras la clasificación.

La selección paraguaya consiguió uno de los resultados más importantes de su historia reciente al eliminar a Alemania en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Después de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario y mantener el empate durante la prórroga, el conjunto dirigido por Gustavo Alfaro se impuso por 4-3 en la definición por penales y avanzó a los octavos de final por primera vez desde Sudáfrica 2010.

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El tweet del vicepresidente Pedro Allian

La clasificación también marcó el regreso de Paraguay al protagonismo mundialista. La Albirroja no disputaba una Copa del Mundo desde la edición de 2010 y volvió al torneo después de quedar ausente en tres mundiales consecutivos. En esta edición alcanzó la fase eliminatoria tras finalizar tercera en el Grupo D con cuatro puntos.

El recorrido paraguayo en la fase de grupos incluyó una derrota por 4-1 frente a Estados Unidos, una victoria por 1-0 sobre Turquía y un empate sin goles ante Australia. Esos resultados le permitieron avanzar a la instancia de eliminación directa, donde enfrentó a una selección alemana que llegó como líder del Grupo E con seis puntos.

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Para Alemania, la eliminación representó un nuevo revés en una Copa del Mundo. El seleccionado europeo regresó a una fase eliminatoria después de doce años, luego de quedar fuera en la fase de grupos tanto en Rusia 2018 como en Qatar 2022. En el Mundial 2026 había completado una sólida primera fase antes del cruce con Paraguay.

El encuentro presentó un desarrollo equilibrado. Alemania tomó la iniciativa durante gran parte de la segunda mitad, pero encontró una respuesta constante del arquero paraguayo Orlando Gill, una de las figuras del partido. Sus intervenciones sostuvieron el empate y permitieron que el equipo sudamericano llegara con posibilidades al tiempo suplementario.

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La clasificación también marcó el regreso de Paraguay al protagonismo mundialista (REUTERS)

En la prórroga, Jonathan Tah conectó de cabeza y convirtió lo que parecía el gol de la clasificación alemana. Sin embargo, la revisión del VAR anuló la acción por una falta previa de Nick Anton sobre Gill. Con esa decisión, el marcador permaneció 1-1 al cabo de los 120 minutos y la definición se trasladó a la tanda de penales.

La serie comenzó con ventaja para Paraguay gracias a una atajada de Gill sobre el remate de Kai Havertz. Después, Maurício convirtió el primer penal paraguayo. Joshua Kimmich descontó para Alemania con un remate al palo derecho y Gustavo Gómez volvió a estirar la diferencia con una definición precisa.

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Más adelante, Jamal Musiala anotó para el conjunto europeo y Galarza Fonda respondió para mantener la paridad en la secuencia de ejecuciones. La tensión aumentó cuando Gill volvió a intervenir con otra atajada, esta vez frente al disparo de Nick Woltemade. Poco después, Antonio Sanabria desperdició su remate y permitió que Alemania mantuviera sus posibilidades.

El paraguayo Orlando Gill atajó dos penales (REUTERS/Amanda Perobelli)

Nadiem Amiri convirtió su penal para el seleccionado alemán y, enseguida, Manuel Neuer detuvo el disparo de Balbuena, lo que dejó la definición completamente abierta para los últimos lanzamientos de la serie.

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El desenlace llegó con los dos penales finales. Jonathan Tah envió su remate por encima del travesaño y dejó a Paraguay con la oportunidad de asegurar la clasificación. José Canale asumió la responsabilidad, convirtió el disparo decisivo y selló el triunfo paraguayo por 4-3 desde el punto penal.

Con este resultado, la Albirroja avanzó a los octavos de final del Mundial 2026 y ahora espera al vencedor del encuentro entre Francia y Suecia, previsto para este martes.

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