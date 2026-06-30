China sale al rescate de la dictadura de Cuba con un cargamento de 15.000 toneladas de arroz

Una persona sostiene una bolsa con arroz y una libreta de racionamiento en Cuba (Archivo)

Un cargamento de 15.000 toneladas de arroz procedente de China arribó a Santiago de Cuba como parte de un donativo de emergencia dispuesto por Pekín para mitigar la crisis económica en la isla, según informaron medios estatales.

Este envío corresponde al segundo lote de un total de 60.000 toneladas donadas, descrito por la embajada de La Habana en Pekín como “un gesto que reafirma la hermandad entre ambos partidos comunistas y pueblos, así como los sólidos lazos de cooperación y solidaridad que unen a Cuba y China”.

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El presidente Xi Jinping autorizó en enero una ayuda a Cuba que contempla una asistencia financiera de 80 millones de dólares además del arroz. En 2024, China ya había realizado una donación adicional de 100 millones de dólares a la isla.

El presidente chino, Xi Jinping, junto al dictador cubano Miguel Díaz-Canel (Archivo)

El régimen chino manifestó su intención de “seguir ofreciendo apoyo y asistencia dentro de sus capacidades” a Cuba, además de rechazar la “interferencia por parte de fuerzas extranjeras” en referencia a las presiones de Washington, que desde enero aplica un bloqueo petrolero y otras medidas que afectan sectores clave de la economía cubana.

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De acuerdo con la Agencia Cubana de Noticias (ACN), los donativos se entregan “gratuitamente a la población y a instituciones sociales, en un contexto económico complejo marcado por limitaciones externas impuestas por el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos”.

La economía cubana enfrenta una contracción del 15% en los últimos cinco años, según datos oficiales. El país experimenta escasez persistente de alimentos, medicamentos y combustible, además de apagones prolongados y una inflación elevada.

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La Habana y Pekín mantienen relaciones políticas y económicas estrechas, situando a China como uno de los principales aliados de la isla.