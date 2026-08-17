El "Travieso" Arce mandó un mensaje tras la muerte de Prichard Colón, además, exigió reglas y castigos a los boxeadores que "pelean sucio" (IG/ @traviesoarce5)

Guardar

La muerte de Prichard Colón volvió a poner bajo escrutinio los golpes ilegales en el boxeo. Este jueves 13 de agosto se confirmó el fallecimiento del púgil puertorriqueño, cuya vida cambió en octubre de 2015 tras una pelea en Fairfax, Virginia, en la que recibió varios puñetazos en la parte trasera del cráneo conocidos como “golpes de conejo” que le causaron lesiones cerebrales irreversibles.

El boxeador puertorriqueño enfrentó a Terrel Williams en Fairfax, Virginia, en octubre de 2015. Antes de esa pelea tenía marca de 16 triunfos sin derrota, pasó 221 días en coma por las lesiones y nunca volvió a ser el mismo.

PUBLICIDAD

Ante esta situación de luto en el boxeo internacional, Jorge Travieso Arce reaccionó a la noticia en un video publicado en su cuenta de Instagram. Ahí lamentó la muerte de Prichard Colón y recordó el episodio que marcó la carrera y la salud del peleador.

“Amanecimos con malas noticias en el mundo del boxeo, murió el puertorriqueño Prichard Colón”, dijo Arce. “Aquel boxeador que le pegaron golpes en la cabeza, que quedó lastimado y realmente nunca se recuperó”.

Travieso Arce lamentó la muerte de Prichard Colón, exboxeador puertorriqueño que falleció tras años con lesión cerebral (Tv Azteca)

Travieso Arce exige castigos severos a los boxeadores que “pelean sucio”

El Travieso Arce sostuvo que esos golpes ilegales fueron determinantes en el desenlace fatal. También recordó que Colón era un peleador joven puertorriqueño con talento antes de aquella noche.

PUBLICIDAD

“En la mañana anunciaron su muerte y realmente es triste esta noticia porque fueron golpes en la cabeza y es lamentable lo que pasó en el mundo del boxeo, este muchacho era un boxeador joven puertorriqueño con mucho talento, desafortunadamente por golpes ilegales perdió la vida”, agregó Jorge Arce.

Desde la perspectiva del campeón mexicano, esta situación puso en evidencia el trabajo de los réferis, así como de los organismos mundiales del pugilismo, los cuales son los encargados de salvaguardar la salud de todos aquellos que participan en peleas oficiales.

Pidió castigos más duros para quienes pelean sucio. En su mensaje, llamó a que los réferis pongan más atención a los golpes en la cabeza, la nuca y por detrás.

PUBLICIDAD

“Así que ojalá hagamos conciencia y que los réferis pongan más atención, hay castigos más severos para todo el boxeador que pelea sucio, hay que cuidar los golpes en la cabeza, en la nuca, por atrás, siempre hay que pelear limpio”, expresó.

La carrera de Prichard Colón se detuvo en octubre de 2015

¿Quién era Prichard Colón?

La carrera de Prichard Colón se detuvo en octubre de 2015, cuando enfrentó a Terrel Williams en Fairfax, Virginia. Tras recibir una serie de golpes ilegales, el boxeador tuvo complicaciones de salud. Esos impactos le provocaron lesiones cerebrales irreversibles. A partir de entonces quedó en coma por 221 días y nunca volvió a recuperarse.

Antes de ese combate, Colón mantenía un registro de 16 triunfos sin derrotas. Su trayectoria quedó truncada por los golpes ilegales recibidos en aquella función.

PUBLICIDAD

La familia de Colón lo acompañó en su proceso, en especial su madre, quien estaba pendiente de él las 24 horas del día. Pese a esos cuidados, el puertorriqueño murió este jueves, más de 10 años después de la noche que cambió su vida.

La muerte fue confirmada por su padre, Richard Colón, en un mensaje en Facebook. “Buenos días, mi gente. Lamento informarles la partida de mi hijo Prichard de este mundo terrenal. Ahora está en mejor mundo”, escribió.

En el mismo mensaje, su padre dijo que buscó cumplir uno de los deseos de su hijo. “Hice todo lo posible por cumplirle su deseo, su sueño de traerlo de vacaciones a Puerto Rico como tanto él deseaba. Gracias por tantos años de amor y oraciones. En la medida que puedan por favor manténgannos en oraciones”.

PUBLICIDAD