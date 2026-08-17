Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Super Astro Luna hoy 16 de agosto: revisa el número y signo ganador

El sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana, arrojó los siguientes números y signo zodiacal como resultados ganadores

Para ganar el premio mayor del sorteo Super Astro tienes que acertar con los cuatro números y el signo de la combinación ganadora. (Infobae)
Para ganar el premio mayor del sorteo Super Astro tienes que acertar con los cuatro números y el signo de la combinación ganadora. (Infobae)
Guardar

Super Astro Luna, uno de los sorteos de lotería con mayor alcance nacional, pero con mucha fuerza en Bogotá y el centro de Colombia, compartió los números ganadores de su más reciente sorteo celebrado este domingo 16 de agosto de 2026.

Este popular juego cuenta con la posibilidad de ganar hasta 42.000 veces la cantidad de su apuesta. Descubra si fue uno de los afortunados ganadores de esta noche.

Resultados oficiales del Super Astro Luna

Fecha:domingo 16 de agosto de 2026.

Número ganador: 0596.

Signo ganador: Capricornio.

¿En que horario juega la lotería de Super Astro?

Super Astro tiene dos sorteos que se juegan prácticamente todos los días de la siguiente manera:

El Super Astro Sol se celebra de lunes a sábado a las 16:00 horas.El Super Astro Luna que se celebra de lunes a viernes a las 22:50 horas, los sábados a las 22:45 horas y los domingos, así como días festivos, a las 20:30 horas.

PUBLICIDAD

Recuerde que solo se tiene un lapso de un año, contando a partir del día en que se realizó el sorteo, para cobrar el premio, de no hacerlo se perderá.

Para exigir el dinero se tiene que presentar el tiquete original sin enmendaduras y alteraciones, con las letras claras y legibles; también una fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%; y el formato SIPLAFT totalmente diligenciado que puedes encontrar en un punto de venta.

¿Cómo jugar a la lotería de Super Astro?

Los pasos para jugar por los premios del Super Astro. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios del Super Astro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para participar y tener la posibilidad de ganar uno de los miles de millones de pesos en premios del Super Astro, primero se tiene que acercar a cualquiera de los puntos de venta de Su Red o Super Giros. O si se prefiere hacerlo en línea, se puede ingresar a la página oficial o descargar la aplicación de cualquiera de los dos distribuidores autorizados.

PUBLICIDAD

Posteriormente, se tienes que elegir la combinación ganadora la cual debe estar conformada por cuatro cifras del 0 al 9 más un signo zodiacal. También se puedes elegir los 12 signos zodiacales para aumentar las posibilidades de ganar.

Ya con la apuesta definida, hay que realizar el pago que va desde los 500 pesos hasta los 10 mil pesos por tiquete. Mientras mayor sea el pago, el premio por resultar ganador será más grande.

Para ganar el premio mayor, los cuatro números y el signo de la apuesta tienen que coincidir con los resultados del sorteo, sin embargo, se tiene la posibilidad de obtener alguna recompensa desde los dos aciertos.

El premio mayor, es decir, para aquel que haya atinado las cuatro cifras y el signo, se define multiplicando 42 mil veces el monto apostado. Para quien atinó a tres de las cifras más el signo el dinero entregado se definirá multiplicando mil veces el monto apostado. Mientras que para aquel que atinó a dos cifras más el signo el premio ascenderá a 100 veces el monto apostado.

Cabe mencionar que los premios menores a 182 UVT ($8.565.830) serán pagados en los puntos de venta autorizados de cada distribuidor. Mientras que los premios iguales o mayores a 182 UV, el ganador deberá acercarse a un punto de venta SuRed o Super Giros para formalizarse como ganador, posteriormente el premio será pagado en las oficinas del Banco de Occidente a través de un cheque.

¿Qué impuestos se aplican en Súper Astro?

Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los premios del Super Astro están sujetos principalmente a dos impuestos: Una retención en la fuente del 20%, que se aplica únicamente a premios iguales o superiores a 48 UVT (aproximadamente $1.709.136 a $2.259.120 pesos, según la fuente). Esta retención corresponde a un impuesto sobre los premios ganados en juegos de suerte y azar.

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) o impuesto 4x1000, que se cobra sobre las transacciones financieras realizadas al momento de la consignación o retiro del dinero del premio. Este impuesto es indirecto y lo asume el beneficiario del premio.

Además, para premios mayores a 182 UVT (alrededor de $6.600.000 o $8.500.000 según distintas referencias), el cobro se realiza por transferencia bancaria, aplicándose estos descuentos antes de que el ganador reciba el monto neto. Estos impuestos son obligatorios y se retienen en la fuente para garantizar el cumplimiento de las normativas fiscales en Colombia.

Temas Relacionados

Super Astro LunaResultado Super Astro LunaAstro luna ayerSuper AstroÚltimo sorteo de astro lunacolombia-noticiascolombia-loteríasLoterías de ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor de 7,4 en Colombia el 10 de agosto EN VIVO: Cerrarán centros de acopio de la Alcaldía de Bogotá y la Cruz Roja

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres dio a conocer las más recientes cifras que dejó el terremoto del 10 de agosto. Los heridos rozan los 4.000 y a la fecha hay 143 desaparecidos

Temblor de 7,4 en Colombia el 10 de agosto EN VIVO: Cerrarán centros de acopio de la Alcaldía de Bogotá y la Cruz Roja

Julián Buitrago responde a cuestionamientos por su llegada al DNP y habla de la reconstrucción tras el terremoto

El funcionario destacó sus más de 15 años en el sector financiero y su experiencia en Planeación de Pereira, además de advertir que los $10 billones estimados para la recuperación podrían ser insuficientes ante la magnitud de los daños

Julián Buitrago responde a cuestionamientos por su llegada al DNP y habla de la reconstrucción tras el terremoto

El Clan del Golfo controla la minería ilegal en la frontera de Panamá y Colombia

La intervención aérea del Senan detectó bombas de agua y tuberías en plena selva del Darién, mientras varios sospechosos escapaban al advertir la presencia de helicópteros, según el recorrido documentado por EFE

El Clan del Golfo controla la minería ilegal en la frontera de Panamá y Colombia

Pico y Placa: qué autos descansan en Cartagena este lunes 17 de agosto

Este programa de restricción vehicular aplica de lunes a viernes en Cartagena

Pico y Placa: qué autos descansan en Cartagena este lunes 17 de agosto

Pico y Placa en Villavicencio: qué vehículos descansan este lunes 17 de agosto

Esto le interesa si va a manejar en la ciudad hoy lunes

Pico y Placa en Villavicencio: qué vehículos descansan este lunes 17 de agosto
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Luisa Fernanda W retoma su actividad en redes tras el terremoto en Colombia: “La vida continúa”

Luisa Fernanda W retoma su actividad en redes tras el terremoto en Colombia: “La vida continúa”

Laura Barjum explotó tras críticas por el lunar de su rostro mientras pedía ayuda por el terremoto: " “Me empezó a hervir la sangre”

Equipo de Churo Díaz entregó balance de su salud tras su caída de una tarima: será sometido a un procedimiento quirúrgico

Alina Lozano apareció calva y sorprendió a sus seguidores con un inesperado anuncio: “No es fácil despedirse”

La Segura dice que Dios le avisó del terremoto en un sueño, pero lo entendió hasta después de que ocurrió: “Tenía que contarlo”

Deportes

La ANI respondió a las denuncias de supuestas multas a transportadores por sobrepeso de ayuda humanitaria

La ANI respondió a las denuncias de supuestas multas a transportadores por sobrepeso de ayuda humanitaria

Jorge Carrascal se luce con Flamengo: gol y dos asistencias en goleada 5-1 ante Mirassol

Luis Uribe, nadador colombiano, confesó que necesita ayuda psicológica para volver a competir, por las secuelas que le dejó el terremoto

Elías Valle, entrenador de la selección Colombia de patinaje, contó cuál será el equipo que competirá en el suramericano de Argentina

Pablo Repetto, técnico de Santa Fe, se refirió a los rumores que lo vinculan como nuevo entrenador de Nacional