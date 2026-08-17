Julián Buitrago responde a cuestionamientos por su llegada al DNP y habla de la reconstrucción tras el terremoto

Julián Buitrago defendió su trayectoria en el sector financiero y su experiencia en la Secretaría de Planeación de Pereira. - crédito Camacol

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La designación de Julián Buitrago como nuevo director del Departamento Nacional de Planeación (DNP) generó cuestionamientos relacionados con su experiencia para asumir la dirección de una entidad encargada de la planeación y la inversión pública. En entrevista con La FM, el funcionario respondió a las críticas y explicó cuáles son los antecedentes profesionales que, según dijo, respaldan su llegada al cargo.

Buitrago, quien tomará posesión este martes 18 de agosto en Bogotá, aseguró que su nombramiento también lo tomó por sorpresa. Según relató durante la entrevista, inicialmente el presidente Abelardo de la Espriella le había planteado asumir una responsabilidad relacionada con el sector financiero.

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“A mí también me tomó por sorpresa. Yo, en principio, iba a otra asignación del Gobierno, en especial financiera”, señaló el funcionario.

Buitrago explicó que desde las conversaciones iniciales con el mandatario le manifestó su disposición para asumir la responsabilidad que este le asignara. “Yo estaría donde él me necesitara”, afirmó.

Buitrago defendió su trayectoria frente a los cuestionamientos

Ante las críticas por su experiencia para dirigir el DNP, Buitrago destacó sus más de 15 años de trayectoria en el sector financiero y su paso por la Secretaría de Planeación de Pereira.

El funcionario explicó que desde 1999 estuvo vinculado a asuntos relacionados con la deuda pública y señaló que participó en procesos que contribuyeron al desarrollo del mercado de deuda pública colombiano.

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“Hicimos una labor ardua junto al Ministerio de Hacienda sacando ese esquema que permitió que el mercado de capitales colombiano evolucionara”, manifestó durante la entrevista.

Buitrago también respondió directamente a quienes cuestionan que no tenga experiencia específica al frente de una entidad nacional de planeación.

“Mucha gente dice que no tengo experiencia, pero desde el año 1999 estaba sentado en el banco más grande del país manejando deuda pública”, sostuvo.

De acuerdo con su explicación, esa trayectoria le permitió conocer las cuentas nacionales, los recursos públicos y los mecanismos relacionados con su financiación. “Conozco perfectamente todas las cuentas nacionales”, afirmó.

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El funcionario también puso como antecedente su experiencia en Pereira. Allí estuvo al frente de la Secretaría de Planeación y participó en la elaboración del Plan de Desarrollo de la ciudad.

Según Buitrago, ese trabajo le permitió conocer la relación entre las necesidades de las regiones y la definición de las inversiones que deben realizarse con recursos públicos.

“Lo que requiere el país es que desde las regiones se proyecten esas inversiones puntuales que se deben hacer y que es preciso que por Planeación Nacional se destinen esos recursos”, explicó.

Buitrago asumirá la dirección del Departamento Nacional de Planeación este martes 18 de agosto. - crédito DNP

Reconstrucción tras el terremoto, entre los primeros desafíos

La llegada de Buitrago al DNP se da mientras el Gobierno atiende las consecuencias del terremoto del pasado 10 de agosto. Una de las responsabilidades que tendrá el nuevo director será participar en la definición de los recursos necesarios para la reconstrucción de las zonas afectadas.

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En la entrevista con la radio, Buitrago advirtió que las primeras estimaciones sobre el costo de la recuperación podrían quedarse cortas. En particular, señaló que la cifra de $10 billones calculada para la reconstrucción de Pereira sorprendió al Gobierno, debido a que inicialmente se contemplaba que ese monto podría cubrir el conjunto de la tragedia.

“El daño puede ser mucho más costoso de lo que se prevé inicialmente”, afirmó.

Por esta razón, el funcionario consideró necesario realizar primero un inventario detallado de las afectaciones para determinar cuánto dinero será necesario y cómo deberán distribuirse los recursos.

Buitrago también señaló que durante una visita a Cartago encontró afectaciones importantes, incluso en lugares donde no se registraron víctimas mortales.

El diagnóstico de los daños será, de esta manera, un elemento necesario para establecer las inversiones que deberán realizarse en los municipios afectados.

El nuevo director advirtió que el Gobierno tiene poco margen para recurrir al endeudamiento. - crédito Colprensa / Juan Páez

Buitrago advierte sobre el limitado espacio fiscal

La reconstrucción también estará condicionada por la situación fiscal del Gobierno. Buitrago aseguró que existe poco margen para recurrir a un mayor endeudamiento, por lo que será necesario analizar diferentes alternativas para financiar la atención de la emergencia.

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“Estamos en el peor de los escenarios porque tenemos muy poco espacio fiscal”, sostuvo.

El funcionario explicó que, además de los recursos que pueda destinar el Estado, deberán estudiarse mecanismos para apoyar a las familias afectadas mientras se encuentran soluciones de vivienda.

Entre las alternativas mencionadas están los alivios tributarios, subsidios de arriendo y ayudas para el pago de servicios públicos.

Buitrago señaló que estas medidas deberán ser analizadas junto con las necesidades identificadas en las zonas afectadas, con el objetivo de establecer cómo se pueden asignar los recursos disponibles.

Cambio en la designación del director del DNP

La llegada de Buitrago al DNP se produjo después de que el Gobierno anunciara inicialmente al economista Carlos Eduardo Sepúlveda para ocupar el cargo. Sin embargo, ese nombramiento finalmente no avanzó y el presidente Abelardo de la Espriella anunció posteriormente a Buitrago como nuevo director.

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Sepúlveda cuenta con una trayectoria académica y técnica, mientras que Buitrago tiene experiencia en el sector financiero y en la administración pública regional.

Carlos Eduardo Sepúlveda fue anunciado inicialmente para dirigir el DNP, pero su designación finalmente no avanzó. - crédito Universidad del Rosario - REUTERS