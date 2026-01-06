América Latina

Jair Bolsonaro sufrió un traumatismo craneal leve tras una convulsión y una caída en la prisión de Brasilia

El incidente ocurrió pocos días después de que fuera dado de alta tras una cirugía por hernia inguinal bilateral y un bloqueo del nervio frénico

Guardar
Jair Bolsonaro sufrió una convulsión
Jair Bolsonaro sufrió una convulsión en su celda durante la madrugada (Reuters)

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, recibió atención médica por un traumatismo craneoencefálico leve tras una caída en la prisión donde cumple condena en Brasilia.

Bolsonaro sufrió una convulsión mientras dormía, lo que provocó que se golpeara la cabeza contra un mueble de la celda.

La defensa de Bolsonaro solicitó al Supremo Tribunal Federal que acelerara los trámites de traslado al hospital, advirtiendo sobre un “riesgo concreto e inmediato” para la salud del ex jefe de Estado.

Los abogados subrayaron que, dada la situación clínica reciente del exmandatario y el tipo de lesión, resultaba imprescindible la realización de exámenes clínicos e imágenes bajo supervisión médica especializada y con la custodia policial correspondiente.

El expresidente de Brasil fue
El expresidente de Brasil fue atendido por un golpe en la cabeza dentro de prisión (Europa Press)

El médico personal de Bolsonaro, Cláudio Birolini, confirmó al diario O Globo que el expresidente debía ser trasladado al hospital DF Star para una evaluación exhaustiva.

Además, Birolini agregó que las caídas representan una preocupación relevante debido a las condiciones de salud del paciente y señaló que ya habían advertido sobre el riesgo de episodios similares, considerando la evolución clínica de Bolsonaro y sus antecedentes recientes.

Cláudio Birolini, médico personal de
Cláudio Birolini, médico personal de Jair Bolsonaro, recomendó su traslado inmediato al hospital para una evaluación exhaustiva (Reuters)

La familia del exmandatario también se manifestó sobre el incidente. Carlos Bolsonaro, hijo del expresidente y exconcejal, informó que encontró a su padre “adolorido, con hematoma en el rostro y sangrado en los pies” después de la caída, según declaraciones recogidas por O Globo.

Además, la familia expresó su preocupación por el tiempo que demoró la autorización para el traslado a un hospital y criticó la supuesta demora en la atención médica inicial.

El episodio se registró pocos días después de que Bolsonaro recibiera el alta hospitalaria, tras permanecer internado durante nueve días en el hospital DF Star de Brasilia.

Allí fue sometido a una cirugía de hernia inguinal bilateral y a un bloqueo del nervio frénico, procedimiento destinado a frenar las crisis de hipo persistente, una condición asociada con las secuelas de la puñalada sufrida durante la campaña presidencial de 2018.

Jair Bolsonaro cumple una condena
Jair Bolsonaro cumple una condena de 27 años y tres meses por conspiración (Reuters)

Desde su retorno a la custodia de la Policía Federal el 1 de enero, el equipo médico y allegados al expresidente reportaban una evolución clínica favorable, con disminución de los episodios de hipo. Sin embargo, fuentes cercanas indicaron a O Globo que Bolsonaro mencionaba dificultades para dormir, atribuidas al funcionamiento constante y al ruido del aire acondicionado en la celda, situación que motivó una presentación de la defensa ante el STF solicitando mejoras en las condiciones de reposo.

El incidente ocurre mientras Bolsonaro cumple una condena de 27 años y tres meses de prisión, impuesta por el Supremo Tribunal Federal tras ser acusado de conspirar para intentar un golpe de Estado después de perder las elecciones de 2022.

El Supremo Tribunal Federal debe
El Supremo Tribunal Federal debe aprobar cualquier salida médica de Bolsonaro (Reuters)

Desde su detención en la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia a finales de noviembre, el expresidente ha estado bajo estricta vigilancia médica debido a su historial clínico, que incluye múltiples hospitalizaciones y cirugías relacionadas con la agresión de 2018.

(Con información de Europa Press y Reuters)

Temas Relacionados

Jair BolsonaroBrasilBolsonaro

Últimas Noticias

La Unión Europea propone desbloquear 45.000 millones de euros para calmar las protestas agrícolas contra el acuerdo con el Mercosur

La Comisión Europea anunció un paquete financiero adelantado para agricultores ante el inminente acuerdo comercial con Mercosur, buscando asegurar el respaldo de países clave y disminuir la tensión en el sector rural europeo

La Unión Europea propone desbloquear

Las razones de Donald Trump para impulsar una transición en Venezuela con figuras del régimen chavista

Un informe de inteligencia concluyó que solo altos funcionarios de la dictadura podrían garantizar la estabilidad inmediata tras la captura de Nicolás Maduro

Las razones de Donald Trump

El feriado de Año Nuevo impulsó el consumo y reactivó el turismo interno en Ecuador

El gasto turístico superó los USD 106 millones

El feriado de Año Nuevo

Boric ordenó a todos sus funcionarios de confianza renunciar antes de entregar el mando a Kast

El Ejecutivo divulgó un instructivo destinado a ordenar el traspaso de información a las autoridades que arribarán el 11 de marzo

Boric ordenó a todos sus

CIDH otorgó medidas cautelares por crisis sanitaria en la Penitenciaría más violenta de Ecuador

El organismo ordenó al Estado adoptar medidas urgentes para reducir muertes, hacinamiento y deficiencias médicas

CIDH otorgó medidas cautelares por
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Corte de luz en Arequipa

Corte de luz en Arequipa hasta el 8 de enero: Seal anuncia restricción del servicio en estas zonas

Toluca oficializa el fichaje de Pável Pérez para el Clausura 2026

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 6 de enero: Av. Tláhuac registra carga vehicular

Puente Nichupté redefine la movilidad de Cancún

Colombia intervino en la sesión extraordinaria de la OEA y pidió intervenir ante advertencias de Trump a Gustavo Petro

INFOBAE AMÉRICA
La Unión Europea propone desbloquear

La Unión Europea propone desbloquear 45.000 millones de euros para calmar las protestas agrícolas contra el acuerdo con el Mercosur

Sánchez ve un "precedente muy peligroso" en la operación de Trump en Venezuela: "No podemos aceptarlo"

El Abierto de Australia repartirá en 2026 una cifra récord en premios monetarios

Bolsonaro recibe atención médica por un traumatismo craneoencefálico leve tras caerse en prisión

Tosha Schareina: "La estrategia para hoy era ganar"

ENTRETENIMIENTO

‘Stranger Things’ está lejos de

‘Stranger Things’ está lejos de terminar: todo lo que prepara Netflix para expandir el fenómeno global

Jack Black reveló el papel que rechazó y lo hizo arrepentirse de por vida: “Aprendí una lección valiosa”

La rutina de ejercicios de Lindsay Lohan para mantener su figura a los 39 años

La confesión sin filtros de Ben Affleck sobre la “gran vergüenza” de los Oscar y su inesperada revancha

“Sigue siendo emocionante”: el día que Daron Malakian, guitarrista de System of a Down, salvó a Metallica en vivo