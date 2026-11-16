Primeros 100 días de Abelardo de la Espriella dejan avances en medicamentos, pero persisten dudas por las cifras y la financiación

Abelardo de la Espriella presentó el balance de sus primeros 100 días de gobierno durante una alocución el 15 de noviembre (Presidencia/X)

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El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que su plan de choque en salud permitió distribuir más de 7,25 millones de unidades de medicamentos, atender a 177.048 pacientes y realizar 120.586 procedimientos represados durante sus primeros 100 días.

Sin embargo, esas cifras no coinciden de forma directa con las divulgadas por el Ministerio de Salud, que responden a cortes y mediciones diferentes: la cartera informó posteriormente 16,1 millones de entregas, avances para 306.207 pacientes y 1.220.285 registros de procedimientos resueltos.

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Las cifras fueron presentadas por el presidente en su alocución del domingo 15 de noviembre y se alinean en una estrategia para atender casos pendientes y recuperar servicios afectados por la emergencia del terremoto del 10 de agosto.

El mandatario sostuvo que las medidas se concentraron en personas que requerían medicamentos, cirugías, tratamientos o consultas que no podían aplazarse. “Detrás de esas cifras hay personas que necesitaban un medicamento, una cirugía, un tratamiento o una atención que no podía seguir esperando”, afirmó De la Espriella.

La intervención coincidió con la atención de los damnificados por el sismo. Según el presidente, el Ejecutivo avanzó de forma paralela en la recuperación de colegios afectados, la reconexión de zonas sin servicio, el fortalecimiento de la red sanitaria, la reconstrucción de infraestructura y la reactivación de economías regionales golpeadas por la emergencia.

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Más de 306.000 pacientes registraron avances en sus casos

El Ministerio de Salud informó avances en la atención de pacientes con tratamientos y procedimientos pendientes (Ministerio de Salud)

El Ministerio de Salud y Protección Social informó que el plan priorizó a pacientes que, al 20 de septiembre, tenían dificultades para acceder a servicios y padecían enfermedades o condiciones de alto riesgo. La estrategia busca identificar los casos acumulados, hacer seguimiento a las entidades promotoras de salud (EPS) y verificar que las atenciones se materialicen.

Con corte al 3 de noviembre, la cartera registró 306.207 pacientes con avances en la entrega de medicamentos, equivalentes al 52,48% de los casos pendientes identificados. En procedimientos médicos, el reporte indicó 1.220.285 registros resueltos, cifra que representa un avance del 28,26%.

La mayor cantidad de personas atendidas corresponde a pacientes con hipertensión arterial, con 132.491 casos. A este grupo le siguen quienes requieren atención en salud mental, con 63.107 registros, y pacientes con cáncer, que suman 51.558. El programa también cubre enfermedades huérfanas, diabetes, VIH, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma y controles para mujeres gestantes.

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La ministra de Salud, Ana María Vesga, presentó el balance de los primeros 100 días del plan de choque para atender pacientes con medicamentos y procedimientos pendientes (Ministerio de Salud/X)

La ministra de Salud, Ana María Vesga, indicó que el objetivo es concentrarse en quienes aún permanecían en espera. “Estamos haciendo seguimiento a esos casos y verificando que la atención ocurra”, señaló.

Las entregas de medicamentos superaron los 16 millones, según el Ministerio

Entre el 27 de octubre y el 3 de noviembre, las entidades reportaron 813.187 unidades adicionales de medicamentos dispensadas. El acumulado pasó de 14.420.023 a 15.233.210 unidades durante ese periodo.

En una comunicación posterior, el Ministerio señaló que el número llegó a 16,1 millones de entregas para 1,6 millones de pacientes con tratamientos y servicios pendientes. La diferencia entre los datos divulgados responde a actualizaciones del tablero oficial, según la entidad.

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La cartera precisó que el seguimiento no se limita a los compromisos informados por las EPS. El proceso debe comprobar que cada medicamento, procedimiento o atención haya llegado efectivamente al paciente, una verificación relevante en un sistema que arrastra reclamos por demoras y barreras de acceso.

El Gobierno destacó la distribución de medicamentos como uno de los principales resultados de su plan de choque en salud (@Supersalud/X)

Como parte de esa vigilancia, el Gobierno activó el Sistema de Información para la Centralización de Alertas de Abastecimiento de Tecnologías en Salud. La plataforma reúne datos sobre riesgos de suministro de fármacos e insumos médicos. Al momento del balance, 31 actores, entre EPS, gestores farmacéuticos y laboratorios, habían incorporado información.

El Gobierno destacó la distribución de medicamentos como uno de los principales resultados de su plan de choque en salud.

La historia clínica electrónica y la vacunación ampliaron su cobertura

El servicio de Historia Clínica Electrónica incorporó a más de 6,2 millones de personas al Resumen Digital de Atención. Con esa actualización, el sistema alcanzó a 13,4 millones de pacientes y conectó a 3.098 prestadores y profesionales independientes en 518 municipios, de acuerdo con datos al 9 de noviembre.

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El plan de choque contempla seguimiento a las EPS por los casos acumulados y las nuevas solicitudes de atención (Ministerio de Salud/X)

El Ministerio también anunció la ampliación de la vacunación contra el dengue. La medida habilita el acceso para 205.278 niños de 9 y 10 años en 23 municipios de 13 departamentos. La población cobijada asciende a 294.748 menores, un aumento del 229,5 %.

En salud materna, la entidad registró una reducción del 28,1 % en la mortalidad materna temprana frente al mismo periodo del año anterior. Los fallecimientos pasaron de 160 a 118, mientras el seguimiento institucional cubre a más de 306.000 gestantes durante el embarazo, el parto y el posparto.

La financiación y las deudas del sistema siguen pendientes

El principal desafío para sostener el plan es la disponibilidad de recursos. Durante la campaña, De la Espriella prometió destinar $10 billones para estabilizar el sistema en 90 días, pagar a las EPS con buen desempeño y garantizar medicamentos y tratamientos. El Gobierno todavía debe precisar la fuente de financiación para mantener la estrategia y responder por obligaciones acumuladas.

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Las personas con hipertensión, cáncer y necesidades de salud mental están entre los grupos priorizados por la estrategia (Ministerio de Salud/X)

Vesga planteó que la recuperación requiere compromisos de hospitales, industria farmacéutica, trabajadores del sector, EPS y pacientes. La Superintendencia Nacional de Salud mantiene la vigilancia sobre las entidades para verificar sus obligaciones, tanto en los casos incluidos en el plan como en las solicitudes posteriores, que continúan bajo responsabilidad de cada aseguradora.