Ministerio de Defensa reportó 47.873 capturas y 9 bombardeos en los primeros 100 días de gobierno de Abelardo de la Espriella

Ministerio de Defensa Defensa expuso las cifras de la ofensiva contra grupos armados, redes criminales y delitos urbanos, que incluyó ataques aéreos, operativos policiales y destrucción de infraestructura para procesar drogas (@mindefensa / X)

Guardar

El Ministerio de Defensa presentó los resultados de orden público y seguridad de los primeros 100 días del gobierno de Abelardo de la Espriella, periodo en el que registró nueve bombardeos contra grupos armados, 47.873 capturas y la destrucción de más de 637 laboratorios para el procesamiento de drogas.

El informe fue entregado el domingo 15 de noviembre por el ministro de Defensa, Jorge Mora, que afirmó que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional intensificaron las operaciones contra el ELN, las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

PUBLICIDAD

Mora sostuvo que el Gobierno recibió un escenario marcado por el avance de organizaciones armadas y redes vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. “La seguridad es un deber irrenunciable del Estado y una condición fundamental para la libertad, la tranquilidad y el bienestar de los colombianos”, afirmó.

Nueve bombardeos dejaron 69 muertos durante operaciones militares

Uno de los principales datos expuestos por el Ministerio de Defensa fue la ejecución de nueve ataques aéreos contra estructuras armadas ilegales, que dejaron 69 muertos durante operaciones militares, 14 capturados, 2 personas sometidas a la justicia y una recuperada.

Nueve bombardeos de las Fuerzas Militares dejaron un saldo de 69 muertos en seis departamentos del país. (Ejército Nacional)

Las intervenciones se realizaron en Norte de Santander, Cauca, Guaviare, Vichada, Chocó y Antioquia. El ministro confirmó, además, un bombardeo efectuado el 5 de octubre en Vichada, que hasta ahora no había sido divulgado públicamente.

PUBLICIDAD

Según el informe oficial, los operativos buscaron afectar las estructuras de mando, la capacidad de movilidad y las fuentes de financiación de las organizaciones ilegales. Entre ellos figura la operación Azarías, realizada en Miraflores, Guaviare, contra una facción ligada a alias Iván Mordisco. La acción dejó 24 muertos, 6 capturados, un menor de edad recuperado y un integrante sometido a la justicia.

En El Retorno, también en Guaviare, la operación Amón dejó diez muertos y un capturado. A su vez, la operación Ónix, en El Tambo, Cauca, dejó nueve muertos durante acciones contra una estructura del ELN.

El Ministerio también destacó la reciente captura de alias Primo Gay, señalado integrante de las disidencias de alias Calarcá. El procedimiento estuvo a cargo del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) Militar en Briceño, Antioquia.

PUBLICIDAD

La estrategia urbana sumó seis megatomas y bloques de seguridad en siete ciudades

La Policía Nacional y el Ejército desplegaron bloques de seguridad urbana en siete ciudades capitales. (@GobValle / X)

El componente urbano ocupó otro apartado del informe. La Policía Nacional, con apoyo del Ejército Nacional, registró 47.873 capturas durante los primeros 100 días de la administración de De la Espriella.

Las autoridades realizaron seis megatomas en ciudades capitales y activaron bloques operacionales de seguridad urbana en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cúcuta, Bucaramanga e Ibagué. La estrategia concentra capacidades de la Policía y el Ejército en zonas con presencia de estructuras dedicadas al homicidio, la extorsión, el tráfico de drogas y otros delitos.

Mora señaló que estos despliegues apuntan a trasladar parte de la ofensiva estatal a los centros urbanos. “La seguridad se construye en las calles y se siente en la vida de cada colombiano”, expresó durante la presentación.

PUBLICIDAD

El Ministerio informó además sobre la incautación de más de 212 toneladas de droga en las acciones desarrolladas en las ciudades y en zonas rurales.

Más de 637 laboratorios destruidos y 1.120 armas incautadas

Las autoridades incautaron más de 212 toneladas de droga y destruyeron más de 637 laboratorios de procesamiento. (Ejército Nacional)

La ofensiva contra el narcotráfico incluyó la destrucción de más de 637 laboratorios destinados al procesamiento de drogas. Las autoridades también incautaron más de 1.120 armas, además de municiones y explosivos.

El Gobierno presentó estas acciones como parte de una estrategia dirigida a debilitar las rentas criminales que sostienen a los grupos armados y sus redes de apoyo. El informe incluyó operaciones contra corredores de narcotráfico, infraestructura para la producción de estupefacientes y depósitos de material de guerra.

PUBLICIDAD

Mora afirmó que la prioridad consiste en enfrentar las organizaciones ilegales en sus distintos frentes: la confrontación armada, el control territorial y las actividades económicas que financian sus operaciones.

El Gobierno informó una reducción del 29,7% en el hurto de hidrocarburos

El ministro de Defensa también reportó una reducción del 29,7% en el apoderamiento ilícito de hidrocarburos durante el periodo evaluado. Para combatir este delito, el Gobierno activó la Fuerza de Tarea Conjunta Urano en el departamento del Cesar.

El Gobierno nacional activó la Fuerza de Tarea Conjunta Urano en el departamento del Cesar contra el hurto de hidrocarburos. (Fuerzas Militares de Colombia)

La unidad tiene como objetivo enfrentar el hurto de combustibles y las estructuras que, según el Ministerio, operan alrededor de esa actividad, entre ellas redes vinculadas con el ELN.

En el plano internacional, Mora anunció la entrada de Colombia a la Coalición de las Américas contra Carteles, también denominada Estrategia A3C o Escudo de las Américas. El mecanismo busca ampliar la cooperación regional contra organizaciones dedicadas al narcotráfico y otras expresiones del crimen organizado transnacional.

PUBLICIDAD

Al cerrar la presentación, el ministro sostuvo que el Ejecutivo mantendrá las operaciones para recuperar el control territorial y reforzar la presencia de la fuerza pública en las regiones y ciudades afectadas por la violencia.