Triple homicidio en Honduras matan a una mujer, su hijo y su pareja dentro de una vivienda

El triple homicidio en El Paraíso elevó a 30 el total de masacres contabilizadas en Honduras durante 2026.

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Tres personas de una misma familia fueron asesinadas a tiros durante las primeras horas de este domingo 15 de noviembre en el municipio de El Paraíso, departamento de Copán, en el occidente de Honduras. Las víctimas fueron identificadas como Lilian Elizabeth Portillo Ramos, de 50 años; su hijo José Luis Portillo Ramos, de 30; y Oveniel Montúfar, de 37, quien era pareja sentimental de la mujer.

La violencia volvió a golpear al departamento de Copán, donde un ataque armado acabó con la vida de tres personas en el barrio Nuevo de El Paraíso. Varios individuos llegaron al inmueble donde se encontraban las víctimas y abrieron fuego contra ellas.

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Los tres eran hondureños, originarios y residentes del mismo sector donde ocurrió el ataque. Los cuerpos fueron encontrados en el interior de la vivienda, donde posteriormente se realizaron los procedimientos legales.

El triple homicidio provocó consternación entre los habitantes del barrio Nuevo, mientras familiares y conocidos de las víctimas llegaban al lugar.

Las autoridades buscan establecer el móvil

Tras recibir la alerta, agentes policiales se desplazaron hasta la vivienda para asegurar la escena y comenzar las primeras diligencias. Personal de Medicina Forense participó en el levantamiento de los cuerpos, que fueron trasladados a la morgue de San Pedro Sula para los procedimientos médico-legales, según reportes de medios hondureños.

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Hasta ahora, las autoridades no han establecido públicamente las razones del ataque ni han identificado a los responsables. Tampoco se ha confirmado si las víctimas habían recibido amenazas o si existían antecedentes que pudieran orientar las investigaciones.

La investigación deberá establecer cuántas personas participaron en el ataque y qué circunstancias rodearon el asesinato. Uno de los aspectos pendientes es si el ataque estaba dirigido contra una persona en particular o si los tres ocupantes de la vivienda fueron blanco de una misma agresión. Por el momento, no se han registrado capturas relacionadas con el caso.

Los ataques múltiples en 2026 golpean a diversos departamentos del país, entre ellos Yoro, Atlántida, Francisco Morazán y Santa Bárbara.

Con este hecho, Honduras alcanza 30 masacres en 2026, que incluye el ataque de Copán dentro de su listado de hechos violentos con tres o más víctimas mortales. Uno de los episodios con mayor número de víctimas ocurrió el 21 de mayo en Trujillo, departamento de Colón, donde murieron 20 personas. Ese mismo día se reportó otro ataque en Corinto, Cortés, que dejó siete fallecidos.

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El registro incluye también episodios en Yoro, Atlántida, Olancho, Francisco Morazán, Santa Bárbara y otros departamentos, lo que muestra que la violencia múltiple no se concentra en una sola región sino que ha afectado a comunidades de distintas zonas del país.

Los ataques múltiples en 2026 golpean a diversos departamentos del país, entre ellos Yoro, Atlántida, Francisco Morazán y Santa Bárbara.

La investigación continúa sin un móvil confirmado

Las autoridades tienen pendiente determinar las circunstancias que llevaron al asesinato de Lilian Elizabeth Portillo Ramos, su hijo José Luis y Oveniel Montúfar en el barrio Nuevo de El Paraíso.

La relación familiar entre dos de las víctimas y el vínculo sentimental de la tercera hacen que la investigación deba establecer si existía algún conflicto previo o si los atacantes tenían un objetivo específico.

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Hasta ahora, la información policial divulgada no permite establecer una hipótesis definitiva sobre las causas del crimen, mientras las autoridades recopilan elementos que permitan reconstruir lo ocurrido.