República Dominicana

Red pública de salud amplía a 484 las camas para emergencias de salud mental en toda República Dominicana

Los 65 dispositivos operan en hospitales de las diez regiones sanitarias y están preparados para evaluar, estabilizar y tratar episodios agudos en espacios especializados del sistema estatal de República Dominicana

SNS alcanza 484 camas para atención en crisis de salud mental en la Red Pública de Servicios de Salud (Foto cortesía SNS)
SNS alcanza 484 camas para atención en crisis de salud mental en la Red Pública de Servicios de Salud (Foto cortesía SNS)
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El Servicio Nacional de Salud (SNS) de República Dominicana amplió a 484 las camas destinadas a la atención de crisis de salud mental en la red pública, distribuidas en 65 Unidades de Intervención en Crisis (UIC) que funcionan en hospitales de las diez regiones sanitarias del país.

La información fue difundida por el organismo a través de su portal oficial. Según el SNS, las unidades están preparadas para evaluar, estabilizar y tratar a pacientes que atraviesan episodios agudos de salud mental dentro de espacios hospitalarios especializados.

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Las unidades de crisis están presentes en las diez regiones sanitarias

La capacidad se reparte entre los Servicios Regionales de Salud Ozama, Yuma, Higuamo, Valdesia, Cibao Norte, Nordeste, Noroeste, Enriquillo, El Valle y Cibao Sur. El objetivo de la distribución territorial es acercar estos servicios a pacientes de distintas zonas de República Dominicana.

Las UIC forman parte de hospitales municipales, provinciales, regionales y de referencia. Entre los establecimientos incluidos figuran el Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras, el Hospital General Dr. Vinicio Calventi, el Hospital Salvador B. Gautier, el Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, el Hospital Regional Docente Juan Pablo Pina y el Hospital Regional Universitario Dr. Jaime Mota.

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El SNS informó que esta red cuenta con 65 unidades y 484 camas para atender emergencias de salud mental, una infraestructura que se incorporó a la Red Pública de Servicios de Salud para responder a situaciones que requieren intervención inmediata.

La red dispone de 65 unidades de salud mental distribuidas en las diez regiones de salud del país (Foto cortesía SNS)
La red dispone de 65 unidades de salud mental distribuidas en las diez regiones de salud del país (Foto cortesía SNS)

La red incorpora espacios para niños, adolescentes y adultos

Parte de las unidades habilitadas atiende a población infantojuvenil y adolescente. Entre ellas se encuentran las instaladas en el Hospital Infantil Dr. José Manuel Rodríguez Jimenes, antes conocido como Santo Socorro; el Hospital Pediátrico Dr. Robert Reid Cabral; el Hospital Provincial Materno Infantil Francisco Antonio Gonzalvo; el Hospital Infantil Regional Universitario Dr. Arturo Grullón y el Hospital Ricardo Limardo, en Puerto Plata.

La cobertura también alcanza a adolescentes y adultos. El Hospital Provincial Nuestra Señora de Regla, situado en Baní, dispone de un servicio para personas a partir de los 14 años.

De acuerdo con el organismo, la inclusión de unidades en centros pediátricos permite que la atención en crisis de salud mental contemple servicios diferenciados según la edad de los pacientes.

Maternidades y hospitales especializados se sumaron a la atención

El SNS señaló que habilitó Unidades de Intervención en Crisis en instituciones especializadas y maternidades para ampliar la disponibilidad de atención a poblaciones que requieren servicios específicos.

Las unidades están destinadas a la evaluación, estabilización y manejo de pacientes que requieren atención por situaciones agudas de salud mental. (Foto cortesía SNS)
Las unidades están destinadas a la evaluación, estabilización y manejo de pacientes que requieren atención por situaciones agudas de salud mental. (Foto cortesía SNS)

La red incluye la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, en Santo Domingo, y el Hospital Materno Jaime Sánchez, en Barahona. Ambas instituciones fueron incorporadas al esquema de atención para crisis de salud mental dentro del sistema público.

Con las camas ya disponibles, el SNS indicó que se acerca a su objetivo de llegar a 500 camas para la atención de crisis de salud mental antes de que termine 2026.

Inversión del SNS en La Vega

El director ejecutivo del SNS, Julio Landron, anunció inversiones en infraestructura y equipamiento hospitalario en La Vega para ampliar la capacidad de atención de la red pública de salud.

El proyecto principal es el Hospital Regional Materno Infantil de La Vega, cuya construcción requiere una inversión de RD$ 486.366.043,83. El establecimiento atenderá a mujeres, recién nacidos, niños y adolescentes de la región del Cibao Central.

El paquete también contempla el remozamiento de centros de salud, la incorporación de nuevos equipos y la habilitación de unidades especializadas. Los anuncios se realizaron durante el sexagésimo segundo Consejo de Ministros, encabezado por el presidente Luis Abinader con la participación de la vicepresidenta Raquel Peña.

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