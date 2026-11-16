Cuba

La industria azucarera de Cuba enfrenta su peor zafra en más de un siglo y el régimen de Díaz-Canel pide una reconversión urgente

Una cosecha que no habría superado las 150,000 toneladas expone el abismo entre la Cuba que exportaba millones y la de hoy, con deudas salariales, ingenios obsoletos y apagones que paralizan los campos

Vías de tren, un tractor, restos de caña cortada, chimeneas y galpones industriales de un ingenio con una bandera de Cuba en el techo.
Un ingenio azucarero cubano permanece inactivo con maquinaria oxidada, restos de caña y vías ferroviarias desiertas durante el periodo de zafra. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El dirigente de la dictadura Miguel Díaz-Canel reclamó la reconversión de la industria azucarera de Cuba para dar prioridad a la generación de electricidad, la producción de derivados de la caña y el pago de las deudas acumuladas por el sector. El planteamiento se produjo en un contexto de crisis económica y energética en la isla, donde la última zafra registró su peor resultado en más de un siglo.

Durante un encuentro con directivos del grupo estatal Azcuba y productores cañeros en el Palacio de las Convenciones de La Habana, Díaz-Canel sostuvo que la actividad deberá ser evaluada bajo nuevos parámetros. Según medios oficiales, afirmó que la industria deberá medirse por “la energía que genere, la meladura que produzca, la deuda que pague y el salario que entregue”.

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La declaración expuso la magnitud de los problemas que atraviesa una actividad que durante décadas fue una de las principales fuentes de ingresos de Cuba. El dictador reconoció que existen deudas salariales con trabajadores, retrasos en los pagos a los productores de caña y un deterioro de las siembras.

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La zafra 2024/2025 no habría superado las 150,000 toneladas

La cosecha de azúcar correspondiente al ciclo 2024/2025 no habría superado las 150,000 toneladas, según cálculos de la agencia EFE basados en fuentes oficiales. La cifra constituye el peor registro en más de un siglo para un país que llegó a ubicarse entre los principales exportadores mundiales del producto.

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La producción actual contrasta con los volúmenes alcanzados por la isla en otras etapas. En 1970, Cuba superó los 8 millones de toneladas de azúcar, mientras que antes de la década de 1990 la cosecha todavía excedía los 4 millones de toneladas anuales.

El sector llegó a contar con hasta 160 centrales azucareros y ocupó un lugar central dentro de la economía cubana. Durante el período anterior a la revolución, la isla mantuvo acuerdos preferenciales para la venta de azúcar con Estados Unidos. Más tarde, suscribió convenios de intercambio con la Unión Soviética, que se convirtió en uno de los principales destinos de la producción cubana.

Díaz-Canel afirmó que la dirección del régimen no ha “renunciado a la caña”, aunque planteó la necesidad de aplicar una transformación de la actividad. El plan incluye 176 reformas orientadas, según las autoridades, a descentralizar la economía vinculada al azúcar.

Autoridades cubanas consideran el embargo de EE.UU., la pandemia de la covid-19, la obsolescencia tecnológica y la falta de fertilizantes y combustibles como los principales frenos al desarrollo del sector azucarero en la isla. EFE/Zoila Amelia/Archivo
Autoridades cubanas consideran el embargo de EE.UU., la pandemia de la covid-19, la obsolescencia tecnológica y la falta de fertilizantes y combustibles como los principales frenos al desarrollo del sector azucarero en la isla. EFE/Zoila Amelia/Archivo

La dictadura busca priorizar la energía y los derivados de la caña

La propuesta del régimen apunta a que la industria deje de depender exclusivamente de la producción de azúcar y aumente su participación en la generación eléctrica, la elaboración de meladura y otros derivados de la caña. El objetivo aparece ligado a los cortes de luz que afectan a la población y a la insuficiencia de combustible para sostener el sistema eléctrico.

El dirigente del régimen pidió a los trabajadores que no actúen como “espectadores de la reconversión”. También sostuvo que el embargo de Estados Unidos representa un obstáculo, aunque admitió que no debe utilizarse como una justificación para los problemas internos del sector.

“El bloqueo no es una excusa”, señaló Díaz-Canel, de acuerdo con los informes difundidos por la prensa estatal. “Es un obstáculo que hay que superar con inteligencia”, añadió.

Sus declaraciones admitieron dificultades que productores y trabajadores han denunciado durante los últimos años, entre ellas la falta de recursos, el deterioro de los cultivos y los retrasos en los pagos. La situación se agravó por los apagones, que complican tanto las labores agrícolas como el funcionamiento de los ingenios.

Vista del interior del Central Azucarero Boris Luis Santa Coloma, que permanece en paro de su producción de azúcar, el 29 de abril de 2021 en Madruga, Mayabeque (Cuba). EFE/Ernesto Mastrascusa/Archivo
Vista del interior del Central Azucarero Boris Luis Santa Coloma, que permanece en paro de su producción de azúcar, el 29 de abril de 2021 en Madruga, Mayabeque (Cuba). EFE/Ernesto Mastrascusa/Archivo

La falta de inversiones y la obsolescencia aceleraron el deterioro

Especialistas citados por EFE atribuyen el declive de la producción azucarera a una combinación de factores. Entre ellos figuran el derrumbe del bloque socialista, la reducción de los mercados preferenciales, la falta de inversiones sostenidas y la obsolescencia de los centrales.

A esos problemas se sumaron la escasez de insumos, las dificultades para acceder a combustible, la falta de personal capacitado y los efectos de fenómenos climáticos adversos sobre los cultivos. También incidieron las reformas aplicadas a comienzos de este siglo, cuando la dictadura redujo la estructura productiva del sector y cerró numerosos ingenios.

Díaz-Canel sostuvo que la industria azucarera mantiene un valor histórico y cultural para Cuba, por lo que consideró que su recuperación constituye una “necesidad imperiosa”. Sin embargo, el volumen de la última zafra refleja la distancia entre esa aspiración y la capacidad productiva actual de una actividad que fue durante décadas uno de los pilares de la economía de la isla.

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