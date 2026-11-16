Cocaína incautada en el Pacífico guatemalteco: lo que hicieron los tripulantes al ver las unidades navales acercarse

Las fuerzas de seguridad de Guatemala decomisaron 550 paquetes de cocaína frente a las costas de Escuintla. (Ejército de Guatemala)

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La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército de Guatemala incautaron 550 paquetes de cocaína durante un operativo marítimo efectuado este domingo 15 de noviembre a 41 millas náuticas de las costas del Pacífico, frente al departamento de Escuintla.

En el operativo, tres ciudadanos guatemaltecos, de 32, 36 y 45 años, fueron detenidos y quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

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La acción estuvo a cargo de la Marina de la Defensa Nacional, con apoyo de la Unidad Especial Antipandillas Transnacionales del Ministerio Público (MP) y del Centro Antipandillas Transnacional de la PNC.

Las fuerzas de seguridad realizaban patrullajes de vigilancia y control en el océano Pacífico cuando localizaron la embarcación sospechosa.

Tres hombres de nacionalidad guatemalteca fueron detenidos durante la intercepción en aguas del océano Pacífico. (Ejército de Guatemala)

Los ocupantes hundieron la lancha al advertir el operativo

Según el reporte del Ejército, los tripulantes de la nave advirtieron la presencia de las unidades navales y decidieron hundir la embarcación.

El personal militar localizó luego a los tres hombres y varios paquetes que flotaban en el área donde se desarrolló la intercepción.

Las autoridades también informaron que la lancha contaba con dos motores fuera de borda, un teléfono móvil y equipo de navegación.

Los detenidos y los indicios fueron trasladados bajo custodia al muelle del Comando Naval del Pacífico, donde comenzaron las diligencias a cargo de fiscales y agentes antinarcóticos.

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Los tripulantes de la nave intentaron hundir la lancha tras advertir la presencia de las unidades de la Marina. (Ejército de Guatemala)

La institución castrense señaló que el operativo fue resultado de la coordinación entre las fuerzas de seguridad y los organismos de investigación.

La intervención se produjo en una ruta marítima utilizada por estructuras vinculadas al narcotráfico transnacional.

Las pruebas de campo confirmaron clorhidrato de cocaína

Tras el traslado de los paquetes a tierra firme, personal del Ministerio Público efectuó las pruebas preliminares para determinar la naturaleza de la sustancia.

El resultado fue positivo para clorhidrato de cocaína, de acuerdo con la información difundida por las autoridades.

El conteo oficial estableció que la carga estaba compuesta por 550 paquetes distribuidos en 16 tulas. Los procedimientos incluyeron el registro de los indicios, la documentación de la incautación y las actuaciones necesarias para preservar la cadena de custodia.

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Las pruebas periciales del Ministerio Público confirmaron que la sustancia decomisada correspondía a clorhidrato de cocaína. (Ejército de Guatemala)

La PNC indicó que, una vez concluidas las diligencias iniciales, se ordenó el traslado aéreo de los paquetes hacia los hangares de la Unidad Aérea del Ministerio de Gobernación.

Desde allí, la droga fue llevada a las bodegas de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), en la zona 6 de Ciudad de Guatemala.

El traslado se realizó bajo medidas de seguridad destinadas a resguardar la carga decomisada y permitir la continuidad de la investigación. Las autoridades deberán establecer el origen de la sustancia, el destino previsto del cargamento y la posible vinculación de los capturados con redes criminales.

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La Policía Nacional Civil coordinó el traslado aéreo de los paquetes hacia las bodegas antinarcóticas en la zona 6 de la capital. (Ejército de Guatemala)

Los tres detenidos deberán resolver su situación ante la Justicia

Los tres guatemaltecos capturados permanecen a disposición de las autoridades competentes. El Ministerio Público deberá presentar los elementos reunidos durante el operativo, mientras un juez determinará la situación procesal de los sospechosos.

El Ejército sostuvo que las operaciones navales se mantienen en el Pacífico guatemalteco para detectar embarcaciones utilizadas en el traslado de drogas y otros ilícitos. La institución remarcó que el despliegue busca reforzar la vigilancia de los espacios marítimos bajo jurisdicción nacional.

Un juez competente definirá la situación procesal de los tres capturados con base en los indicios del Ministerio Público. (Ejército de Guatemala)

La incautación de 550 paquetes de cocaína se suma a los decomisos efectuados por las autoridades guatemaltecas en rutas marítimas, terrestres y aéreas.

En este caso, la investigación continuará con el análisis de la embarcación hundida, los equipos hallados y la información que pueda extraerse del dispositivo móvil incautado.

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