Guatemala

Cocaína incautada en el Pacífico guatemalteco: lo que hicieron los tripulantes al ver las unidades navales acercarse

Un operativo marítimo coordinado entre el Ejército y la PNC terminó con 550 paquetes decomisados y tres hombres detenidos a 41 millas de las costas de Escuintla

Las fuerzas de seguridad decomisaron 550 paquetes de cocaína frente a las costas de Escuintla.
Las fuerzas de seguridad de Guatemala decomisaron 550 paquetes de cocaína frente a las costas de Escuintla. (Ejército de Guatemala)
Guardar

La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército de Guatemala incautaron 550 paquetes de cocaína durante un operativo marítimo efectuado este domingo 15 de noviembre a 41 millas náuticas de las costas del Pacífico, frente al departamento de Escuintla.

En el operativo, tres ciudadanos guatemaltecos, de 32, 36 y 45 años, fueron detenidos y quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

PUBLICIDAD

La acción estuvo a cargo de la Marina de la Defensa Nacional, con apoyo de la Unidad Especial Antipandillas Transnacionales del Ministerio Público (MP) y del Centro Antipandillas Transnacional de la PNC.

Las fuerzas de seguridad realizaban patrullajes de vigilancia y control en el océano Pacífico cuando localizaron la embarcación sospechosa.

Las fuerzas de seguridad decomisaron 550 paquetes de cocaína frente a las costas de Escuintla.
Tres hombres de nacionalidad guatemalteca fueron detenidos durante la intercepción en aguas del océano Pacífico. (Ejército de Guatemala)

Los ocupantes hundieron la lancha al advertir el operativo

Según el reporte del Ejército, los tripulantes de la nave advirtieron la presencia de las unidades navales y decidieron hundir la embarcación.

El personal militar localizó luego a los tres hombres y varios paquetes que flotaban en el área donde se desarrolló la intercepción.

Las autoridades también informaron que la lancha contaba con dos motores fuera de borda, un teléfono móvil y equipo de navegación.

Los detenidos y los indicios fueron trasladados bajo custodia al muelle del Comando Naval del Pacífico, donde comenzaron las diligencias a cargo de fiscales y agentes antinarcóticos.

PUBLICIDAD

Las fuerzas de seguridad decomisaron 550 paquetes de cocaína frente a las costas de Escuintla.
Los tripulantes de la nave intentaron hundir la lancha tras advertir la presencia de las unidades de la Marina. (Ejército de Guatemala)

La institución castrense señaló que el operativo fue resultado de la coordinación entre las fuerzas de seguridad y los organismos de investigación.

La intervención se produjo en una ruta marítima utilizada por estructuras vinculadas al narcotráfico transnacional.

Las pruebas de campo confirmaron clorhidrato de cocaína

Tras el traslado de los paquetes a tierra firme, personal del Ministerio Público efectuó las pruebas preliminares para determinar la naturaleza de la sustancia.

El resultado fue positivo para clorhidrato de cocaína, de acuerdo con la información difundida por las autoridades.

El conteo oficial estableció que la carga estaba compuesta por 550 paquetes distribuidos en 16 tulas. Los procedimientos incluyeron el registro de los indicios, la documentación de la incautación y las actuaciones necesarias para preservar la cadena de custodia.

Las fuerzas de seguridad decomisaron 550 paquetes de cocaína frente a las costas de Escuintla.
Las pruebas periciales del Ministerio Público confirmaron que la sustancia decomisada correspondía a clorhidrato de cocaína. (Ejército de Guatemala)

La PNC indicó que, una vez concluidas las diligencias iniciales, se ordenó el traslado aéreo de los paquetes hacia los hangares de la Unidad Aérea del Ministerio de Gobernación.

Desde allí, la droga fue llevada a las bodegas de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), en la zona 6 de Ciudad de Guatemala.

El traslado se realizó bajo medidas de seguridad destinadas a resguardar la carga decomisada y permitir la continuidad de la investigación. Las autoridades deberán establecer el origen de la sustancia, el destino previsto del cargamento y la posible vinculación de los capturados con redes criminales.

Las fuerzas de seguridad decomisaron 550 paquetes de cocaína frente a las costas de Escuintla.
La Policía Nacional Civil coordinó el traslado aéreo de los paquetes hacia las bodegas antinarcóticas en la zona 6 de la capital. (Ejército de Guatemala)

Los tres detenidos deberán resolver su situación ante la Justicia

Los tres guatemaltecos capturados permanecen a disposición de las autoridades competentes. El Ministerio Público deberá presentar los elementos reunidos durante el operativo, mientras un juez determinará la situación procesal de los sospechosos.

El Ejército sostuvo que las operaciones navales se mantienen en el Pacífico guatemalteco para detectar embarcaciones utilizadas en el traslado de drogas y otros ilícitos. La institución remarcó que el despliegue busca reforzar la vigilancia de los espacios marítimos bajo jurisdicción nacional.

Las fuerzas de seguridad decomisaron 550 paquetes de cocaína frente a las costas de Escuintla.
Un juez competente definirá la situación procesal de los tres capturados con base en los indicios del Ministerio Público. (Ejército de Guatemala)

La incautación de 550 paquetes de cocaína se suma a los decomisos efectuados por las autoridades guatemaltecas en rutas marítimas, terrestres y aéreas.

En este caso, la investigación continuará con el análisis de la embarcación hundida, los equipos hallados y la información que pueda extraerse del dispositivo móvil incautado.

Temas Relacionados

GuatemalaIncautación de cocaínaNarcotráficoOcéano PacíficoNarcolanchasEjército de GuatemalaAntinarcóticosPolicía Nacional CivilCrimen OrganizadoGobierno de GuatemalaBernardo Arévalo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Guatemala y Honduras avanzan en un plan conjunto para ordenar la migración laboral

El encuentro binacional revisó acciones sobre salud, prevención del delito y derechos de quienes cruzan la frontera, mientras la funcionaria solicitó un plan con metas, responsables, plazos e indicadores de seguimiento

Guatemala y Honduras avanzan en un plan conjunto para ordenar la migración laboral

El Camino del Tiempo: una nueva forma de hacer turismo en Guatemala que conectará tres municipios de Quiché con 14 kilómetros de senderos culturales

La iniciativa comunitaria, acompañada por el INGUAT, prevé integrar mercados, sitios arqueológicos, talleres artesanales y espacios ceremoniales para atraer visitantes y generar empleo entre las poblaciones maya k’iche’ de la región

El Camino del Tiempo: una nueva forma de hacer turismo en Guatemala que conectará tres municipios de Quiché con 14 kilómetros de senderos culturales

El Ministerio de Agricultura de Guatemala mantiene bajo vigilancia a 90 municipios por el frío nocturno y la baja humedad del suelo

La combinación de descensos térmicos, niebla y agua limitada puede dañar maíz, frijol, hortalizas, café y cardamomo, sobre todo en semilleros, siembras recientes y plantaciones en sus primeras etapas de crecimiento

El Ministerio de Agricultura de Guatemala mantiene bajo vigilancia a 90 municipios por el frío nocturno y la baja humedad del suelo

El Gobierno de Guatemala decreta estado de sitio por 30 días en Zacapa e Izabal para reforzar la seguridad

La disposición, vigente desde este 14 de noviembre de 2026, busca proteger a los habitantes y preservar el orden público en los dos departamentos, según argumentó el Ejecutivo al anunciarla oficialmente

El Gobierno de Guatemala decreta estado de sitio por 30 días en Zacapa e Izabal para reforzar la seguridad

El Ejército de Guatemala instala 13 puestos de control en Zacapa tras el ataque armado en El Tocino

Las brigadas terrestres, integradas al Plan Soberanía e Independencia, realizan vigilancia permanente en corredores de la CA-9 y municipios cercanos, con posibilidad de recibir refuerzos desde otras zonas del país

El Ejército de Guatemala instala 13 puestos de control en Zacapa tras el ataque armado en El Tocino

TECNO

El secretario del Tesoro de Estados Unidos dio 10 días a Nvidia para explicar ventas de chips a China

El secretario del Tesoro de Estados Unidos dio 10 días a Nvidia para explicar ventas de chips a China

GTA 6 introducirá mecánicas opcionales para fomentar la empatía sin renunciar al caos criminal

Cómo solucionar los fallos de conexión en los auriculares inalámbricos paso a paso

Así logró SpaceX atrapar su cohete Starship en el aire con los brazos mecánicos de su torre

Apple prepara gafas inteligentes que permitirían pedir un auto y reservar restaurantes mediante Siri

ENTRETENIMIENTO

Se revela la causa de muerte de C.W. Morgan, actor que interpretó al padre de Billy Loomis en ‘Scream’

Se revela la causa de muerte de C.W. Morgan, actor que interpretó al padre de Billy Loomis en ‘Scream’

La esposa de Michael J. Fox revela el secreto de su relación con el actor frente al Parkinson

Bahamas, el refugio que Johnny Depp convirtió en un lugar de anonimato, arte y distancia de Hollywood

La esposa de Russell Brand rompe el silencio tras la condena de 10 años de prisión del actor: “Confíamos en Dios”

“No pienso a largo plazo, ni siquiera en términos como legado”: Tommy Lee Jones reflexionó sobre su trayectoria en Hollywood

MUNDO

Un gas ayuda a mantener las conexiones neuronales de los pulpos y desafía lo que se sabía sobre la memoria

Un gas ayuda a mantener las conexiones neuronales de los pulpos y desafía lo que se sabía sobre la memoria

Eisenkot rechazó que Netanyahu siga al frente del gobierno de Israel: “Bajo ninguna circunstancia”

India: un mono atacó a una mujer en un complejo residencial y las cámaras de seguridad registraron el episodio

Los hutíes reivindicaron un ataque con misiles balísticos contra el aeropuerto y el centro financiero de Riad

Netanyahu y Gadi Eisenkot acordaron continuar las negociaciones para formar un Gobierno de unidad en Israel