Abelardo de la Espriella presentó cifras de seguridad y orden público en sus primeros 100 días de gobierno: “A los narcoterroristas se les acabaron los santuarios”

El mandatario colombiano informó sobre operativos contra grupos armados, más de 51 mil capturas, decomisos de drogas y armas, extradiciones y controles en cárceles (Presidencia de Colombia / Youtube)

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, afirmó que su administración desplegó una ofensiva contra grupos armados y redes criminales durante sus primeros 100 días en el poder.

En una alocución presidencial emitida la noche del domingo 15 de noviembre, el mandatario sostuvo que ordenó recuperar el control territorial, suspendió los diálogos del proceso de paz y presentó cifras de capturas, incautaciones, extradiciones y operativos en cárceles.

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De la Espriella asumió la Presidencia el 7 de agosto de 2026. Durante su intervención, dedicó buena parte del discurso a la situación de seguridad y orden público, que ubicó como uno de los ejes de su gestión junto con la economía y otros asuntos de Gobierno.

El mandatario cuestionó la política de seguridad de la administración anterior y afirmó que la instrucción impartida a la fuerza pública fue “proteger a los colombianos, recuperar el territorio y perseguir a los criminales”. También señaló que futuros contactos con organizaciones ilegales deberán ajustarse a la Constitución y la ley.

El presidente Abelardo de la Espriella presentó el balance de seguridad de sus primeros 100 días de Gobierno en Colombia. (Presidencia de Colombia)

El presidente aseguró que suspendió los diálogos de la Paz Total

De la Espriella dijo que puso fin a los procesos de diálogo con organizaciones armadas ilegales, en referencia a la política liderada por el expresidente Gustavo Petro, conocida como Paz Total. Según explicó, cualquier eventual acercamiento futuro deberá darse dentro del marco institucional y sin concesiones que, a su juicio, limiten la acción de las autoridades.

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“El país vivía con miedo. Eso tenía que cambiar”, afirmó el jefe de Estado, que presentó su estrategia como una respuesta a la expansión de estructuras criminales en distintas regiones.

El presidente sostuvo que el aumento de hechos violentos atribuido por algunos sectores a la nueva política de seguridad responde a que las autoridades ahora enfrentan a las organizaciones ilegales. “Los ataques se han intensificado” porque antes, según afirmó, no existía una confrontación efectiva contra la criminalidad.

De la Espriella reportó bajas y capturas de cabecillas de grupos armados

Las Fuerzas Militares reportaron bajas de mandos del Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc. (Dijín)

En el reporte oficial, el mandatario enumeró operaciones contra integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN.

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Entre las bajas mencionadas estuvo alias Bendito Menor, señalado como cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y con presencia en La Guajira, Magdalena y Cesar. También destacó la muerte de alias Negro Perea, al que identificó como jefe de una subestructura del Clan del Golfo y hombre cercano a alias Chiquito Malo.

Según De la Espriella, “Negro Perea” murió en una operación en Tarazá, Antioquia, junto con otros nueve integrantes de la organización. El mandatario añadió que las operaciones alcanzaron a alias Urías Perdomo, al que describió como mano derecha de alias Calarcá y cabecilla de la estructura Rodrigo Cadete, vinculada a disidencias de las Farc.

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También mencionó a alias Marcos Pacífico, segundo cabecilla y responsable militar del Frente de Guerra Suroccidental del ELN, que habría muerto durante una operación militar en Cauca. A esa lista sumó a alias Cholo, alias Pintado, alias Max Max, alias el Ruso y alias Pincher.

El presidente afirmó que la fuerza pública neutralizó, capturó o llevó ante la justicia a varios objetivos de alto valor. Entre las capturas, citó la de alias Primo Gay, presunto cabecilla del Frente 36, y la de alias Nairobi, al que vinculó con el Tren de Aragua y señaló como requerido por autoridades de Estados Unidos.

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Más de 51.000 capturas y 389 toneladas de estupefacientes incautados

La fuerza pública sumó 51.254 capturas y retiró de circulación 6.336 armas de fuego en el territorio nacional. (Ejército Nacional de Colombia)

El jefe de Estado informó que, en los primeros 100 días de su administración, la fuerza pública realizó 51.254 capturas por diferentes delitos. Dentro de esa cifra, incluyó 654 detenciones por extorsión y 184 relacionadas con conductas de secuestro.

De la Espriella aseguró además que las autoridades incautaron 6.336 armas de fuego, que fueron retiradas de circulación. En materia de narcotráfico, señaló que se decomisaron más de 389 toneladas de estupefacientes, entre ellas cerca de 172 toneladas de cocaína y 128 toneladas de marihuana.

El mandatario también informó sobre la destrucción de 1.493 laboratorios que, de acuerdo con su declaración, eran utilizados para producir drogas ilícitas. “Hay que golpear las economías ilegales que financian sus estructuras y alimentan la violencia”, sostuvo.

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El Gobierno informó sobre extradiciones y controles en las cárceles

El Gobierno nacional concretó 91 procesos de extradición y coordinó 40 retenciones mediante circular roja de Interpol. (MinDefensa)

La ofensiva anunciada por el Gobierno incluyó acciones de cooperación internacional. Según el presidente, firmó 167 extradiciones, de las cuales 91 ya se concretaron. Añadió que se efectuaron 40 retenciones por notificación roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y 304 notificaciones internacionales.

De la Espriella puso el foco además en la actividad delictiva dentro de las prisiones. Indicó que durante sus primeros 100 días se realizaron más de 5.000 operativos de registro y control en establecimientos carcelarios.

Como resultado de esas acciones, el Gobierno reportó la incautación de 7.252 teléfonos celulares, 10.362 tarjetas SIM y 4.507 armas blancas. El mandatario afirmó que además se ordenaron 2.568 traslados de personas privadas de la libertad para impedir que continúen al frente de organizaciones criminales desde los centros penitenciarios.

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“Una cárcel no puede convertirse en una oficina desde donde un delincuente pueda seguir extorsionando, amenazando o asesinando”, declaró.

El mandatario respaldó a militares y policías en su estrategia territorial

Abelardo de la Espriella respaldó a soldados y policías y aseguró que no retrocederá en la ofensiva contra las organizaciones criminales. (REUTERS/Lucas Molet)

En el cierre del segmento dedicado a la seguridad, el presidente dirigió un mensaje a los integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. De la Espriella agradeció el trabajo de los integrantes de la fuerza pública y reiteró que cuentan con el respaldo del Gobierno para cumplir sus funciones dentro de la Constitución y la ley.

El jefe de Estado sostuvo que la recuperación de la autoridad debe reflejarse en la vida cotidiana de los ciudadanos, desde la posibilidad de que los niños asistan a clases hasta la protección de comerciantes, campesinos y familias desplazadas por amenazas de grupos armados.

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“Yo no voy a retroceder”, afirmó De la Espriella, al defender la continuidad de las operaciones contra las organizaciones criminales y su objetivo de extender la presencia estatal en los territorios afectados por la violencia.