Habilitan formulario digital para registrar comercios afectados por el terremoto en Panamá

Daños ocasionados por el terremoto de magnitud 7,5 ocurrido el viernes 9 de octubre con epicentro en Tonosí, provincia de Los Santos, Panamá. EFE/ Bienvenido Velasco

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Los negocios de las provincias de Coclé, Veraguas, Los Santos y Herrera, golpeados por el reciente sismo que sacudió al país el 9 de octubre, cuentan con una vía digital para reportar sus pérdidas.

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) habilitó un formulario en línea para que los propietarios de comercios e industrias registren los daños sufridos.

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La herramienta busca documentar caso por caso el impacto del movimiento telúrico en el sector productivo de las cuatro provincias. Es parte de un levantamiento de información más amplio que adelanta la institución.

El acceso se encuentra disponible y desde allí los comerciantes completan sus datos de contacto y describen la ubicación exacta del establecimiento afectado.

El registro también exige una descripción de los daños o las dificultades que enfrenta cada negocio. A eso se suma la obligación de adjuntar fotografías que permitan comprobar las afectaciones reportadas.

Un comerciante ingresa información fiscal en un formulario digital desde el mostrador de una tienda de abarrotes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades del ramo explicaron que la cartera trabaja para identificar las necesidades de las empresas afectadas, por lo que llamaron a los comerciantes y empresarios de las zonas golpeadas a comunicarse con la institución para documentar cada caso.

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Quienes prefieran un canal distinto al formulario pueden recurrir a la línea 311 o acercarse directamente a las oficinas regionales del MICI. La institución insistió en la importancia de mantener actualizado el registro para identificar con precisión las necesidades del sector.

Sin los datos que aporten los propios dueños de los negocios, el panorama del daño quedaría incompleto. Por eso la institución remarcó que la respuesta de los empresarios es la que permitirá reflejar las condiciones reales de cada establecimiento.

Con esa información, se busca, según se informó, orientar las acciones de atención y recuperación en las cuatro provincias. El objetivo declarado es respaldar la continuidad de las actividades productivas y proteger el empleo en las comunidades afectadas.

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Mientras atiende la emergencia del sismo, el ministerio también activó una mejora tecnológica en su plataforma de trámites.

La falta de sincronización entre registros podía derivar en cargos municipales por negocios que ya habían cerrado.

Panamá Emprende incorporó una notificación automática que avisa al Municipio de Panamá cada vez que se cierra un aviso de operación.

El cambio apunta a un problema concreto, pues hasta ahora esa comunicación no ocurría de forma automática. La falta de sincronización entre ambos registros podía derivar en cargos municipales por negocios que ya habían cerrado, además de trabas en otras gestiones de los antiguos propietarios.

El procedimiento que realiza el usuario no cambia. El propietario, representante legal o persona autorizada ingresa al sistema y ejecuta el cierre del aviso de operación como siempre lo hacía.

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La diferencia ocurre después, de forma invisible para el solicitante. A partir de ese cierre, la notificación llega de manera automática al municipio, que puede actualizar sus propios registros sin que el ciudadano deba realizar un trámite adicional.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, vinculó la mejora con una política más amplia de simplificación de trámites.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, vinculó la mejora con una política más amplia de simplificación de trámites. EFE/ Carlos Lemos

“Esta mejora en Panamá Emprende permite que, cuando una persona cancela su aviso de operación, esa información llegue directamente al Municipio de Panamá, evitando cargos posteriores y problemas en otros trámites”, señaló el ministro de Comercio e Industrias.

“Es un paso más en el trabajo que estamos haciendo para tener servicios más ágiles, sencillos y conectados”, agregó el funcionario.

Para el Municipio de Panamá, la conexión directa representa una mejora en la calidad de sus propios registros. La corporación puede ahora distinguir con mayor certeza qué avisos de operación siguen activos y cuáles ya fueron cerrados por sus titulares.

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Esa precisión facilita tanto la gestión interna del municipio como la atención a los contribuyentes que acuden a realizar otras gestiones. El Municipio de Panamá es, por ahora, la primera corporación conectada al sistema.