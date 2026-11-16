México

Congreso de la CDMX analiza elevar penas por abandono infantil a seis años de prisión

Una iniciativa de Morena propone duplicar las sanciones cuando las víctimas tengan menos de 12 años y facultar a jueces para retirar la patria potestad

La diputada Adriana Espinosa de los Monteros presentó una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México para aumentar las penas por abandono infantil. Crédito: X / @oligarza3
La diputada Adriana Espinosa de los Monteros presentó una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México para aumentar las penas por abandono infantil. Crédito: X / @oligarza3
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La diputada Adriana Espinosa de los Monteros García, de Morena, presentó ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para endurecer las sanciones por abandono y negligencia contra menores de edad, al considerar que la omisión de cuidados pone en riesgo su integridad aun cuando no deje marcas físicas.

Esta propuesta eleva la pena mínima de prisión de tres a seis meses para quienes, con obligación legal de proteger a niñas, niños y adolescentes, incurran en abandono o negligencia sin que exista lesión o daño. La sanción máxima se mantendría en tres años.

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Las penas se duplicarían cuando la víctima tenga menos de 12 años, un grupo que, según expuso la legisladora, carece de autonomía y de herramientas para garantizar su supervivencia. En esos casos, el castigo sería de uno a seis años de prisión.

Iniciativa contempla retirar la custodia por negligencia grave

Habitación infantil oscura con ventana rota. Un oso de peluche descosido en el suelo y un caballo mecedor en la penumbra. Rayos de luz entran por la ventana dañada.
El proyecto faculta a los jueces capitalinos para decretar la pérdida o suspensión de la patria potestad y custodia ante casos graves de descuido infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proyecto también otorgaría a los jueces la facultad de decretar la pérdida, suspensión o restricción de la patria potestad, tutela o custodia de personas menores de 18 años. La medida aplicaría a madres, padres, tutores o responsables de su cuidado.

La iniciativa considera negligencia grave la privación intencionada o reiterada de alimentos, atención médica urgente, educación obligatoria o supervisión física, cuando esas conductas pongan en peligro la salud, integridad o vida de niñas y niños.

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Durante la sesión ordinaria del pasado 10 de noviembre, Espinosa de los Monteros sostuvo que la falta de cuidados y el abandono constituyen formas de violencia. “La omisión de cuidados también es violencia. No siempre deja marcas visibles en el cuerpo; no siempre se manifiesta mediante golpes”, expresó.

La diputada describió otras manifestaciones de esa omisión: “A veces se presenta en un plato vacío, en una enfermedad que no recibe atención médica; en una niña o un niño que pasa horas sin supervisión, obligado a aprender a sobrevivir, sobre todo en los momentos más adversos y estar descubriendo su mundo solos”.

Espinosa de los Monteros indicó que el 28% de los reportes de menores en situación de riesgo corresponde a omisión de cuidados o abandono. También aludió a casos atendidos por servicios de emergencia, como recién nacidos y lactantes localizados en la vía pública, expuestos al frío y al peligro.

La precariedad económica no sería delito sin conducta grave o reiterada

Primer plano de un niño con ropa gris desgastada y pantalones rotos, sentado sobre un cartón en una vereda, cubriéndose la boca con la mano.
La iniciativa precisa que la precariedad económica de las familias vulnerables no constituye delito sin una conducta dolosa o reiterada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Espinosa de los Monteros aclaró que la reforma al Código Penal capitalino no pretende criminalizar la pobreza ni las condiciones de vulnerabilidad económica que enfrentan algunas familias, en particular las madres jefas de familia.

La precariedad económica no constituiría el delito por sí misma, salvo que exista una conducta dolosa, negligente, grave o reiterada que exponga a niñas y niños a un peligro para su salud, integridad o vida.

“Lo que sancionamos es la negligencia grave, deliberada y reiterada que pone en peligro la vida del menor. El Artículo Cuarto de nuestra Constitución consagra el principio de interés superior de la niñez. No es una frase decorativa para los discursos”, puntualizó la legisladora.

Afirmó la diputada que la protección de la infancia requiere acciones institucionales para prevenir los casos de abandono antes de que provoquen daños irreparables. Añadió que el cuidado debe garantizarse tanto en el ámbito familiar como desde el Estado.

“Hablamos de seres humanos que llegan al mundo dependiendo absolutamente de los adultos; que necesitan protección, alimento, salud, afecto y, sobre todo, un entorno donde puedan crecer con dignidad y seguridad. Pensemos en los pequeños encerrados bajo llave que pasan horas asomándose a una ventana para pedir auxilio o algo de comida a los vecinos”, recalcó.

La Mesa Directiva del Congreso capitalino turnó la iniciativa a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, con opinión de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, para su análisis y dictaminación.

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