Panamá

En plena temporada de anidación de tortugas marinas retiran trasmallo en playa de Isla Caña

El arte de pesca representa un riesgo directo para las tortugas que llegan a desovar, advierten las autoridades de Ambiente

Los trasmallos en las playas del Refugio de Vida Silvestre Isla Caña ponen en peligro a los reptiles, señalan las funcionarios. (MiAmbiente)
Los trasmallos en las playas del Refugio de Vida Silvestre Isla Caña ponen en peligro a los reptiles, señalan las funcionarios. (MiAmbiente)
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Un joven que se identificó como propietario de un trasmallo retirado de las playas de Isla Caña se negó a recibirlo de vuelta tras una advertencia de las autoridades.

El implemento de pesca había sido hallado por guardaparques durante un recorrido de vigilancia en plena temporada de anidación de tortugas marinas.

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El hallazgo ocurrió en una de las playas más relevantes del país para la reproducción de estos reptiles.

Minutos después de la detección, el dueño de la red se presentó en una motocicleta negra en el lugar.

Los trasmallos instalados en las playas del Refugio de Vida Silvestre Isla Caña ponen en peligro a las tortugas marinas porque pueden atraparlas, provocarles lesiones o bloquear su desplazamiento hacia los sitios de desove.

En el vivero natural, ubicado a lo largo de varios kilómetros de playa dentro del Refugio de Vida Silvestre Isla Cañas, se estima la eclosión de aproximadamente 600 nidos, lo que equivale a unas 51,000 tortugas lora. (MiAmbiente)
En el vivero natural, ubicado a lo largo de varios kilómetros de playa dentro del Refugio de Vida Silvestre Isla Cañas, se estima la eclosión de aproximadamente 600 nidos, lo que equivale a unas 51,000 tortugas lora. (MiAmbiente)

Por ese motivo, la colocación de este tipo de artes de pesca está prohibida en la zona durante la temporada de anidación, cuando cientos de ejemplares arriban al santuario natural para reproducirse.

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El personal de guardaparques, junto con unidades de la Policía Ambiental, ejecutó el operativo de vigilancia en el que se detectó la red. Tras la intervención, el trasmallo fue trasladado a las oficinas del refugio.

Durante el procedimiento, el joven mostró una actitud poco colaboradora. Grabó al personal actuante y manifestó que publicaría lo ocurrido en redes sociales.

Pese a esa reacción, los guardaparques y los agentes de la Policía Ambiental mantuvieron un trato respetuoso. Le explicaron las disposiciones de conservación vigentes en el área protegida y los motivos de la prohibición durante el periodo reproductivo.

El plan inicial de la administración del refugio consistía en restituir el trasmallo al joven mediante una nota de advertencia. El documento le notificaba que no debía reincidir en la práctica, en particular durante el periodo más crítico para las tortugas marinas.

Destacan la importancia ecológica de la zona como uno de los principales sitios de anidación en el Pacífico panameño.
Destacan la importancia ecológica de la zona como uno de los principales sitios de anidación en el Pacífico panameño.

Sin embargo, el propietario rechazó recibir el implemento en ese momento. La negativa obligó a las autoridades a modificar el procedimiento de entrega.

Ante el rechazo, la administración del refugio realizará una nueva entrega del trasmallo, esta vez en presencia de dos testigos. El organismo dejará constancia formal de todo lo actuado en ese segundo intento.

Si el propietario vuelve a negarse a recibir la red, las autoridades coordinarán las acciones correspondientes con la Juez de Paz. El caso quedaría así en manos de esa instancia para su resolución.

El Refugio de Vida Silvestre Isla Caña alberga cada año una concentración importante de tortugas marinas que llegan a desovar en sus playas. Por ese motivo, los operativos de vigilancia se mantienen reforzados durante la temporada reproductiva.

El objetivo de esos recorridos es prevenir actividades que puedan poner en riesgo a las especies protegidas que utilizan el área para anidar.

Isla Cañas quedó afectada luego del terremoto del 9 de octubre. (Captura de video: @enazuero)
Isla Cañas quedó afectada luego del terremoto del 9 de octubre. (Captura de video: @enazuero)

Las autoridades señalan que el caso del trasmallo retirado ejemplifica el tipo de intervenciones que guardaparques y Policía Ambiental realizan de forma conjunta en el santuario.

Datos indican que en el vivero natural, ubicado a lo largo de varios kilómetros de playa dentro del Refugio de Vida Silvestre Isla Cañas, se estima la eclosión de aproximadamente 600 nidos, lo que equivale a unas 51,000 tortugas lora.

Este resultado, señalaron los encargados, confirma la importancia ecológica de la zona como uno de los principales sitios de anidación de esta especie en el Pacífico panameño y demuestra los frutos del trabajo continuo entre guardaparques, fuerzas de seguridad, comunidades locales y aliados institucionales.

En lo que va de noviembre en el Refugio de Vida Silvestre Isla Cañas se registró la eclosión de 3,878 neonatos de tortuga lora (Lepidochelys olivacea) procedentes de 53 nidos incubados en el vivero artificial del área protegida, administrada por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) a través del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y la Dirección Regional de Los Santos.

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