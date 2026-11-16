Costa Rica

Costa Rica digitalizó los permisos de cultivo de cannabis y cáñamo medicinal

El Ministerio de Agricultura y Ganadería habilitó la Ventanilla Única de Inversión para gestionar autorizaciones de cultivo e importación de estas plantas, en vigor desde el 12 de noviembre de 2026, según la resolución oficial

Planta de cáñamo, rollo de cuerda y semillas junto a una planta de cannabis con flores secas y un frasco con gotero sobre fondo dividido.
Una composición dividida reúne una planta de cáñamo con cuerda y semillas junto a una planta de cannabis con flores y un frasco de extracto. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de Costa Rica dispuso que las nuevas solicitudes vinculadas con la producción de cáñamo y cannabis deberán presentarse de forma exclusiva a través de la Ventanilla Única de Inversión (VUI). La medida rige desde el 12 de noviembre de 2026 y alcanza los trámites previstos en la Ley N.° 10113.

El anuncio corresponde al MAG, no al Ministerio de Salud. La normativa costarricense distribuye las competencias entre ambas carteras: Agricultura interviene en la producción primaria, mientras que Salud regula otras fases y productos bajo su ámbito sanitario.

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La VUI concentrará dos trámites para el sector productivo

El gobierno incorporó a la plataforma digital dos procedimientos vinculados con el cultivo y la importación de material propagativo.

El primero es la autorización para importar material propagativo, cultivar cáñamo y desarrollar actividades de producción primaria. Este trámite se dirige a personas físicas y jurídicas interesadas en actividades de cáñamo para uso alimentario e industrial.

El segundo es la licencia para importar material propagativo, cultivar y producir cannabis psicoactivo para uso medicinal y terapéutico, además de otras actividades correspondientes a la producción primaria.

Trámites relacionados con la producción de cáñamo y cannabis se gestionarán en la VUI (Foto cortesía MAG)
Trámites relacionados con la producción de cáñamo y cannabis se gestionarán en la VUI (Foto cortesía MAG)

La Ley N.° 10113, aprobada en marzo de 2022, regula el cannabis exclusivamente para usos medicinales y terapéuticos, y habilita el cáñamo para fines alimentarios e industriales. El marco legal asigna al Estado funciones de control sobre la producción, industrialización y comercialización de estas actividades.

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Expedientes iniciados antes del 12 de noviembre fuera de la plataforma

El MAG estableció una excepción para las gestiones que ya estaban en curso o que fueron recibidas antes de la entrada en vigencia de la disposición. Esos expedientes continuarán su tramitación por el canal en el que fueron presentados hasta su resolución.

Para las solicitudes nuevas, la VUI será el único mecanismo habilitado. La decisión se apoya en la Directriz Ministerial 002-2026, publicada el 2 de octubre en La Gaceta, diario oficial de Costa Rica, que ordena la incorporación paulatina de los trámites del MAG y de sus entidades adscritas a esa plataforma.

La directriz prevé que, una vez que un servicio esté disponible en la VUI, las personas usuarias deberán emplear ese canal y dejarán de contar con la alternativa presencial o física para iniciar el trámite.

Autorizaciones para cáñamo sin costo y con vigencia de seis años

La ficha pública de la VUI indica que la autorización para actividades de cáñamo no tiene costo. El permiso se otorga por seis años y puede renovarse por períodos equivalentes, siempre que el titular demuestre que mantiene los requisitos y obligaciones fijados por la legislación y su reglamento.

Una computadora portátil con un documento y hojas de cannabis, un invernadero al fondo, diagramas, iconos y bloques de texto informativo.
Una infografía resume las disposiciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica sobre la gestión digital de permisos para cultivar cáñamo y cannabis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso del cannabis psicoactivo, la plataforma informa que la licencia tiene una vigencia de seis años. El esquema tarifario publicado fija un pago anual y contempla montos diferenciados para pequeñas empresas y organizaciones de pequeños productores agropecuarios.

La existencia de un trámite digital no equivale a una autorización automática para cultivar o producir. Las personas interesadas deben presentar los requisitos generales y específicos que exige el procedimiento y esperar la resolución del MAG.

La incorporación de los trámites de cáñamo y cannabis se suma a una primera etapa de digitalización en el sector agropecuario. El MAG ya había incorporado a la VUI dos modalidades de registro de agroquímicos ante el Servicio Fitosanitario del Estado: data completa y homologación de data completa.

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