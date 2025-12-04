América Latina

Un dirigente gremial murió mientras le hacían una entrevista en un programa de TV en República Dominicana

Mario Ureña estaba invitado para opinar sobre el transporte público en la comunidad de Santiago cuando se desplomó en vivo

Guardar
Mario Ureña estaba participando en el programa para opinar sobre el transporte público en la comunidad de Santiago cuando se desplomó en vivo

El dirigente gremial del transporte, Mario Ureña, murió este miércoles durante una transmisión en vivo del programa “El Café de Diario 55”, emitido desde Santiago, República Dominicana.

El suceso, ocurrido mientras Ureña participaba como invitado para hablar sobre temas de transporte público y promoción turística, generó conmoción tanto en el set como entre los televidentes, según reportó Radio Sudamericana.

Detalles del suceso en el set de televisión

Durante la emisión matutina, Ureña se encontraba en una entrevista cuando, de manera repentina, se desmayó ante las cámaras. De acuerdo con la información recogida por BioBioChile, el comunicador sufrió un paro cardíaco en pleno desarrollo del programa. El momento quedó registrado en video, donde se observa el instante en que Ureña pierde el conocimiento y se desploma en el set.

El equipo de producción y los presentes intentaron reanimarlo de inmediato, aplicando maniobras de primeros auxilios antes de trasladarlo a un centro médico. Los esfuerzos resultaron infructuosos y el deceso se confirmó poco después. El hecho, transmitido en directo, impactó a la audiencia y a la comunidad local, que presenció la escena en tiempo real.

Perfil y trayectoria de Mario Ureña

Mario Ureña era ampliamente reconocido en República Dominicana por su labor gremial. Su carrera profesional lo vinculó estrechamente a medios televisivos, especialmente en el programa “El Café de Diario 55” del canal Super TV 55, donde solía abordar temas sobre el desarrollo regional y la cultura dominicana.

Fundador de la Ruta SO y dirigente de transporte, Ureña asumió un papel activo en iniciativas para fortalecer el turismo comunitario, visibilizando en distintos espacios televisivos y radiales la riqueza del patrimonio local y el esfuerzo de emprendedores, artesanos y empresarios de distintas regiones del país.

Según BioBioChile, su trabajo, enfocado en resaltar la identidad cultural del Este de República Dominicana, lo consolidó como un referente tanto en el ámbito mediático como en el sector turístico. Reconocido por su trato genuino y conocimiento profundo del entorno dominicano, mantenía un vínculo cercano con la comunidad, lo que le valió el aprecio de colegas, televidentes y líderes sociales.

A lo largo de su carrera, se destacó por su compromiso con la promoción del turismo y la cultura dominicana, ganándose el aprecio de la comunidad y el reconocimiento de colegas y televidentes. Su presencia frecuente en programas de televisión, espacios radiales y medios digitales lo hizo una figura familiar para el público, reconocida por su trato genuino, profundo conocimiento del entorno dominicano y gran cercanía con las personas.

Ureña fue un puente entre los medios de comunicación y los emprendimientos de base, promoviendo el turismo sostenible y la identidad regional.

Mario Ureña era referente en
Mario Ureña era referente en iniciativas de turismo comunitario y desarrollo regional en República Dominicana (Composición fotográfica/RS)

Reacciones de la comunidad y repercusión en redes sociales

La inesperada noticia del fallecimiento de Mario Ureña provocó una ola de mensajes de condolencia y reconocimiento en redes sociales, donde numerosos usuarios y figuras públicas expresaron su pesar por la pérdida. Radio Sudamericana reportó que la noticia se viralizó rápidamente, multiplicándose los homenajes y recuerdos sobre su trayectoria y aporte al desarrollo cultural y turístico de la región.

La comunidad dominicana, especialmente en Santiago, manifestó su conmoción ante la repentina partida del comunicador, resaltando su legado y la huella que dejó en la promoción de la identidad local.

Estado de la investigación y declaraciones oficiales

Las autoridades dominicanas aún no han emitido un reporte oficial detallado sobre las circunstancias de la muerte de Mario Ureña. BioBioChile indicó que la policía no ha ofrecido declaraciones adicionales y que la causa confirmada fue un paro cardíaco sufrido en el set de televisión.

Por el momento, no se divulgaron detalles médicos ni se han anunciado investigaciones adicionales sobre el caso.

Temas Relacionados

Mario UreñaFallecimiento en vivoEl Café de Diario 55Santiago República DominicanaPromoción turística República DominicanaNewsroom BUE

Últimas Noticias

El CNE de Honduras tildó de “histórico” el estrecho margen en recuento de votos

El conteo oficial muestra una diferencia mínima entre Nasry Asfura y Salvador Nasralla, mientras el Consejo Nacional Electoral destaca la importancia de este resultado y llama a la calma ante interrupciones en el sistema de escrutinio

El CNE de Honduras tildó

Tras el apagón masivo del miércoles, Cuba sufrirá hoy cortes por déficit en el 67% de su territorio

A la falta de electricidad diaria, que a veces supera las 20 horas, se suman cinco caídas totales en el último año y varias parciales

Tras el apagón masivo del

Rodrigo Paz dijo que levantará aranceles para celulares, computadoras y otras tecnologías que no se producen en Bolivia

El mandatario aseguró que el Gobierno elaborará “una lista clara” para la importación de estos productos con el objetivo de abaratar costos, facilitar el acceso y eliminar el contrabando

Rodrigo Paz dijo que levantará

La administración de Luis Arce dejó a Bolivia en el nivel más bajo de inversión pública de los últimos seis años

La cifra hasta octubre alcanzó el 36,5%, según reveló el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo

La administración de Luis Arce

Flybondi lanzó la ruta Buenos Aires - Asunción e inició el proceso para operar como aerolínea de bandera paraguaya

La compañía low cost puso en marcha vuelos hacia la capital de Paraguay desde Buenos Aires y Córdoba para consolidar el intercambio aéreo regional

Flybondi lanzó la ruta Buenos
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Prepara un tiramisú en copa,

Prepara un tiramisú en copa, una deliciosa receta italiana en menos de 30 minutos

Veracruz cierra la puerta a licencias y matrimonios para deudores alimentarios

Estos son los delitos por los que le pueden denunciar si participa en el excel de los infieles

Calor intenso y alerta amarilla en 9 provincias: cómo está el tiempo en el AMBA y el resto del país

Nuevo salario mínimo 2026: Top 10 profesiones y oficios MEJOR pagados en México

INFOBAE AMÉRICA
Un nuevo informe del Vaticano

Un nuevo informe del Vaticano frena las aspiraciones de las mujeres al diaconado

Benjamin Netanyahu nombró a Roman Gofman como nuevo jefe del Mossad

AMD y HPE amplían su colaboración para impulsar la infraestructura abierta de IA a escala de rack

Javier Veiga reta a Guillermo Francella y Dani Rovira en Playa de Lobos: "Hemos aprendido a hacer mejor el cine español"

La OCU asegura que el consumo de carne de cerdo o jabalí no supone ningún riesgo para la salud

ENTRETENIMIENTO

Jennifer López cubrió el tatuaje

Jennifer López cubrió el tatuaje dedicado a su matrimonio con Ben Affleck

Kris Jenner dice que su nariz es “probablemente lo único” real en su rostro después de su lifting facial

Un inesperado giro sacude a “Emily In Paris 5″: imágenes que insinúan un romance entre Mindy y Alfie sorprenden a los fans

Scarlett Johansson negocia su llegada a DC para “The Batman 2”

Kim Kardashian confesó que consideró saltar por la ventana durante el asalto en su hotel de París