Un dirigente gremial murió mientras le hacían una entrevista en un programa de TV en República Dominicana

Mario Ureña estaba participando en el programa para opinar sobre el transporte público en la comunidad de Santiago cuando se desplomó en vivo

El dirigente gremial del transporte, Mario Ureña, murió este miércoles durante una transmisión en vivo del programa “El Café de Diario 55”, emitido desde Santiago, República Dominicana.

El suceso, ocurrido mientras Ureña participaba como invitado para hablar sobre temas de transporte público y promoción turística, generó conmoción tanto en el set como entre los televidentes, según reportó Radio Sudamericana.

Detalles del suceso en el set de televisión

Durante la emisión matutina, Ureña se encontraba en una entrevista cuando, de manera repentina, se desmayó ante las cámaras. De acuerdo con la información recogida por BioBioChile, el comunicador sufrió un paro cardíaco en pleno desarrollo del programa. El momento quedó registrado en video, donde se observa el instante en que Ureña pierde el conocimiento y se desploma en el set.

El equipo de producción y los presentes intentaron reanimarlo de inmediato, aplicando maniobras de primeros auxilios antes de trasladarlo a un centro médico. Los esfuerzos resultaron infructuosos y el deceso se confirmó poco después. El hecho, transmitido en directo, impactó a la audiencia y a la comunidad local, que presenció la escena en tiempo real.

Perfil y trayectoria de Mario Ureña

Mario Ureña era ampliamente reconocido en República Dominicana por su labor gremial. Su carrera profesional lo vinculó estrechamente a medios televisivos, especialmente en el programa “El Café de Diario 55” del canal Super TV 55, donde solía abordar temas sobre el desarrollo regional y la cultura dominicana.

Fundador de la Ruta SO y dirigente de transporte, Ureña asumió un papel activo en iniciativas para fortalecer el turismo comunitario, visibilizando en distintos espacios televisivos y radiales la riqueza del patrimonio local y el esfuerzo de emprendedores, artesanos y empresarios de distintas regiones del país.

Según BioBioChile, su trabajo, enfocado en resaltar la identidad cultural del Este de República Dominicana, lo consolidó como un referente tanto en el ámbito mediático como en el sector turístico. Reconocido por su trato genuino y conocimiento profundo del entorno dominicano, mantenía un vínculo cercano con la comunidad, lo que le valió el aprecio de colegas, televidentes y líderes sociales.

A lo largo de su carrera, se destacó por su compromiso con la promoción del turismo y la cultura dominicana, ganándose el aprecio de la comunidad y el reconocimiento de colegas y televidentes.

Ureña fue un puente entre los medios de comunicación y los emprendimientos de base, promoviendo el turismo sostenible y la identidad regional.

Reacciones de la comunidad y repercusión en redes sociales

La inesperada noticia del fallecimiento de Mario Ureña provocó una ola de mensajes de condolencia y reconocimiento en redes sociales, donde numerosos usuarios y figuras públicas expresaron su pesar por la pérdida. Radio Sudamericana reportó que la noticia se viralizó rápidamente, multiplicándose los homenajes y recuerdos sobre su trayectoria y aporte al desarrollo cultural y turístico de la región.

La comunidad dominicana, especialmente en Santiago, manifestó su conmoción ante la repentina partida del comunicador, resaltando su legado y la huella que dejó en la promoción de la identidad local.

Estado de la investigación y declaraciones oficiales

Las autoridades dominicanas aún no han emitido un reporte oficial detallado sobre las circunstancias de la muerte de Mario Ureña. BioBioChile indicó que la policía no ha ofrecido declaraciones adicionales y que la causa confirmada fue un paro cardíaco sufrido en el set de televisión.

Por el momento, no se divulgaron detalles médicos ni se han anunciado investigaciones adicionales sobre el caso.