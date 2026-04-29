América Latina

Chile: manejaba un McLaren a 191 km/h bajo los efectos de las drogas y fue detenido

El individuo trató de escapar de carabineros y al ser detenido arrojó positivo en cocaína y marihuana

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Vista frontal de un coche deportivo McLaren de color azul oscuro, estacionado en un área pavimentada con reflejos de sol
El McLaren Coupé del año 2017 está avaluado en unos $130 millones (USD 143 mil).

Un ciudadano boliviano fue apresado este martes por personal de carabineros de la Tenencia de Elqui (500 kms al norte de Santiago), en la región de Coquimbo, luego de ser sorprendido manejando a 191 km/h en una zona cuyo límite máximo es de 100 km/h y para peor, bajo los efectos de las drogas.

De acuerdo al Diario El Día, al ser detectado el conductor hizo caso omiso a la orden de parar su loca carrera y se dio a la fuga pisando el acelerador a fondo, razón por la cual los uniformados comenzaron un seguimiento controlado que culminó con su captura.

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El individuo pilotaba nada menos que un McLaren Coupé del año 2017, avaluado en unos $130 millones (USD 143 mil), y al ser detenido la policía constató que todos los papeles del vehículo se encontraban vencidos, aunque su conductor se encontraba de manera legal en el país.

Sin embargo, el sujeto registra cinco anotaciones por delitos como violación de morada, receptación de vehículo motorizado e infracciones a la Ley de Tránsito, no manteniendo órdenes de detención vigentes al momento de su detención.

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Primer plano de un dispositivo electrónico negro con una pantalla digital iluminada en verde que muestra "PETRNOVIC" y una velocidad de +191 km/h sobre un fondo de madera
El velocímetro muestra claramente que el temerario conductor circulaba a 191 Km/h.

Positivo en cocaína y marihuana

Así las cosas, y siguiendo el protocolo establecido, personal especializado de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros procedió a aplicarle un narcotest al conductor, el que arrojó positivo en cocaína y marihuana.

Esta jornada, el temerario sujeto pasará a control de detención y aunque sus antecedentes previos dejan en claro que representa un peligro para la seguridad pública, se espera que el tribunal dicte una medida cautelar menos gravosa -como arresto domiciliario y arraigo nacional-, mientras dure el periodo de la investigación.

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