Corrupción en Bolivia: el ex presidente Banco Central y tres ex directores fueron detenidos por presunta compra irregular de bonos

El ex presidente del Banco Central de Bolivia, Edwin Rojas, se dirige a la audiencia durante una conferencia de prensa, en La Paz (REUTERS /Claudia Morales/Archivo)

El ex presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, y tres ex gerentes de la entidad fueron detenidos el martes como parte de una investigación por presunta compra irregular de bonos, informó la fiscalía departamental de La Paz. El fiscal Miguel Cardozo señaló en conferencia de prensa que el Ministerio Público investiga un daño económico de 124 millones de dólares en perjuicio de la entidad estatal.

La denuncia fue presentada por el propio banco central y apunta a “transacciones irregulares” realizadas por los ex funcionarios durante su gestión en 2024, cuando Luis Arce era presidente del país.

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Junto a Rojas, también fueron detenidos el ex gerente de Operaciones, Oswaldo Pascual Nina, el ex director Óscar Ferrifuno y el ex gerente de Política Económica Rolando Sergio Colque.

“Han vendido y han comprado bonos por montos mayores a los que estaban establecidos”, detalló el fiscal. Cardozo añadió que Rojas hizo uso de su derecho al silencio durante el proceso.

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El Ministerio Público formalizó la investigación contra el ex presidente del Banco Central y sus colaboradores bajo los cargos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

Las operaciones presuntamente fraudulentas ocurrieron durante el mandato de Luis Arce (Foto AP/Juan Karita, archivo)

La Fiscalía evalúa el grado de responsabilidad de Rojas Ulo y su entorno en las maniobras financieras investigadas. Mientras se determina su situación jurídica, las autoridades recopilan evidencia documental sobre el flujo de fondos y los manuales operativos empleados en las operaciones señaladas.

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En ese sentido, identificaron irregularidades en el registro contable de los bonos involucrados, con instrucciones presuntamente dirigidas a revertir asientos iniciales y consignar precios superiores a los originalmente establecidos. Los investigadores sostienen que se habría elaborado un reglamento interno específico para facilitar este tipo de transacciones.

Los bonos soberanos son instrumentos de deuda emitidos por entidades públicas o privadas para captar fondos en el mercado. Los inversores que adquieren estos títulos aportan capital con el compromiso de recibir la devolución del monto invertido en un plazo determinado, junto con los intereses correspondientes.

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El logotipo del Banco Central de Bolivia (AFP)

En el caso del BCB, la investigación por presuntas irregularidades en la compra de estos bonos avanzará ante un juez, quien deberá analizar los argumentos presentados por la Fiscalía y decidir si corresponde aplicar la detención preventiva a los involucrados o dictar medidas sustitutivas.

Edwin Rojas Ulo asumió la presidencia interina del BCB en 2020 tras su designación por el entonces ministro de Economía, Marcelo Montenegro, y permaneció al frente del organismo durante el mandato del ex presidente Luis Arce.

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La Fiscalía reunió 170 pruebas contra Evo Morales en la causa por trata agravada de personas

Los fiscales que investigan al ex presidente de Bolivia, Evo Morales, por el delito de trata agravada de personas han reunido más de 170 pruebas de cargo para el juicio oral, según informó el fiscal departamental de Tarija, José Mogro. La denuncia se tramita en esa región del sur del país, donde Morales enfrenta acusaciones por presunta relación con una menor de edad durante su mandato.

Mogro indicó que el Tribunal Primero de Sentencia de Tarija publicó recientemente un edicto citando a Morales, luego de que el abogado del ex mandatario se presentara para conocer los cargos. Morales notificó que reside en el Trópico de Cochabamba, pero los fiscales no lograron ubicarlo en ese lugar. En esa zona, cocaleros afines al ex gobernante mantienen guardias y levantaron barricadas desde octubre de 2024 para evitar su detención, tras las acusaciones de que en 2016 habría mantenido una relación con una menor, con la que tuvo una hija.

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El ex presidente de Bolivia, Evo Morales (Europa Press)

“Esta semana se vencen los diez días que tiene para presentar sus pruebas de descargo y, conforme a eso, el tribunal ya tendrá que señalar fecha y hora para el juicio oral”, explicó Mogro. El fiscal también informó que la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados verificó el avance del proceso y consideró que el Ministerio Público actuó con “transparencia y celeridad”, cumpliendo los plazos legales.

Durante el proceso, la joven involucrada, ahora mayor de edad, declaró a medios locales que reside en Argentina junto a la niña. La acusación formal contra Morales fue presentada en octubre y está pendiente la fijación de fecha para el inicio del juicio.

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Morales sostuvo que la causa en su contra busca impedir su candidatura para las elecciones presidenciales de noviembre de 2025, proceso al que pretende postularse tras su renuncia al Movimiento al Socialismo (MAS), partido que fundó y lideró por casi tres décadas. En las recientes elecciones regionales del 22 de marzo, los seguidores de Morales solo lograron la gobernación de Cochabamba, ganada por Leonardo Loza, ex senador y aliado del ex mandatario.

(Con información de EFE)

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