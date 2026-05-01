Desde que asumió Milei, más de 67.000 personas dejaron de trabajar para el Estado

El presidente Milei declaró recientemente que "la veradera presión fiscal es el tamaño del Estado".

El empleo público fue una constante de ajuste en los primeros 28 meses de gobierno de Milei. Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), desde que Javier Milei desembarcó en la Casa Rosada, dejaron de trabajar para el Estado un total de 67.253 personas en todo el país.

El último informe del organismo de estadísticas señala que, de los 67.253 despidos y renuncias, la mayor parte pertenecían a la Administración Pública Nacional (APN). En concreto, había 233.098 trabajadores activos en la APN en noviembre del 2023 -justo antes de la llegada de Milei-, y hay 187.734 en la actualidad. Es decir que, de punta a punta, se registró una caída de 45.364 trabajadores en esa área.

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A su vez, de esos 45.364 ex empleados, 22.975 pertenecían a la “Administración descentralizada”, 16.893 a la “Administración centralizada”, 3.885 a la “Administración desconcentrada” y 1.611 a “Otros entes”.

La otra gran rama, la de “Empresas y sociedades”, tenía 110.259 trabajadores en noviembre de 2023 y bajó a 88.370 empleados en marzo de 2026. De ahí se desprende que en ese segmento hubo un recorte de 21.889 trabajadores.

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Hay que tener en cuenta que en el transcurso de los primeros 28 meses de la administración libertaria muchas áreas de la APN dejaron de existir y otras fueron reestructuradas, lo que condujo a la desaparición de muchos puestos de trabajo.

Lo mismo ocurrió con las empresas y sociedades. Varias fueron cerradas o ingresaron en procesos de privatización, lo que llevó a que miles de personas dejaran su cargo.

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El recorte de marzo

El tercer mes del año no fue una excepción, sino que confirmó la continuidad de una larga tendencia de recorte del empleo público. En total, se contabilizaron 276.104 trabajadores en todos los niveles de Gobierno, lo que representó una caída de 818 empleados respecto al mes de febrero.

Una vez más, se puede hacer una segmentación entre lo ocurrido en la Administración Pública Nacional y las “Empresas y sociedades”. En el primer caso, los datos de Indec muestran que la planta de personal se achicó en 479 trabajadores. En lo que respecta a las empresas, se perdieron 339 puestos de trabajo.

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En ambos casos hubo algunas excepciones, con ciertas áreas o entidades que tuvieron más altas que bajas en el tercer mes de este año. Sin embargo, la tendencia general siguió mostrando el resultado contrario.

El último mes de la APN

Si se analiza la Administración Pública Nacional en detalle, se encuentra que la mayor parte de los despidos y renuncias se concentraron en la Administración descentralizada, que sufrió una baja de 485 trabajadores. Si se “abre” ese número, se encuentra que el recorte más significativo lo tuvo el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que tuvo una reducción de personal de 135 trabajadores. Se destacaron también los resultados en el INTA (-54 empleados) y la Comisión Nacional de Energía (-32).

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El INTA perdió a 54 trabajadores a nivel nacional durante el mes de marzo.

En la Administración Centralizada dejaron de trabajar 313 personas entre febrero y marzo. Entre ellos, la mayoría pertenecían a Presidencia de la Nación (-79 trabajadores entre febrero y marzo), el Ministerio de Capital Humano (-66) y el Ministerio de Economía (-60).

Por su parte, el segmento de “Otros entes” tuvo un recorte de 74 puestos de trabajo y la gran mayoría pertenecían al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP/PAMI), que registró un recorte de 63 puestos de trabajo.

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Un contraparte, la “Administración desconcentrada” sumó a 393 empleados en el mes de marzo. Si bien varias áreas tuvieron recortes, la diferencia la hizo el Estado Mayor General del Ejército Argentino, que incorporó a 443 empleados.

Las empresas del Estado

Como se mencionó, entre todas las empresas y sociedades que actualmente pertenecen al Estado se perdieron 339 puestos de trabajo en marzo. Ahora bien, al mirar “dentro” de ese número, se observa que fueron tres las compañías que tuvieron recortes significativos.

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El caso más llamativo es el de la Operadora Ferroviaria S.E., que restó a 136 empleados en el tercer mes del año. Las otras dos empresas que se destacaron fueron el Correo Argentino (-75 empleados) y el Banco Nación (-59 trabajadores).

Con estos números, se confirma que el recorte de la planta de personal sigue siendo uno de los mecanismos de ajuste elegidos por el Gobierno. De hecho, el propio presidente de la Nación, Javier Milei, declaró esta semana que “la verdadera presión fiscal es el tamaño del Estado”, por lo que se presume que la tendencia de ajuste continuará en los próximos meses.

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