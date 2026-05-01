La industria argentina retrocedió 2,7% en el primer trimestre pero mejoró en marzo, según la UIA

La producción automotriz creció más de 12% mensual en marzo, pero cayó casi 20% interanual. (Infobae)

La industria argentina cerró el primer trimestre de 2026 con una caída acumulada del 2,7%, aunque el sector vislumbra una recuperación para marzo y señales de mejora en el corto plazo.

Así se desprende del Informe Industrial Nº3 CEU de la Unión Industrial Argentina (UIA). De acuerdo a los datos relevados, la actividad industrial registró en el tercer mes del año un avance interanual del 3,6% y un crecimiento mensual del 5%, lo que implica un repunte respecto al período anterior de debilidad.

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Durante el primer trimestre de 2026, la producción industrial nacional retrocedió un 2,7% con relación al año previo. Esta caída se explica por la combinación de una demanda interna moderada, una baja utilización de la capacidad productiva y factores estacionales que restringieron la actividad, aunque la entidad anticipa para marzo un rebote parcial y mejores perspectivas. Los principales indicadores sectoriales del período muestran una realidad dispar y reflejan la complejidad de la coyuntura productiva local.

Variaciones sectoriales de la industria argentina

La construcción evidenció resultados mixtos. Los despachos de cemento aumentaron un 5,2% en marzo respecto a febrero, y el Índice Construya avanzó un 1,3%, pero ambas mediciones siguen muy por debajo de los niveles de 2022, con retrocesos superiores al 19% y al 30% respectivamente.

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La industria automotriz mostró una recuperación en la producción de automóviles, que creció un 12,6% mensual, aunque el balance interanual todavía es 19% menor que el del primer trimestre de 2025.

Por su parte, el sector metalmecánico registró una suba mensual en la producción de acero del 30,4% y de la metalmecánica general del 1,5%, aunque todavía se enfrenta a pérdidas en la comparación anual.

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En la industria de alimentos y bebidas, algunos segmentos como la faena vacuna y la producción láctea crecieron un 3,3% y un 4,6% respectivamente en el mes, mientras que la molienda de oleaginosas tuvo un avance destacado del 30,1 por ciento. Sin embargo, rubros como la confitería y el chocolate continuaron con debilidad en su desempeño respecto al año pasado.

Factores detrás de la caída y la recuperación industrial

Uno de los elementos clave que explican estas variaciones es el bajo nivel de comparación con meses previos, en particular febrero, cuando la actividad industrial funcionó a menor capacidad por factores estacionales. El Informe Industrial señala que la menor cantidad de días hábiles y la incidencia de las vacaciones contribuyeron a una base baja para medir el rebote observado en marzo.

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El Índice de Producción Industrial de la consultora OJF & Asociados arrojó un avance de 0,7% en marzo y una caída de 3,1% en el primer trimestre del año.

La dinámica estacional en el sector agroindustrial también tuvo impacto, impulsada por el comienzo de la cosecha y la concentración de la liquidación de divisas agropecuarias. Además, la demanda interna se mantuvo débil en algunas ramas, y la competitividad de la industria estuvo condicionada por la presión de las importaciones.

En el ámbito energético, el consumo de electricidad de los grandes usuarios industriales aumentó un 16% en marzo respecto a febrero, indicando una reactivación parcial de algunas ramas manufactureras tras la desaceleración de los meses anteriores.

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Sectores en alza y sectores en baja en el primer trimestre

El análisis sectorial identifica claros ganadores y perdedores. La refinación de petróleo creció un 19,7% interanual, favorecida por el desarrollo de Vaca Muerta y una mejor dinámica en la refinación doméstica. El sector químico mostró un incremento del 3,7%, sostenido por la expansión de productos farmacéuticos, de limpieza y químicos básicos.

En el extremo opuesto, el sector textil fue uno de los más afectados, con una baja superior al 33% frente al año anterior, agravada por el descenso en el consumo y la competencia de importaciones. Las ramas de bienes durables y de capital registraron un descenso del 29,4% en maquinaria y equipo y caídas cercanas al 25% en automotores y otros aparatos eléctricos.

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El sector textil es uno de los más golpeados en los últimos años. REUTERS/Agustin Marcarian

Otras industrias vinculadas al consumo masivo, como la de bebidas, también retrocedieron, aunque en menor proporción. Segmentos orientados a la demanda interna —muebles, colchones, madera y papel— experimentaron bajas interanuales de entre el -1,5% y el -12%, de acuerdo con la UIA.

Exportaciones y contexto externo de la industria argentina

En el mercado externo, las exportaciones industriales a Brasil, principal socio comercial de Argentina, cayeron un 1,5% en marzo respecto al mes anterior, y acumulan una baja interanual del 12,1 por ciento. Esta tendencia afectó principalmente a la manufactura de bienes durables y la industria automotriz, que dependen de la demanda brasileña.

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En cambio, la liquidación de divisas de la producción agroindustrial aumentó un 54,2% mensual, empujada por factores estacionales relacionados con el calendario de cosecha.

La combinación de estos factores locales y externos llevó a que catorce de las dieciséis ramas industriales incluidas en el índice manufacturero presentaran caídas interanuales al cierre de febrero, lo que pone de manifiesto la persistente heterogeneidad sectorial de la industria argentina en este ciclo.

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