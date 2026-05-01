Economía

¿Vuelve el carry trade?: por qué los inversores apuestan por los pesos y dejan el dólar de lado

Frente a una proyección de estabilidad cambiaria por el ingreso de divisas del campo y de deuda corporativa, parte del mercado se decanta por “hacer tasa” con instrumentos en moneda local

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Billetes de diferentes denominaciones de pesos argentinos y dólares estadounidenses esparcidos sobre una mesa de madera, ilustrando el contraste entre ambas monedas.
La estabilidad cambiaria vuelve a hacer atractivas las estrategias de carry trade para los inversores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al igual que el resto de los mercados, la Argentina comenzó a operar como si el conflicto del Golfo Pérsico no existiera. Si bien, las exportaciones son favorecidas porque estos precios del petróleo por encima de USD 100 vinieron para quedarse por al menos un año y medio, como todo beneficio tiene un costo. La inflación demorará más en bajar y la reactivación también.

En tanto, la Argentina tiene asegurado el pago de la deuda soberana por la llegada de dólares y esto ha despertado de nuevo el deseo de las inversiones en pesos.

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Adcap Grupo Financiero por caso aconsejó a sus clientes que “a medida que las expectativas de inflación implícitas (breakeven) para 2026 continúen desacelerándose hacia el 30% (desde 31,5%), los BONCAP muestran mejor desempeño que los bonos a tasa fija, especialmente en el tramo medio de la curva. En los niveles actuales, seguimos viendo mejor valor en los BONCER (ajustan por inflación) particularmente en el tramo medio, donde ofrecen aproximadamente 300 puntos básicos adicionales de rendimiento frente a alternativas a tasa fija".

“En particular, esperamos que el BONCER TZX27 (vence el 30 de junio de 2027) supere al BONCAP T30J6 (vence en junio) hasta en 3%, bajo nuestro escenario base de inflación. Dentro de la curva de BONCAP y en un escenario de desinflación más rápida, nos gusta el T30A7 (vence en abril de 2027) , que ofrece un atractivo rendimiento del 28% combinado con buena liquidez”, sumaron respecto a cómo evolucionan los instrumentos en pesos.

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Las estimaciones, hasta ayer, mostraban el réquiem del carry trade. Lo que hasta hace 48 horas era novedad, hoy es antiguo. Parece volver a primar entre expertos la recomendación de vender dólares para invertir en pesos. En otras palabras, parte del mercado apuesta a que las tasas de interés superarían al porcentaje de suba de la divisa.

Por caso, ayer en el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 448 millones y el Banco Central compró 207 millones de dólares. En tanto, dl dólar mayorista bajó 50 centavos a 1.391 pesos. Las reservas descendieron USD 928 millones a USD 44.483 millones por un pago de USD 800 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) y los movimientos de divisas propios de fin de mes.

En la plaza financiera, el dólar MEP recuperó parte de la fuerte caída del día anterior y subió $7 a $1.442, mientras el contado con liquidación (CCL) aumentó $20,6 a 1.509,76 pesos. El “blue” tuvo un desplome de $15 y vale $ 1.400 pero al vendedor se lo pagan a $1.360 y es el dólar más barato del sistema.

Los bonos soberanos experimentaron fuertes alzas que no registró a pleno la medición del riesgo país. El Global 2030, uno de los más operados con legislación extranjera y de mayor incidencia en el Embi, subió 2 por ciento. El riesgo país bajó 7 unidades (-1%) a 567 puntos básicos.

En paralelo, la Bolsa tuvo otra rueda desfavorable. Los bancos siguen sin poder traccionar a este mercado, porque una de las consecuencias de la caída de la actividad económica, es el incremento de la morosidad.

El S&P Merval, el índice de las acciones líderes, subió 0,1% en pesos y cayó 0,5% en dólares. Supervielle con una baja de 2,8% y Galicia con 2,5%, fueron los mayores perdedores. El petróleo tuvo una leve suba de 0,6% y siguió por encima de los USD 111 por barril.

Para hoy los mercados overnite marcaban leves subas en los tres principales índices de las Bolsas de Nueva York; el oro subía 0,11% tras la buena performance del día anterior y el petróleo marcaba alzas de 0,50%.

Todo esto es un dato que no se utilizará hoy por el feriado de los mercados locales, pero marca una tendencia positiva. Los inversores rezan para que no sea otro fin de semana con sorpresas en el conflicto entre Estados Unidos e Irán como viene sucediendo en los últimos tiempos.

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