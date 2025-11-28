“El primer día en el set fui a conocer a los chicos y a afeitarme la cabeza”: Millie Bobby Brown habló del adiós a Stranger Things

La actriz de Stranger Things comparte cómo la convivencia con 40 animales de granja transformó su rutina diaria y su bienestar

La transformación personal de Millie Bobby Brown, conocida por su papel en Stranger Things, se refleja en su reciente testimonio para un especial navideño, donde revela detalles de su rutina lejos de Hollywood.

Lejos del bullicio de los sets de grabación, la actriz vive una etapa marcada por la familia, los animales y una celebración temprana de la Navidad.

Tradiciones festivas que comienzan en noviembre

“Día después de Halloween, ya pongo el árbol de Navidad. Es una regla muy estricta”, explicó Brown, mostrando su entusiasmo por las fiestas. La actriz disfruta tanto de Halloween como de la Navidad y comparte cómo la decoración cambia de inmediato en su hogar.

Millie Bobby Brown revela su estricta tradición de poner el árbol de Navidad el día después de Halloween en su hogar rural (YouTube: Dish Podcast)

“Voy muy a lo grande con Halloween también, así que el día siguiente es como desinflar el esqueleto gigante y levantar este enorme árbol de seis metros. Es un día importante para nosotros”.

Las celebraciones navideñas, cargadas de recuerdos familiares, se complementan con anécdotas de su infancia. Brown rememoró su afición por los Shirley Temple durante las galas infantiles: “Era bajita y todos eran muy altos, así que iba al bar y pedía un Shirley Temple con cerezas extra. Es una bebida muy nostálgica para mí”.

El refugio de la granja y la familia

Radicada en un entorno rural, Brown describió cómo la convivencia con sus animales impactó profundamente en su vida cotidiana. “Tengo 40 animales de granja; todos durmieron conmigo alguna vez”, contó entre risas.

La relación con Jake Bongiovi y los recuerdos de su primera cita marcan momentos nostálgicos en la vida de la actriz (REUTERS/Henry Nicholls)

“Vivo en una granja, así que mis perros grandes pasan la mayor parte del día afuera, corren y exploran. Crié a todos los animales desde bebés”. En su propiedad conviven vacas, caballos, ponis, cabras, ovejas, cuatro gatos rescatados—llegó a tener 23—, y perros rescatados.

Los animales no son los únicos protagonistas de esta nueva etapa. La presencia de Jake Bongiovi, su pareja, y la cercanía de sus padres conforman una rutina familiar sólida. “Hago una cena asada todos los domingos para mi familia. Vivo al lado de mis padres, así que traigo a mis hermanos y a mi sobrino, y tenemos un gran asado dominical”.

Los recuerdos de pareja también aparecen en sus relatos: “En nuestra primera cita con Jake, comimos pasta con vodka y langosta. Me estaba enamorando durante esa comida, y ahora volvemos a ese lugar todo el tiempo. Es una comida muy nostálgica para nosotros”.

La música navideña y el deseo de grabar un villancico propio reflejan la pasión artística de Millie Bobby Brown (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)

Incluso, en su boda, la coreografía fue parte esencial: “Cuando Jake me propuso matrimonio, le dije que teníamos que aprender una rutina de baile. Al final, hicimos un medley de Grease. Fue un momento inolvidable”.

Una artista entre la música y la autenticidad

La música navideña también ocupa un lugar especial en la vida de Brown. Entusiasmada por la idea de grabar su propio villancico, reveló: “Todos mis artistas favoritos tienen una buena canción de Navidad. Incluso creo que mi suegro tiene un éxito navideño. Creo que necesito hacer una ahora, una especie de villancico con un toque misterioso”.

Lejos de la exposición mediática constante, la actriz se muestra reflexiva acerca de la fama y la desconexión digital.

La desconexión digital y la búsqueda de autenticidad llevan a Millie Bobby Brown a priorizar la presencia y la vida fuera de redes sociales

“No tengo redes sociales, intento estar lo más presente posible. Me gusta estar fuera del teléfono. Cuando veo a la gente tomando fotos de su comida para Instagram, pienso que prefiero disfrutar el momento. Para mí, la presencia es lo más importante”.

Brown recordó que sus palabras desde los 10 años se convirtieron en memes y citas: “Empecé este proceso cuando tenía 10 años. Ahora la gente me repite cosas que dije entonces y pienso: ‘No puedo creer que lo dije en voz alta’. Era una niña”.

El adiós a “Stranger Things” y el valor de los recuerdos

El final de Stranger Things cobró un sentido nostálgico para Brown. “Recuerdo el primer día en el set. Fui a conocer a los chicos y a afeitarme la cabeza. Mi madre estaba muy emocionada, porque yo era como su muñeca. Me pusieron el pelo en coletas y lo cortaron todo. Los directores estaban filmando el momento”.

El adiós a Stranger Things estuvo cargado de emoción y recuerdos, especialmente por la amistad con Noah Schnapp y los momentos en el set (COURTESY OF NETFLIX)

Subrayó la importancia de su amistad con Noah Schnapp: “En la segunda temporada, Noah se quedó atascado en una silla y lo retransmití en directo por Instagram. Estuvo 15 minutos atrapado. La mayoría de mis recuerdos están ligados a él”.

La despedida definitiva de la serie fue cargada de emoción: “El último día pensé que no iba a llorar, pero la noche anterior me puse a ver videos de la serie y lloré durante tres horas. Al día siguiente, al llegar al set, rompí a llorar. Fue un día muy difícil para todos”.

Al cierre de la entrevista, Brown reflejó la influencia de su vida rural y su labor con animales en su búsqueda de autenticidad y una cotidianidad conectada con lo esencial. La dedicación a los animales y las tradiciones familiares marcan el rumbo vital de esta nueva etapa para la actriz.