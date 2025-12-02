Uruguay espera que el regreso de la DEA a Bolivia permita avances en la búsqueda del prófugo Sebastián Marset

Posible regreso de la DEA a Bolivia genera expectativa en Uruguay (Joe Burbank/Orlando Sentinel via AP, Archivo)

Después de casi dos décadas fuera de Bolivia, la Administración del Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) prepara su regreso al país ahora presidido por Rodrigo Paz. La decisión implica un cambio en la relación bilateral entre esos dos estados, pero no solo: también se ve con expectativa desde el resto de la región. En Uruguay, creen que este nuevo acercamiento puede ser clave para encontrar el paradero de Sebastián Marset, el narcotraficante uruguayo prófugo de la Justicia.

La última vez que se vio a Marset fue en Bolivia, en julio de 2023. Fue descubierto en Santa Cruz de la Sierra, donde se escondía en su faceta de jugador de fútbol. Ahora hay fuertes sospechas de que está en ese país, mientras parte de su entorno –como la madre de sus hijos– ha caído en prisión.

Con Marset en la mira, entonces, la Policía Nacional de Uruguay aguarda que se oficialice el regreso a Bolivia de la DEA, informó días atrás el semanario uruguayo Búsqueda. La concreción del regreso permitiría volver a establecer contactos confiables con la Policía Boliviana que mejore la lucha contra el narcotráfico.

La última imagen que se vio de Marset: un video amenazante desde un lugar desconocido

En concreto, en la Policía uruguaya señalan que esperan esta llegada “con expectativa”, consignó el medio uruguayo.

Fue en julio de 2023 que Marset logró evadir un megaoperativo de seguridad en Bolivia en complicidad con algunos agentes. Él mismo daría esa versión en una entrevista con la televisión uruguaya, en la que reconoció que alguien le informó que lo estaban por atrapar: “Me avisaron, sí, me avisaron. Armé dos valijas con ropa mía, de los niños, y me fui”.

Pero el interés de Uruguay para que la DEA regrese a Estados Unidos va más allá de Marset. El gobierno tiene interés también en generar una mayor participación norteamericana en Bolivia por el flujo de cocaína que sale desde ese país hacia Montevideo y que tiene como destino final a Europa.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, saluda a sus seguidores desde el palacio de gobierno tras su ceremonia de investidura en La Paz, Bolivia, el sábado 8 de noviembre de 2025. (AP Foto/Freddy Barragan)

La cocaína boliviana ingresa a Uruguay a través de la hidrovía Paraná-Paraguay, por el río Uruguay directo desde Argentina, por vía terrestre desde Brasil y también mediante aviones, según la información consignada por Búsqueda.

A su vez, un informe reciente de la Fuerza Aérea de Uruguay advierte por dos rutas aéreas por las que ingresa la droga al país. Una es la vía paraguaya, que comprende la salida de aviones desde Bolivia a distintos puntos de Paraguay y luego llegan a Uruguay; la otra es la boliviana, que despega en Bolivia y pasa por provincias argentinas antes de su arribo al país.

A principios de noviembre, el gobierno mantuvo contactos con la agencia antidrogas para conversar también sobre la cooperación regional contra el narcotráfico. El titular de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas estuvo en Cosco (Perú), donde se organizó un encuentro de coordinación de la División con Sul de la DEA. La reunión fue liderada por el jefe de la DEA para la región, Michael Cabral.

Sebastián Marset, figura central en una red de lavado de dinero y tráfico de drogas. (Crédito: https://www.state.gov/)

El anuncio del regreso de la DEA a Bolivia se dio en el marco de los primeros días de la Administración Paz, que asumió el poder tras una campaña marcada por la promesa de estabilizar la economía y reconstruir relaciones internacionales.

El gobierno boliviano ya había indicado su intención de restablecer mecanismos de cooperación con Estados Unidos y varias de sus agencias, incluida la DEA, aunque todavía no se conocen los marcos legales y diplomáticos que regularán ese regreso. La nueva aproximación bilateral se apoya en contactos realizados durante la etapa de presidente electo. Paz viajó a Estados Unidos antes de asumir el cargo para reunirse con representantes de la administración de Donald Trump y de organismos multilaterales.