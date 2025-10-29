Paraguay recibió la pista de que el narco Marset está en Bolivia y analiza si su video fue hecho con inteligencia artificial

Reapareció Sebastián Marset

“Yo puedo estar hoy acá, mañana en Paraguay, otro día en Bolivia, otro día en Colombia… Donde sea”, dijo el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset al reaparecer, desde un lugar incógnito, en la última semana en un video amenazante. Su video era una respuesta a su ex socio El Colla, quien había afirmado que el delincuente prófugo está en Bolivia.

Aunque Marset maneja varias opciones para su posible paradero, la información “extraoficial” que maneja Interpol es que el narcotraficante está efectivamente en Bolivia. Así lo declaró el ministro de Interior de Paraguay, Enrique Riera, a la Radio Monumental local. Además, el funcionario informó que se está analizando si el video de Marset fue realizado con inteligencia artificial.

“Nosotros vimos el video y eso pasa por el equipo de peritos de la Policía Nacional, que intenta identificar algo que nos dé algún elemento para precisar dónde se filmó y si es inteligencia artificial o no”, dijo Riera. Otro de los elementos de análisis por parte de los agentes es si se puede identificar alguna persona u otros elementos, que permitan obtener pistas sobre Marset, dado que narcotraficante tiene procesos judiciales abiertos también en Paraguay.

Imagen de archivo del ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera. EFE/Andrés Cristaldo Benítez

Riera dijo que recibió “extraoficialmente” pero de “fuentes confiables” de Interpol la información de que Marset estaba en Bolivia. El ministro detalló que el dato surge del intercambio que realizaron agentes paraguayos y bolivianos.

El funcionario contó que El Colla –a quien Marset define como un “sapo” en el video, lo que en la jerga quiere decir delator– se quiso “ocupar del negocio” del uruguayo, cuando este se fue de Bolivia tras ser descubierto en julio de 2023 escondido en su faceta de jugador de fútbol. “Hubo una crítica, un cuestionamiento, entre mafiosos”, dijo Riera.

También citando información “extraoficial”, el ministro paraguayo dijo que hubo en Bolivia un ataque a la familia de El Colla en un barrio de lujo. “Aparentemente, la gente que protegía a Colla habría identificado físicamente a Marset entre los que atacaron sus casas, sus bienes y su familia. Todo esto en el campo extraoficial”, dijo Riera.

El ministro paraguayo del Interior, Enrique Riera, en una fotografía de archivo. EFE/Noelia F. Aceituno

Riera dijo que habló de este tema con la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, quien le respondió el mensaje: “Yo tengo la misma información, pero nada confirmado”.

El ministro paraguayo dijo que haber dado este dato públicamente motivó una reacción del gobierno saliente de Bolivia, que negó la información. Sin embargo, marcó Riera, las fuerzas policiales “están buscando” a Marset dentro de su territorio. “Es un secreto a voces, pero no podemos ni confirmar ni negar nada”, marcó Riera.

El video de Marset

El narcotraficante uruguayo reapareció la semana pasada en un video en el que mostró su costado criminal. Aparece con una metralleta y por varias personas que lo acompañan con el rostro cubierto y también armados. En la imagen también se ve una bandera del Primer Comando Capital de Brasil. La amenaza tiene un nombre y apellido: va dirigida a El Colla.

El narco uruguayo Sebastián Marset durante una entrevista con el programa Santo y Seña

“Este video es para decirle al ‘Colla’, ese sapo, que se deje de andar diciendo dónde está uno”, comenzó Marset. “Yo puedo estar hoy acá, mañana en Paraguay, otro día en Bolivia, otro día en Colombia... Donde sea”, desafió.

“Estamos preparados para hacer guerra con el que sea, el ‘Colla’, la Policía... No me importa nadie, nosotros estamos siempre listos, siempre. Ténganlo claro”, sostuvo Marset. “Mejor sean amigos y no enemigos nuestros porque no les va a ir bien”, finalizó el narcotraficante.

El abogado de Marset, Santiago Moratorio, declaró al noticiero uruguayo Telenoche de Canal 4 que hoy no existe la posibilidad de que Marset se entregue. Esta opción había sido manejada por el propio narcotraficante en julio, en una carta que envió a medios uruguayos.