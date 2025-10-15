América Latina

Santiago Peña se reunió con el presidente italiano, Sergio Mattarella

El mandatario paraguayo visitó a su par en el Palacio del Quirinale, sede de la Jefatura del Estado italiano. Ayer mantuvo un encuentro con la primera ministra, Giorgia Meloni

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, junto a su homólogo italiano, Sergio Mattarella (EFE/Paolo Giandotti/Ufficio per la Stampa De La Comunicazione Della Presidenza Della Repubblica)

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, se reunió este miércoles en Roma con su homólogo italiano, Sergio Mattarella, en el último día de una visita oficial con la que pretende “estrechar los vínculos” bilaterales con el país europeo.

“Realmente es un honor para mí. Cuando usted me visitó en mi residencia antes de asumir, yo le había transmitido los lazos históricos que el Paraguay tenía desde su inicio como nación con Italia. Mi deseo ferviente era poder estrechar esos vínculos”, dijo Peña al jefe de Estado italiano durante el encuentro.

El mandatario paraguayo fue recibido con un piquete de honor en el patio del Palacio del Quirinale, sede de la Jefatura del Estado italiano, y acto seguido se reunió con Mattarella.

Es un honor tenerle aquí en Italia y un placer para mí recibirle en el Quirinale. Bienvenido”, le introdujo el presidente italiano, acompañado durante la reunión con el subsecretario de Estado de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, Giorgio Silli.

Santiago Peña visitó en Roma a Sergio Mattarella (EFE/Paolo Giandotti/Ufficio per la Stampa De La Comunicazione Della Presidenza Della Repubblica)

En la víspera, Peña se reunió con Silli para abordar “oportunidades de cooperación” entre Italia y Latinoamérica.

El presidente de Paraguay terminará esta tarde una visita oficial de dos días a Italia en la que también se ha reunido con la primera ministra, Giorgia Meloni.

Además, ha mantenido encuentros con empresarios e industriales de Italia, ante los que ha hablado de “un Paraguay que crece con estabilidad, energía limpia y un pueblo trabajador que mira al futuro con esperanza”, según explicó el mandatario en sus redes.

Santiago Peña y Sergio Mattarella buscan "estrechar los vínculos" bilaterales (EFE/Paolo Giandotti/Ufficio per la Stampa De La Comunicazione Della Presidenza Della Repubblica)

Seguimos mostrando al mundo un país que inspira confianza, genera oportunidades y apuesta por el desarrollo con valores y visión”, declaró.

Peña llegó a Roma la noche del lunes procedente de Egipto, donde participó en Sharm el Sheij en la firma del acuerdo de paz para la Franja de Gaza ante la presencia de su impulsor, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Este compromiso retrasó el inicio de su visita a Italia e impidió su intervención en el Foro Mundial de la Alimentación, organizado en la sede romana de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), previsto en la tarde del lunes.

Durante su encuentro en el romano Palacio Chigi, Peña y Meloni apostaron por el fortalecimiento de los vínculos bilaterales para crear “nuevas oportunidades” entre ambos países.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; junto al presidente de Paraguay, Santiago Peña (Roberto Monaldo/LaPresse vía AP)

“Italia es un socio estratégico y un país hermano, con el que compartimos valores, historia y sueños de desarrollo”, afirmó Peña tras el encuentro.

“Los dos líderes reiteraron la voluntad de una estrecha colaboración en el campo de la lucha contra el narcotráfico, coincidiendo también en la oportunidad de fomentar el creciente interés de las empresas italianas en operar en Paraguay en sectores estratégicos de interés mutuo”, informó el Gobierno italiano.

Además, el mandatario paraguayo ha participado en las sesiones del llamado ‘Proceso de Áqaba’, una serie de reuniones internacionales impulsadas desde 2015 por el rey Abdalá II de Jordania para reforzar la cooperación en materia de seguridad y lucha contra el terrorismo.

(Con información de EFE)

