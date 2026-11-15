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Lupita D’Alessio confirma concierto único en el Auditorio Nacional tras anunciar su retiro

La Leona Dormida celebrará 55 años de trayectoria artística el 26 de febrero de 2027 en la Ciudad de México

La Leona Dormida celebrará 55 años de trayectoria artística el 26 de febrero de 2027 en la Ciudad de México

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Lupita D’Alessio confirmó que ofrecerá un concierto único en el Auditorio Nacional el próximo 26 de febrero de 2027, una presentación con la que celebrará sus 55 años de trayectoria artística.

El anuncio llamó la atención debido a que la intérprete había hablado de su retiro de los escenarios. Sin embargo, explicó que esta presentación representa una excepción para conmemorar su carrera en uno de los recintos más importantes de México y Latinoamérica.

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D’Alessio fue enfática al aclarar que no se trata del comienzo de una nueva etapa de conciertos ni de una gira de despedida. Por el contrario, aseguró que será su única presentación y que acudirá en solitario, sin la participación de otros artistas.

“Es la única presentación. Sí quiero aclarar que no hay gira, que no hay nada. En realidad, sí es un retiro”, expresó la cantante al compartir los detalles de este festejo.

Lupita D’Alessio celebrará 55 años de trayectoria en el Auditorio Nacional

La llamada Leona Dormida manifestó su entusiasmo por la oportunidad de festejar más de cinco décadas de carrera en el Auditorio Nacional, ubicado en la Ciudad de México.

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En su mensaje, agradeció directamente a Jack Borovoy y a Ocesa por la invitación para realizar este espectáculo el 26 de febrero de 2027. También destacó el significado que tiene presentarse en este recinto, al que describió como un lugar privilegiado en Latinoamérica.

Para la intérprete, celebrar sus 55 años de trayectoria en este escenario representa una ocasión especial, especialmente porque se encuentra en una etapa de retiro artístico.

La cantante no compartió mayores detalles sobre el repertorio que presentará durante la velada, aunque adelantó que el espectáculo incluirá una novedad musical.

La Leona Dormida celebrará 55 años de trayectoria artística el 26 de febrero de 2027 en la Ciudad de México
La Leona Dormida celebrará 55 años de trayectoria artística el 26 de febrero de 2027 en la Ciudad de México

La cantante descarta una gira y confirma que se presentará en solitario

Uno de los puntos que Lupita D’Alessio quiso dejar claros fue que su concierto en el Auditorio Nacional no significa que retomará de manera habitual sus actividades musicales.

La artista insistió en que no habrá una gira ni otras fechas programadas como parte de esta celebración. De esta manera, la presentación del 26 de febrero de 2027 será una oportunidad excepcional para que sus seguidores puedan verla sobre el escenario.

También precisó que no estará acompañada por otros cantantes, pues el espectáculo estará centrado exclusivamente en su participación.

“Voy en solitario, no va nadie más”, afirmó, con lo que descartó la posibilidad de que se trate de un concierto colectivo o de una presentación con invitados anunciados.

Lupita D’Alessio ya había confirmado su retiro de los escenarios

En agosto de 2025, Lupita D’Alessio confirmó públicamente que había decidido retirarse de los escenarios después de más de cinco décadas de carrera. Durante una entrevista con el programa Hoy, la intérprete explicó que las exigencias físicas y vocales de las presentaciones en vivo influyeron en su decisión de poner fin a las giras.

La cantante señaló que, después de dos años de recorrido musical, su cuerpo ya resentía el esfuerzo que implica interpretar sus canciones en directo, por lo que consideró que era momento de priorizar su bienestar.

“La gente quería a Lupita D’Alessio por eso tuve este tour dos años. Pero ya mi cuerpo, y la música que es demandante, exige vocalmente mucho”, comentó.

En aquella conversación, la llamada Leona Dormida también dejó claro que no quería prolongar su permanencia en los escenarios hasta comprometer su imagen y calidad vocal. En ese momento, anunció que su concierto de despedida sería el 14 de noviembre de 2025 en la Arena Guadalajara.

Por ello, su anuncio de una presentación especial en el Auditorio Nacional para febrero de 2027 no representa el regreso a las giras. La propia artista reiteró que continúa en retiro y que aceptó esta invitación como una oportunidad excepcional para celebrar sus 55 años de trayectoria musical.

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