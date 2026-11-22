Su llegada al Icanh estaba prevista antes de formalizarse el relevo. El 11 de noviembre publicó una declaración de bienes y conflictos de interés en la que ya figuraba como directora general de la entidad (ICANH)

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El Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh) tiene nueva directora encargada. El Decreto 1784 de 2026 formalizó la salida de Noguera Pardo y dejó la dirección del organismo en manos de Sandra Milena López Montes, abogada que actualmente ocupa la jefatura de la Oficina de Relacionamiento para la Ciudadanía, Cultura de Paz y Cuidado del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

La designación, conocida por Cambio, se realizó mediante un encargo interinstitucional firmado por la ministra Paola Holguín, sin desvincular a López Montes de las funciones propias del empleo del cual es titular. De esta manera, continuará al frente de la oficina ministerial mientras asume la dirección del Icanh.

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De acuerdo con el medio citado, el relevo ya estaba previsto antes de la expedición del decreto. El 11 de noviembre, fecha en la que se conoció la revocatoria de Noguera Pardo, López Montes publicó una declaración de bienes y conflictos de interés en la que ya aparecía como directora general del instituto.

Quién es Sandra Milena López Montes

La nueva directora encargada no registra formación académica ni trayectoria profesional en antropología, arqueología o historia, áreas relacionadas con la misión institucional del Icanh (ICANH)

Aunque Sandra Milena López Montes tiene amplia experiencia como abogada, su experiencia relacionada con el puesto en encargo se limita a su paso por la dirección del Patrimonio Autónomo de Remanentes de Caprecom en 2015, cargo que ocupó durante tres meses.

López Montes nació en Granada, Antioquia, y se graduó como abogada en 2010. De acuerdo con su hoja de vida, cuenta con una especialización en Derecho Administrativo, una maestría en Derecho y otra especialización en esa misma área. También cursó diplomados en gestión de calidad en salud, indicadores de calidad en salud y habilidades gerenciales.

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Su experiencia laboral se ha concentrado principalmente en entidades hospitalarias del Valle de Aburrá. Entre 2011 y 2018 coordinó contratos de prestación de servicios en el área jurídica del Hospital Marco Fidel Suárez de Bello. Posteriormente, se desempeñó como directora de Gestión Humana de esa institución hasta 2021 y ocupó el mismo cargo en el Hospital General de Medellín hasta marzo de 2024.

Entre abril de 2024 y el 2 de septiembre de 2025 trabajó como asesora y abogada litigante independiente. El 5 de septiembre publicó su declaración de bienes y conflictos de interés para ingresar al Ministerio de las Culturas, y el 22 de septiembre, mediante la Resolución DM 0595, Holguín la nombró jefa de la Oficina de Relacionamiento para la Ciudadanía, Cultura de Paz y Cuidado.

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López Montes, al igual que Camilo Noguera Pardo, anterior director en propiedad, no registra formación académica ni experiencia profesional en antropología, arqueología o historia, disciplinas vinculadas a las funciones misionales del Icanh.

La polémica por los cambios al manual de funciones de la entidad

Camilo Noguera Pardo llegó al Icanh luego de que Javier Estrada modificara el manuel de funciones de la entidad, siendo director encargado (Ministerio de Educación-ICANH)

El cambio de dirección es el episodio más reciente de una polémica que comenzó el 2 de octubre, cuando Javier Estrada, en calidad de director encargado, firmó la Resolución 1589 de 2026 para modificar el manual de funciones del Icahn.

La decisión incorporó las profesiones de Derecho, Administración y Economía entre los requisitos para acceder a cinco empleos de asesor, la jefatura de Planeación y las tres subdirecciones técnicas de la entidad. La modificación amplió los perfiles profesionales habilitados para ocupar esos cargos, que anteriormente contemplaban disciplinas como antropología, comunicación social, filosofía, historia y sociología para determinadas funciones.

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Uno de los nombramientos que se produjo con el nuevo manual fue el de José Hernán Muriel, abogado seleccionado para la Subdirección de Investigación y Producción Científica. Sin embargo, tras la revocatoria del manual que sustentaba su designación, su nombramiento quedó también bajo cuestionamiento.

Dos días después de que se revelaran las modificaciones, el 8 de noviembre, el presidente Abelardo de la Esprilla revocó la designación de Noguera Pardo, exviceministro de Educación Superior, y de Estrada. De acuerdo con el mandatario, ambos funcionarios fueron responsables tras la modificación del manual de funciones sin conocimiento de la ministra de Culturas.

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Abelardo de la Espriella anunció la salida de los dos funcionarios y aseguró que no permitirá modificaciones de los manuales de funciones para favorecer nombramientos en las entidades del Gobierno (@ABDELAESPRIELLA/X)

“Mi instrucción ha sido clara: ¡En el Gobierno del Tigre no se modifican los manuales de funciones para favorecer personas o acomodar cargos! Quien no entienda esta regla no puede formar parte de mi Gobierno”, expresó.