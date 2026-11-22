Ambos clubes ganaron en su último encuentro para estar en la Fiesta Grande (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Club Pachuca y Club León aseguraron su lugar en la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga Mx este sábado 21 de noviembre. Los Tuzos aprovecharon su condición de local para asegurar plaza y Salomón Rondón el título de goleo tras anotar en la victoria 2-0 sobre Toluca FC.

Por otra parte, los Panzas Verdes enmudecieron el Territorio Santos Modelo al derrotar 1-2 a los Laguneros sobre el tiempo de compensación y terminar con un torneo de ensueño para los Guerreros de Renato Paiva en esta campaña.

PUBLICIDAD

Tuzos y Leones llegaron a la última jornada con un margen reducido y consiguieron el resultado que necesitaban para seguir en la pelea por el título que defenderá el Club de Futbol Cruz Azul en las finales. La clasificación de ambos clubes modifica la zona media de la tabla y deja pendientes los acomodos finales de las series.

El venezolano marcó 17 goles en la primera fase del Apertura 2026. REUTERS/Luis Cortes

En el Apertura 2026 no hay Play-In: los ocho primeros lugares de la tabla general avanzan directamente a la ronda de 4tos de Final. Club León comenzó la fecha 17 con 23 puntos y Club Pachuca con 22.

PUBLICIDAD

Ambos dependían de su resultado ante los Diablos Rojos del Toluca FC y Club Santos Laguna para evitar combinaciones. Club Pachuca catapultó a los mexiquenses al quinto lugar y Club León sentenció el futuro de los Guerreros en el Apertura 2026.

Club Pachuca no tuvo rival para entrar entre los ocho mejores del campeonato

Los Hidalguenses calificaron a Liguill. REUTERS/Luis Cortes

Tuzos encaró el cierre del torneo desde fuera de los puestos de clasificación, aunque llegó con una mejor diferencia de goles que varios de sus rivales directos. Esa condición le daba una ventaja en caso de empate en puntos, pero no eliminaba la obligación de conseguir un resultado ante Toluca FC.

Club Pachuca venía de dos golizas contra Tigres (3-0) y Atlas FC (4-1), reacción que los mantuvo en carrera hasta la última semana de actividades contra los Diablos del Toluca FC.

PUBLICIDAD

El pase del conjunto de Benjamín Mora confirma una remontada en el tramo final de la competencia y lo coloca ante una eliminatoria de mayor exigencia.

La posición definitiva que ocupe el Club Pachuca dependerá del partido entre Pumas de la UNAM y Rayados Monterrey, mientras que, su adversario en 4tos de Final, se confirmará una vez concluida la jornada 17.

Club León aseguró un boleto que tenía al alcance en casa de Santos Laguna

La Fiera derrotó 1-2 a los Laguneros en el estadio TSM (Club León )

Club León llegó a su duelo de la última fecha con una ruta más directa: una victoria le permitía clasificar sin depender de otros resultados. Los Panzas Verdes habían logrado un empate agónico con Chivas (1-1) para quedar a un triunfo en Torreón para estar en la Liguilla.

PUBLICIDAD

Antes de la actividad del sábado, Club León figuraba en el noveno puesto con 23 unidades, y Santos era sexto con 26; un triunfo o un empate dejaba fuera a la Fiera de la Fiesta Grande.

El enfrentamiento directo en el estadio TSM concentraba buena parte de la disputa por los puestos de la Fase Final. Su rival se dará a conocer después de concluir la semana 17 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx.

Los 4tos de Final aún dependen del orden definitivo en la tabla general del Apertura 2026

Estadio TSM vacío antes del ingreso de la afición de Santos (LIGA BBVA MX)

Cruz Azul, Club América, Chivas, Atlas FC y Toluca FC ya habían asegurado su presencia en la Fase Final antes que se resolvieran los boletos restantes este sábado. Club Pachuca y Club León se incorporaron a ese grupo en una jornada que también involucra a clubes como Monterrey y Tijuana.

PUBLICIDAD

Los emparejamientos se formarán con el criterio de primero contra octavo, segundo contra séptimo, tercero contra sexto y cuarto contra quinto. Además de definir las llaves de 4tos de Final, la tabla determinará qué clubes cerrarán sus series en casa.

El líder de la clasificación mantiene la ventaja de localía en la vuelta, igual que los otros tres equipos mejor ubicados. Si una serie culmina con marcador global en tablas, avanzará el equipo que haya terminado en mejor posición tras la fase regular.

Las llaves de ida de los Cuartos de Final están previstas para el 25 y 26 de noviembre, mientras los juegos vueltas se jugarán el 28 y 29 del mismo mes.

PUBLICIDAD