La inflación en Brasil subió al 5,17% en septiembre, impulsada por el costo de la energía

El dato representa un incremento de 0,04 puntos respecto al mes anterior, según informó el Gobierno

Los precios se muestran en un mercado en Río de Janeiro, Brasil (REUTERS/Ricardo Moraes/Archivo)

La inflación en Brasil, la mayor economía de América Latina, se aceleró en septiembre y alcanzó el 5,17% interanual, lo que representa un incremento de 0,04 puntos respecto al mes anterior, según informó el Gobierno.

El índice nacional de precios al consumidor subió un 0,48% en septiembre, 0,59 puntos porcentuales más que en agosto. Este resultado estuvo impulsado principalmente por el aumento en los precios de la energía eléctrica residencial, de acuerdo con el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Seis de los nueve productos y servicios analizados presentaron subidas en septiembre frente a agosto. Destacó el rubro vivienda (+2,97%), afectado por los aumentos en energía eléctrica residencial y un impuesto sobre el agua y el alcantarillado.

El mayor impacto del mes correspondió a los precios de la energía eléctrica para hogares, que aumentaron 10,31% en septiembre.

Un vendedor se ve en su puesto de verduras en el centro de abastos (CEASA) en Brasilia (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)

La ropa también tuvo un encarecimiento (+0,63%), con un incremento notable en la indumentaria masculina (1,06%).

El sector transporte se mantuvo prácticamente estable (+0,01%), pese al alza en los precios de los combustibles (0,87%).

El segmento de alimentación y bebidas, el que más pesa en el índice, registró una cuarta caída intermensual consecutiva, esta vez de 0,26%.

Los precios permanecen por encima de la meta fijada por el Banco Central, que busca cerrar el año con una inflación de hasta 4,5%.

Según las estimaciones más recientes, los economistas del mercado proyectan que Brasil tendrá un aumento de precios del 4,80% en 2025.

Para contener la inflación, el Banco Central mantiene la tasa básica de intereses del país en 15% anual, su nivel más alto en las dos últimas décadas. Esta política, de acuerdo con analistas y el Gobierno, provocará una desaceleración económica en el país este año.

En 2024, Brasil registró un crecimiento económico de 3,4%, y la última previsión de los economistas indica que esa tasa bajaría a 2,16% en 2025.

